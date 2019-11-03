Франция: Лига 1 2019-2020

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Бордо
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Нант
0'
6' Желтая карточка
Чуамени Орельен
8' Желтая карточка
Паллуа Николя
23' Желтая карточка
Туре Абдулайе
1:0
37' Гол
 37'
1
Костил
Бенуа
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
3
Пабло
Кастро
11
Камано
Франсуа
5
Отавио
Пассос
8
Чуамени
Орельен
23
Бенито
Лорис
12
Де
Превиль
Николя
18
Хван
Ый-Чжо
7
Бриан
Джимми
1
Лафон
Альбан
23
Базила
Тома
20
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
18
Мутуссами
Самуэль
19
Туре
Абдулайе
11
Абейд
Мехди
17
Блас
Людовик
26
Imran
Louza
27
Саймон
Мозес
24
Юан
Эли
Бордо
3-4-2-1
Нант
4-2-3-1

Ход матча

6'
Чуамени Орельен
 
8'
 
Паллуа Николя
23'
 
Туре Абдулайе
37'
1:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Бордо 2:0 Дижон Лилль 3:0 Бордо Бордо 0:1 Сент-Этьен Тулуза 1:3 Бордо
Бордо 0:1 ПСЖ Амьен 1:3 Бордо Бордо 2:2 Брест Бордо 2:0 Метц Лион 1:1 Бордо Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо Марсель 2:1 Бордо Вольфсбергер 3:1 Бордо Партизан 2:1 Бордо Кан 0:1 Бордо Бордо 0:1 Реймс
Нант Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Нант 8:0 Париж Нант 0:1 Монако Метц 1:0 Нант Нант 1:0 Ницца
Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн Страсбург 2:1 Нант Нант 1:0 Реймс Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Нант Нант 0:0 Марсель Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон Нант 0:1 Динамо-Брест Ньор 2:3 Нант Стад Лозанна-Уши 1:0 Нант Нант 1:0 Стад де Ньон Нант 0:1 Страсбург

Последние игры между собой

Бордо: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Нант 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Нант Лига 1
Нант 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Нант Лига 1 Бордо 3:4 Нант Кубок Нант 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1 Бордо 2:1 Нант Лига 1 Нант 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 Нант Лига 1 Нант 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Нант Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 0 3 26 - 7 27
2. Нант 0:0 Заявка 12 6 2 4 9 - 7 20
3. Анже Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
4. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 16 19
5. Реймс Заявка 11 5 3 3 9 - 4 18
6. Лилль Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
7. Брест Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
8. Лион Заявка 12 4 4 4 19 - 11 16
9. Бордо 0:0 Заявка 12 4 4 4 15 - 14 16
10. Монпелье Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
11. Амьен Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
12. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
13. Монако Заявка 11 4 3 4 19 - 21 15
14. Сент-Этьен Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
15. Ницца Заявка 11 4 1 6 13 - 18 13
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
17. Дижон Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
18. Метц Заявка 12 3 3 6 11 - 18 12
19. Тулуза Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
20. Ним Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бордо 1:0 Нант
Бордо
64.1% (93)
Ничья
27.6% (40)
Нант
8.3% (12)
1:0 Бордо
28.3% (41)
2:1 Бордо
24.1% (35)
1:1 Ничья
22.1% (32)
2:0 Бордо
8.3% (12)
1:2 Нант
5.5% (8)
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