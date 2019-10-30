Франция: Лига 1 2019-2020
Сент-Этьен
Позже
Стадион: Жоффруа Гишар
Монако
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия Бордо 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Лион
Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Ним 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Метц Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен
Монако Последние 20 матчей: +9 =4 -7Монако 2:1 Марсель Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн Монпелье 3:1 Монако
Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия Монако 0:1 Эвертон Лозанна-Спорт 2:1 Монако Локерен 5:0 Монако Серкль Брюгге 1:4 Монако
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Монако: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Монако 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Монако 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Монако 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|25 - 5
|27
|2.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|9 - 7
|19
|3.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|4.
|Реймс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|9 - 4
|18
|5.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 15
|16
|8.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|9.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|13.
|Ницца
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|14.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 9
|13
|15.
|Амьен
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|16.
|Страсбург
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 12
|12
|17.
|Тулуза
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|18.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 16
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 12
|9
Сент-Этьен
23.2% (13)
Ничья
37.5% (21)
Монако
39.3% (22)
1:1 Ничья
30.4% (17)
1:2 Монако
25% (14)
2:1 Сент-Этьен
21.4% (12)
2:2 Ничья
7.1% (4)
0:1 Монако
5.4% (3)
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