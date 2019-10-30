Франция: Лига 1 2019-2020

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Сент-Этьен
 
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Монако

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия Бордо 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Лион
Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Ним 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Метц Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен
Монако Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Монако 2:1 Марсель Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн Монпелье 3:1 Монако
Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия Монако 0:1 Эвертон Лозанна-Спорт 2:1 Монако Локерен 5:0 Монако Серкль Брюгге 1:4 Монако

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Монако: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Монако 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:4 Монако Лига 1
Монако 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Монако 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Монако 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 9 0 2 25 - 5 27
2. Нант Заявка 11 6 1 4 9 - 7 19
3. Лилль Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
4. Реймс Заявка 11 5 3 3 9 - 4 18
5. Анже Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
6. Брест Заявка 11 4 5 2 13 - 13 17
7. Марсель Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
8. Бордо Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
9. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
10. Монпелье Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
11. Монако Заявка 11 4 3 4 19 - 21 15
12. Сент-Этьен Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
13. Ницца Заявка 11 4 1 6 13 - 18 13
14. Лион Заявка 11 3 4 4 16 - 9 13
15. Амьен Заявка 11 3 4 4 15 - 17 13
16. Страсбург Заявка 11 3 3 5 7 - 12 12
17. Тулуза Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
18. Метц Заявка 11 3 2 6 9 - 16 11
19. Ним Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
20. Дижон Заявка 11 2 3 6 5 - 12 9
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сент-Этьен - Монако

    До начала игры, которая состоится 03.11.2019, осталось 2 дня 19 часов 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Сент-Этьен - Монако
    Сент-Этьен
    23.2% (13)
    Ничья
    37.5% (21)
    Монако
    39.3% (22)
    1:1 Ничья
    30.4% (17)
    1:2 Монако
    25% (14)
    2:1 Сент-Этьен
    21.4% (12)
    2:2 Ничья
    7.1% (4)
    0:1 Монако
    5.4% (3)
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