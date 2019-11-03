Франция: Лига 1 2019-2020
Бордо
1:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Матмю Атлантик
Нант
6' Желтая карточкаЧуамени Орельен
8' Желтая карточкаПаллуа Николя
23' Желтая карточкаТуре Абдулайе
23
Бенито
Лорис
18
Хван
Ый-Чжо
23
Базила
Тома
11
Абейд
Мехди
17
Блас
Людовик
26
Imran
Louza
27
Саймон
Мозес
24
Юан
Эли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бенито ЛорисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кватенг ЭнокПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Базила ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
26 Imran LouzaПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
24 Юан ЭлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Вагё МоллаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Руис ПерсиПолузащитник
- Нападающий
-
32 Kader Bamba
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
37'
1:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10Бордо 2:0 Дижон Лилль 3:0 Бордо Бордо 0:1 Сент-Этьен Тулуза 1:3 Бордо
Нант Последние 20 матчей: +10 =2 -8Нант 8:0 Париж Нант 0:1 Монако Метц 1:0 Нант Нант 1:0 Ницца
Последние игры между собой
Бордо: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 7
|27
|2.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|9 - 7
|20
|3.
|Анже
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|5.
|Реймс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|9 - 4
|18
|6.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|7.
|Брест
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 11
|16
|9.
|Бордо
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|10.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|11.
|Амьен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|12.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|13.
|Монако
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|15.
|Ницца
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|17.
|Дижон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|18.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|19.
|Тулуза
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
Бордо
64.1% (93)
Ничья
27.6% (40)
Нант
8.3% (12)
1:0 Бордо
28.3% (41)
2:1 Бордо
24.1% (35)
1:1 Ничья
22.1% (32)
2:0 Бордо
8.3% (12)
1:2 Нант
5.5% (8)
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