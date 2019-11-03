Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Андерлехт
2:1
Второй тайм: 47'
Стадион: Lotto Park
Серкль Брюгге
1:0
9' ПенальтиРуфе Кемар
2:0
19' ГолСалемакерс Алексис
2:1
28' ГолОггас Кевин
45' Желтая карточкаВерсхарен Яри
55
Кана
Марко
22
Коббо
Элиас
39
Каембе
Эдо
10
Влап
Михел
93
Руфе
Кемар
20
Оггас
Кевин
34
Thibo
Somers
28
Alimani
Gory
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Кана МаркоЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Руфе КемарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Цуль ПетерПолузащитник
-
49 Докю ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Аджич ЛукаНападающий
-
19 Шадли НасерНападающий
-
24 Телин ИсаакНападающий
-
Главный тренер: Веркотерен Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
-
34 Thibo SomersПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Alimani GoryНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Фостер ЛайлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
Ход матча
9'
1:0
19'
2:0
28'
2:1
45'
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =6 -8Андерлехт 3:3 Гент Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен
Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт Брюгге 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +1 =4 -15Серкль Брюгге 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 5
Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 13
Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Кубок Серкль Брюгге 1:3 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|13
|10
|3
|0
|32 - 4
|33
|2.
|Стандард
|13
|8
|3
|2
|27 - 10
|27
|3.
|Мехелен
|13
|7
|2
|4
|23 - 20
|23
|4.
|Гент
|12
|6
|4
|2
|25 - 15
|22
|5.
|Зульте-Варегем
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|6.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|7.
|Ройал Антверпен
|13
|6
|3
|4
|26 - 20
|21
|8.
|Генк
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|9.
|Сент-Трюйден
|14
|5
|4
|5
|15 - 23
|19
|10.
|Андерлехт
|2:1
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|14
|4
|4
|6
|13 - 25
|16
|13.
|Кортрейк
|14
|4
|2
|8
|22 - 25
|14
|14.
|Остенде
|14
|3
|2
|9
|15 - 27
|11
|15.
|Васланд-Беверен
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|16.
|Mouscron-Peruwelz2
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|17.
|Серкль Брюгге
|1:2
|14
|1
|1
|12
|11 - 35
|4
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