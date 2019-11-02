Франция: Лига 1 2019-2020

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Метц
2:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Монпелье
0'
1:0
26' Гол
Диалло Хабиб
39' Желтая карточка
Илтон Виторино
2:0
47' Гол
Нгетт Опа
52' Желтая карточка
Диалло Хабиб
54'
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
13
Сунзу
Стоппила
6
Mamadou
Fofana1
28
Каби
Мануэль
4
Н'Дорам
Кевин
5
Ангбан
Викторьен
19
Маига
Хабиб
25
Траоре
Адама
II
11
Нгетт
Опа
20
Диалло
Хабиб
1
Рульи
Херонимо
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
2
Суке
Арно
11
Саванье
Тежи
14
Ле
Таллек
Дамьен
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
Метц
4-2-3-1
Монпелье
3-4-1-2

Ход матча

26'
Диалло Хабиб
(Каби Мануэль)
1:0
39'
 
Илтон Виторино
46'
 
Самбья Саломон
Мендеш Педру II
47'
Нгетт Опа
(Траоре Адама II)
2:0
52'
Диалло Хабиб
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц
Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц Метц 1:1 Амьен Реймс 2:0 Метц Метц 0:0 Сошо Метц 2:1 Шарлеруа Метц 1:0 Динамо-Брест
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Монпелье 3:2 Нанси Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако
Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант

Последние игры между собой

Метц: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Монпелье: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Метц 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:3 Метц Лига 1 Метц 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Метц Лига 1
Метц 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:0 Метц Лига 1 Метц 3:1 Монпелье Лига 2 Монпелье 1:2 Метц Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 0 3 26 - 7 27
2. Анже 1:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
3. Нант Заявка 11 6 1 4 9 - 7 19
4. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 16 19
5. Реймс Заявка 11 5 3 3 9 - 4 18
6. Лилль Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
7. Брест 0:1 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
8. Амьен 1:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
9. Бордо Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
11. Монако Заявка 11 4 3 4 19 - 21 15
12. Сент-Этьен Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
13. Монпелье 0:2 Заявка 12 4 3 5 9 - 10 15
14. Метц 2:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 16 14
15. Лион 1:1 Заявка 12 3 5 4 17 - 10 14
16. Ницца Заявка 11 4 1 6 13 - 18 13
17. Тулуза 1:1 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
18. Страсбург 0:1 Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
19. Дижон Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
20. Ним Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Метц 2:0 Монпелье
Метц
32.2% (48)
Ничья
41.6% (62)
Монпелье
26.2% (39)
1:1 Ничья
35.6% (53)
1:0 Метц
15.4% (23)
2:1 Метц
13.4% (20)
1:2 Монпелье
11.4% (17)
0:1 Монпелье
11.4% (17)
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