Франция: Лига 1 2019-2020
Метц
2:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Монпелье
1:0
26' ГолДиалло Хабиб
39' Желтая карточкаИлтон Виторино
2:0
47' ГолНгетт Опа
52' Желтая карточкаДиалло Хабиб
28
Каби
Мануэль
19
Маига
Хабиб
11
Нгетт
Опа
20
Диалло
Хабиб
11
Саванье
Тежи
25
Молле
Флоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Каби МануэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нгетт ОпаПолузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Булая ФаридНападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Bastian Badu
-
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
26'
1:0
39'
47'
2:0
52'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +6 =4 -10Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7Монпелье 3:2 Нанси Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако
Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант
Последние игры между собой
Метц: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Монпелье: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 7
|27
|2.
|Анже
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|3.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|9 - 7
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|5.
|Реймс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|9 - 4
|18
|6.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|7.
|Брест
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|8.
|Амьен
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|9.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|13.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 10
|15
|14.
|Метц
|2:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 16
|14
|15.
|Лион
|1:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 10
|14
|16.
|Ницца
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|17.
|Тулуза
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|18.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
Метц
32.2% (48)
Ничья
41.6% (62)
Монпелье
26.2% (39)
1:1 Ничья
35.6% (53)
1:0 Метц
15.4% (23)
2:1 Метц
13.4% (20)
1:2 Монпелье
11.4% (17)
0:1 Монпелье
11.4% (17)
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