Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

48' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

44' Удар от ворот произведет Анже

44' Что за промах! У Мотиба Лебо была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

44' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Страсбург пробьет пенальти!

43' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

43' Плохо играет Сантамария Батист - неудачный вынос, и мяч у соперниц

42' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Симакан Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Баокен Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Симакан Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

35' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Анже

30' Аит-Нури Раян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

28' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Г О О О О Л - Баокен Стефан из команды Анже забивает с точки!

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Сантамария Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

23' Удар от ворот произведет Анже

22' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Нинга Родрике из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

21' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

19' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

18' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

17' Удар от ворот произведет Анже

16' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

14' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

11' Фофана Юссуф из команды Страсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

10' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

10' Удар от ворот произведет Страсбург

10' Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Идет дождь, трудные условия для игроков.

5' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

4' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Симакан Мохамед из команды Страсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

2' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Нинга Родрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Страсбург начинает с центра поля