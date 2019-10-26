Франция: Лига 1 2019-2020
Дижон
Позже
Стадион: Стад Гастон Жерар
ПСЖ
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон Лион 0:0 Дижон Дижон 1:0 Страсбург
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4ПСЖ 4:0 Марсель Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ ПСЖ 4:0 Анже
Последние игры между собой
Дижон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 10
ПСЖ: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|25 - 5
|27
|2.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|9 - 7
|19
|3.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|4.
|Реймс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|9 - 4
|18
|5.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 15
|16
|8.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|9.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|13.
|Ницца
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|14.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 9
|13
|15.
|Амьен
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|16.
|Страсбург
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 12
|12
|17.
|Тулуза
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|18.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 16
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 12
|9
Дижон
0% (0)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
100% (62)
0:2 ПСЖ
29% (18)
0:3 ПСЖ
22.6% (14)
1:3 ПСЖ
21% (13)
1:2 ПСЖ
9.7% (6)
0:4 ПСЖ
8.1% (5)
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