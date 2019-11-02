Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Анже
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Страсбург
0'
1:0
26' Пенальти
Баокен Стефан
51'
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
2
Аит-Нури
Раян
18
Сантамария
Батист
27
Лаж
Матиас
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
21
Нинга
Родрике
19
Баокен
Стефан
1
Селс
Матц
2
Симакан
Мохамед
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
17
Беллегард
Жанрикне
22
Фофана
Юссуф
11
Льенар
Димитри
26
Томассон
Адриен
12
Мотиба
Лебо
25
Ажорк
Людовик
Анже
4-1-4-1
Страсбург
4-1-2-1-2

Ход матча

26'
Баокен Стефан
1:0
41'
Алиуи Рашид
Баокен Стефан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Амьен 3:2 Анже Монпелье 0:0 Анже Анже 0:1 Брест ПСЖ 4:0 Анже
Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже Анже 4:1 Сент-Этьен Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон Анже 3:0 Метц Лион 6:0 Анже Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже Фейеноорд 2:2 Анже Анже 3:2 Гавр Орлеан 0:1 Анже Анже 3:1 Ле-Эрбье Анже 1:1 Сент-Этьен Лилль 5:0 Анже
Страсбург Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье
Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург

Последние игры между собой

Анже: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Страсбург 1:2 Анже Лига 1 Анже 2:2 Страсбург Лига 1 Анже 1:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:2 Анже Лига 1
Анже 2:0 Страсбург Кубок Страсбург 1:2 Анже Лига 2 Анже 0:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 2:0 Анже Лига 2 Анже 3:0 Страсбург Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 0 3 26 - 7 27
2. Анже 1:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
3. Нант Заявка 11 6 1 4 9 - 7 19
4. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 16 19
5. Реймс Заявка 11 5 3 3 9 - 4 18
6. Лилль Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
7. Брест 0:1 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
8. Амьен 1:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
9. Бордо Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
11. Монако Заявка 11 4 3 4 19 - 21 15
12. Сент-Этьен Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
13. Монпелье 0:2 Заявка 12 4 3 5 9 - 10 15
14. Метц 2:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 16 14
15. Лион 1:1 Заявка 12 3 5 4 17 - 10 14
16. Ницца Заявка 11 4 1 6 13 - 18 13
17. Тулуза 1:1 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
18. Страсбург 0:1 Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
19. Дижон Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
20. Ним Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Анже 1:0 Страсбург
Анже
69.6% (103)
Ничья
22.3% (33)
Страсбург
8.1% (12)
1:0 Анже
29.7% (44)
2:1 Анже
21.6% (32)
1:1 Ничья
18.9% (28)
2:0 Анже
12.2% (18)
1:2 Страсбург
6.1% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...