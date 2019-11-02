Франция: Лига 1 2019-2020
18
Амави
Жордан
17
Сарр
Буна
10
Пайе
Димитри
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
28
Рейнилду
12
Язиджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр БунаНападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Аке МарлиНападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Челик ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 РейнилдуПолузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +9 =4 -7Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель
Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье
Лилль Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лилль 3:0 Бордо Лилль 1:1 Валенсия Тулуза 2:1 Лилль Лилль 2:2 Ним
Последние игры между собой
Марсель: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Лилль: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Марсель 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Марсель Лига 1 Лилль 0:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лилль Лига 1 Марсель 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Марсель Лига 1 Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Лилль Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:2 Марсель Лига 1 Лилль 4:5 Марсель Суперкубок Марсель 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:3 Марсель Лига 1 Лилль 3:2 Марсель Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 7
|27
|2.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|9 - 7
|19
|3.
|Лилль
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 11
|19
|4.
|Реймс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|9 - 4
|18
|5.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 13
|17
|7.
|Марсель
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 15
|17
|8.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|9.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|13.
|Ницца
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|14.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 9
|13
|15.
|Амьен
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|16.
|Страсбург
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 12
|12
|17.
|Тулуза
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|18.
|Дижон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|19.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 16
|11
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
Марсель
62.1% (90)
Ничья
31.7% (46)
Лилль
6.2% (9)
2:1 Марсель
37.9% (55)
1:1 Ничья
27.6% (40)
1:0 Марсель
13.8% (20)
2:0 Марсель
7.6% (11)
1:2 Лилль
3.4% (5)
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