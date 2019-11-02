Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

45' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Метц

41' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

39' Илтон Виторино получил желтую карточку от судьи

39' Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Конгре Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Хорошие скиллы дриблинга показывает Делор Анди , обходя своих соперников

35' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

34' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Диалло Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Диалло Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

30' Удар от ворот произведет Метц

29' Маига Хабиб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

29' Сентонз Фабьен из команды Метц плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

28' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Отличный командный гол!

26' Г О О О О Л - Диалло Хабиб изменил счет на табло!

26' Хорошие скиллы дриблинга показывает Диалло Хабиб , обходя своих соперников

26' Нгетт Опа разрезает оборону соперника отличным пасом

25' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

25' Саванье Тежи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Илтон Виторино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Лаборд Гаэтан из команды Монпелье плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

24' Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Игрок из команды Метц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Суке Арно из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

20' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

20' Удар от ворот произведет Метц

19' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Траоре Адама II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Делор Анди наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

15' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

14' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

9' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

7' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

4' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

4' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монпелье начинает с центра поля