Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

36' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

33' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Бордо

33' ШТАНГА! Гол почти забит, Саймон Мозес нанесла удар, но мяч попал в штангу!

30' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

29' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Нант пробьет пенальти!

25' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

23' Туре Абдулайе получил желтую карточку от судьи

23' Хорошо играет на выходе Костил Бенуа - мяч в ее руках

22' Абейд Мехди из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

22' Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Чуамени Орельен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

18' Матч возобновится спорным мячом

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

15' Удар от ворот произведет Нант

14' Де Превиль Николя навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Бенито Лорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Юан Эли наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

11' Базила Тома из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

11' Удар от ворот произведет Бордо

11' Паллуа Николя из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

10' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

9' Матч возобновлен

9' Чуамени Орельен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Паллуа Николя получил желтую карточку от судьи

7' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

6' Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Чуамени Орельен получил желтую карточку от судьи

5' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

5' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Туре Абдулайе ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

4' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бордо начинает с центра поля