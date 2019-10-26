Франция: Лига 1 2019-2020

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Дижон
 
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Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон Лион 0:0 Дижон Дижон 1:0 Страсбург
Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель Ницца 2:1 Дижон Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон Париж 0:1 Дижон Дижон 2:1 Осер Дижон 3:1 Ланс Ланс 1:1 Дижон Дижон 2:1 Тулуза
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4
ПСЖ 4:0 Марсель Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ ПСЖ 4:0 Анже
Галатасарай 0:1 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ ПСЖ 0:2 Реймс Лион 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан Нюрнберг 1:1 ПСЖ Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Реймс 3:1 ПСЖ

Последние игры между собой

Дижон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 10
ПСЖ: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 1
ПСЖ 4:0 Дижон Лига 1 Дижон 0:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Дижон Кубок ПСЖ 8:0 Дижон Лига 1
Дижон 1:2 ПСЖ Лига 1 Дижон 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 ПСЖ Лига 1 Дижон 0:1 ПСЖ Кубок Дижон 3:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Дижон Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 9 0 2 25 - 5 27
2. Нант Заявка 11 6 1 4 9 - 7 19
3. Лилль Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
4. Реймс Заявка 11 5 3 3 9 - 4 18
5. Анже Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
6. Брест Заявка 11 4 5 2 13 - 13 17
7. Марсель Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
8. Бордо Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
9. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
10. Монпелье Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
11. Монако Заявка 11 4 3 4 19 - 21 15
12. Сент-Этьен Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
13. Ницца Заявка 11 4 1 6 13 - 18 13
14. Лион Заявка 11 3 4 4 16 - 9 13
15. Амьен Заявка 11 3 4 4 15 - 17 13
16. Страсбург Заявка 11 3 3 5 7 - 12 12
17. Тулуза Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
18. Метц Заявка 11 3 2 6 9 - 16 11
19. Ним Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
20. Дижон Заявка 11 2 3 6 5 - 12 9
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Дижон - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 01.11.2019, осталось 2 дня 18 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Дижон - ПСЖ
    Дижон
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    ПСЖ
    100% (62)
    0:2 ПСЖ
    29% (18)
    0:3 ПСЖ
    22.6% (14)
    1:3 ПСЖ
    21% (13)
    1:2 ПСЖ
    9.7% (6)
    0:4 ПСЖ
    8.1% (5)
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