Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Эйпен
2:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Kehrwegstadion
Генк
1:0
20' ГолБолинжи Жонатан
22' Желтая карточкаВоутерс Дрис
2:0
23' ГолАмат Хорди
32
Бек
Андреас
26
Jens
Cools
21
Баутиста
Хон
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
33
Лукуми
Джон
25
Берге
Сандер
27
Бонгонда
Тео
15
Одей
Стивен
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Нападающий
-
21 Баутиста ХонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
-
28 Куке ГетанВратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
15 Одей СтивенНападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццу Феличе
Ход матча
20'
1:0
22'
23'
2:0
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +8 =6 -6Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен
Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен
Генк Последние 20 матчей: +9 =4 -7Генк 2:2 Ройал Антверпен Генк 1:0 Серкль Брюгге Генк 1:4 Ливерпуль Стандард 1:0 Генк
Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
Генк: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|12
|9
|3
|0
|29 - 4
|30
|2.
|Стандард
|13
|8
|3
|2
|27 - 10
|27
|3.
|Мехелен
|13
|7
|2
|4
|23 - 20
|23
|4.
|Гент
|12
|6
|4
|2
|25 - 15
|22
|5.
|Ройал Антверпен
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|6.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|7.
|Генк
|0:2
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|8.
|Зульте-Варегем
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|9.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|10.
|Сент-Трюйден
|13
|4
|4
|5
|14 - 23
|16
|11.
|Эйпен
|2:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 25
|16
|12.
|Кортрейк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|13.
|Андерлехт
|13
|3
|5
|5
|15 - 16
|14
|14.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|15 - 26
|11
|15.
|Васланд-Беверен
|13
|1
|4
|8
|9 - 27
|7
|16.
|Серкль Брюгге
|13
|1
|1
|11
|10 - 33
|4
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Загрузка...