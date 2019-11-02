Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Марсель
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Лилль
0' 7'
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
8
Сансон
Морган
4
Камара
Бубакар
21
Ронжье
Валентин
17
Сарр
Буна
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
16
Меньян
Майк
2
Джало
Тьягу
5
Сумаоро
Адама
4
Габриэль
дос
Сантос
17
Челик
Зеки
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
28
Рейнилду
12
Язиджи
Юсуф
9
Реми
Лоик
10
Иконе
Жонатан
Марсель
4-3-3
Лилль
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель
Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье
Лилль Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лилль 3:0 Бордо Лилль 1:1 Валенсия Тулуза 2:1 Лилль Лилль 2:2 Ним
Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль Лилль 2:0 Страсбург Ренн 1:1 Лилль Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль Лилль 3:0 Сент-Этьен Амьен 1:0 Лилль Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль Портимоненсе 1:2 Лилль Маритиму 0:0 Лилль Брага 0:2 Лилль Лилль 1:1 Реймс

Последние игры между собой

Марсель: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Лилль: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Марсель 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Марсель Лига 1 Марсель 5:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Марсель Лига 1
Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Марсель 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Марсель Лига 1 Лилль 0:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лилль Лига 1 Марсель 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Марсель Лига 1 Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Лилль Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:2 Марсель Лига 1 Лилль 4:5 Марсель Суперкубок Марсель 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:3 Марсель Лига 1 Лилль 3:2 Марсель Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 0 3 26 - 7 27
2. Нант Заявка 11 6 1 4 9 - 7 19
3. Лилль 0:0 Заявка 12 5 4 3 17 - 11 19
4. Реймс Заявка 11 5 3 3 9 - 4 18
5. Анже Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
6. Брест Заявка 11 4 5 2 13 - 13 17
7. Марсель 0:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 15 17
8. Бордо Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
9. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
10. Монпелье Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
11. Монако Заявка 11 4 3 4 19 - 21 15
12. Сент-Этьен Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
13. Ницца Заявка 11 4 1 6 13 - 18 13
14. Лион Заявка 11 3 4 4 16 - 9 13
15. Амьен Заявка 11 3 4 4 15 - 17 13
16. Страсбург Заявка 11 3 3 5 7 - 12 12
17. Тулуза Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
18. Дижон Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
19. Метц Заявка 11 3 2 6 9 - 16 11
20. Ним Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
  • Первый тайм
  • 8'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 8'
    Отличная игра от Язиджи Юсуф из команды Лилль. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 7'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    6'
    Сарр Буна наказан за толчок Рейнилду
  • 6'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 4'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Пайе Димитри из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 3'
    Марсель начинает контратаку
  • 2'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Пайе Димитри из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Лилль
Марсель
62.1% (90)
Ничья
31.7% (46)
Лилль
6.2% (9)
2:1 Марсель
37.9% (55)
1:1 Ничья
27.6% (40)
1:0 Марсель
13.8% (20)
2:0 Марсель
7.6% (11)
1:2 Лилль
3.4% (5)
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