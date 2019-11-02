Франция: Лига 1 2019-2020
Анже
1:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Раймон Копа
Страсбург
1:0
26' ПенальтиБаокен Стефан
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
27
Лаж
Матиас
19
Каси
Антони
22
Фофана
Юссуф
12
Мотиба
Лебо
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лала КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Зохи ЛюсьенНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
26'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +8 =5 -7Амьен 3:2 Анже Монпелье 0:0 Анже Анже 0:1 Брест ПСЖ 4:0 Анже
Страсбург Последние 20 матчей: +10 =3 -7Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье
Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург
Последние игры между собой
Анже: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 7
|27
|2.
|Анже
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|3.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|9 - 7
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|5.
|Реймс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|9 - 4
|18
|6.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|7.
|Брест
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|8.
|Амьен
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|9.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|13.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 10
|15
|14.
|Метц
|2:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 16
|14
|15.
|Лион
|1:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 10
|14
|16.
|Ницца
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|17.
|Тулуза
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|18.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
Анже
69.6% (103)
Ничья
22.3% (33)
Страсбург
8.1% (12)
1:0 Анже
29.7% (44)
2:1 Анже
21.6% (32)
1:1 Ничья
18.9% (28)
2:0 Анже
12.2% (18)
1:2 Страсбург
6.1% (9)
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