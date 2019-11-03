Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Андерлехт
2:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
1:0
9' Пенальти
Руфе Кемар
2:0
19' Гол
Салемакерс Алексис
2:1
28' Гол
Оггас Кевин
45' Желтая карточка
Версхарен Яри
47'
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
32
Люккассен
Деррик
55
Кана
Марко
22
Коббо
Элиас
50
Sieben
Dewaele
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
39
Каембе
Эдо
51
Версхарен
Яри
10
Влап
Михел
56
Салемакерс
Алексис
93
Руфе
Кемар
1
Юбер
Гийом
41
Бьянкон
Жулиан
5
Уэда
Наомиси
4
Таравель
Жереми
14
Панзо
Джонатан
26
Calvin
Dekuyper
30
Донса
Годфред
20
Оггас
Кевин
34
Thibo
Somers
7
Азар
Килиан
28
Alimani
Gory
Андерлехт
4-2-3-1
Серкль Брюгге
4-2-3-1

Ход матча

9'
Руфе Кемар
1:0
19'
Салемакерс Алексис
(Каембе Эдо)
2:0
28'
2:1
Оггас Кевин
37'
Сарделла Киллиан
Sieben Dewaele
 
45'
Версхарен Яри
 

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Андерлехт 3:3 Гент Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен
Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт Брюгге 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +1 =4 -15
Серкль Брюгге 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 5
Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 13
Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Кубок Серкль Брюгге 1:3 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 13 10 3 0 32 - 4 33
2. Стандард 13 8 3 2 27 - 10 27
3. Мехелен 13 7 2 4 23 - 20 23
4. Гент 12 6 4 2 25 - 15 22
5. Зульте-Варегем 14 6 4 4 22 - 17 22
6. Шарлеруа 12 6 3 3 18 - 13 21
7. Ройал Антверпен 13 6 3 4 26 - 20 21
8. Генк 14 6 3 5 21 - 19 21
9. Сент-Трюйден 14 5 4 5 15 - 23 19
10. Андерлехт 2:1 14 4 5 5 17 - 17 17
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 14 4 4 6 13 - 25 16
13. Кортрейк 14 4 2 8 22 - 25 14
14. Остенде 14 3 2 9 15 - 27 11
15. Васланд-Беверен 14 1 4 9 10 - 29 7
16. Mouscron-Peruwelz2 3 1 1 1 5 - 4 4
17. Серкль Брюгге 1:2 14 1 1 12 11 - 35 4
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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