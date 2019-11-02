Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Эйпен
2:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Генк
0'
1:0
20' Гол
Болинжи Жонатан
22' Желтая карточка
Воутерс Дрис
2:0
23' Гол
Амат Хорди
51'
1
Де
Волф
Ортвин
32
Бек
Андреас
23
Вердон
Оливье
22
Блонделле
Сибе
18
Nils
Schouterden
77
Миличевич
Даниел
16
Эбрахими
Омид
5
Амат
Хорди
26
Jens
Cools
19
Болинжи
Жонатан
21
Баутиста
Хон
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
4
Воутерс
Дрис
77
Ндонгаля
Дьемерси
25
Берге
Сандер
17
Грошовски
Патрик
27
Бонгонда
Тео
15
Одей
Стивен
18
Онуачу
Пол
Эйпен
4-4-2
Генк
4-4-2

Ход матча

20'
Болинжи Жонатан
(Баутиста Хон)
1:0
22'
 
Воутерс Дрис
23'
Амат Хорди
(Миличевич Даниел)
2:0
46'
 
Ито Дзюнъя
Ндонгаля Дьемерси

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен
Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен
Генк Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Генк 2:2 Ройал Антверпен Генк 1:0 Серкль Брюгге Генк 1:4 Ливерпуль Стандард 1:0 Генк
Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
Генк: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
Эйпен 0:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Эйпен Первый дивизион А Генк 1:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 3:3 Генк Первый дивизион А
Генк 2:1 Эйпен Лига Про Эйпен 1:1 Генк Лига Про Эйпен 0:1 Генк Лига Про Генк 2:0 Эйпен Лига Про Генк 5:1 Эйпен Премьер-лига Эйпен 1:4 Генк Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 12 9 3 0 29 - 4 30
2. Стандард 13 8 3 2 27 - 10 27
3. Мехелен 13 7 2 4 23 - 20 23
4. Гент 12 6 4 2 25 - 15 22
5. Ройал Антверпен 12 6 3 3 25 - 17 21
6. Шарлеруа 12 6 3 3 18 - 13 21
7. Генк 0:2 14 6 3 5 21 - 19 21
8. Зульте-Варегем 13 5 4 4 20 - 16 19
9. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
10. Сент-Трюйден 13 4 4 5 14 - 23 16
11. Эйпен 2:0 14 4 4 6 13 - 25 16
12. Кортрейк 13 4 2 7 22 - 22 14
13. Андерлехт 13 3 5 5 15 - 16 14
14. Остенде 13 3 2 8 15 - 26 11
15. Васланд-Беверен 13 1 4 8 9 - 27 7
16. Серкль Брюгге 13 1 1 11 10 - 33 4
17. Mouscron-Peruwelz2 2 0 1 1 2 - 3 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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