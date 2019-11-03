Франция: Лига 1 2019-2020
Ницца
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Альянц Ривьера
Реймс
17' Желтая карточкаАталь Юсеф
29
Эрей
Кристоф
23
Сарр
Маланг
20
Аталь
Юсеф
12
Колин
Расин
18
Клод
Алексис
32
Фокет
Томас
13
Камара
Ассан
24
Кафаро
Матьё
18
Удин
Реми
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Колин РасинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Клод АлексисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
-
22 Лусамба АрноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +7 =1 -12Ле Ман 3:2 Ницца Страсбург 1:0 Ницца Ницца 1:4 ПСЖ Нант 1:0 Ницца
Реймс Последние 20 матчей: +10 =6 -4Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним Реймс 1:0 Монпелье Ланс 1:1 Реймс
Последние игры между собой
Ницца: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Реймс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 7
|27
|2.
|Анже
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|3.
|Нант
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|9 - 9
|19
|4.
|Реймс
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|9 - 4
|19
|5.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|6.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|7.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|8.
|Брест
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|9.
|Лион
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 11
|16
|10.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|11.
|Амьен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|12.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|13.
|Монако
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|15.
|Ницца
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 18
|14
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|17.
|Дижон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|18.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|19.
|Тулуза
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
Ницца
56.8% (83)
Ничья
32.2% (47)
Реймс
11% (16)
1:0 Ницца
26.7% (39)
1:1 Ничья
24.7% (36)
2:1 Ницца
24% (35)
0:1 Реймс
6.2% (9)
1:2 Реймс
4.8% (7)
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