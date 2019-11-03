Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Ницца
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Реймс
0'
17' Желтая карточка
Аталь Юсеф
20'
40
Бенитес
Вальтер
29
Эрей
Кристоф
4
Dante
Bonfim1
23
Сарр
Маланг
20
Аталь
Юсеф
25
Сиприен
Вилан
8
Лис-Мелу
Пьерр
12
Колин
Расин
21
Данило
Барбоза
14
Кнепе-Ганаго
Игнатиус
18
Клод
Алексис
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Axel
Disasi
5
Абдельамид
Юнис
13
Камара
Ассан
4
Ромао
Алаиксис
7
Шавалерин
Ксавье
24
Кафаро
Матьё
18
Удин
Реми
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
Ницца
3-4-1-2
Реймс
4-2-3-1

Ход матча

17'
Аталь Юсеф
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Ле Ман 3:2 Ницца Страсбург 1:0 Ницца Ницца 1:4 ПСЖ Нант 1:0 Ницца
Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца Ницца 2:1 Дижон Монпелье 2:1 Ницца Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца Кардифф Сити 1:0 Ницца Боавишта 0:2 Ницца Стандард 2:1 Ницца Ницца 1:3 Тун Ницца 3:2 ПСВ Ницца 2:0 Монако
Реймс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним Реймс 1:0 Монпелье Ланс 1:1 Реймс
Ренн 0:1 Реймс Реймс 1:2 Дижон ПСЖ 0:2 Реймс Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль Брест 1:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон Реймс 2:0 Метц Реймс 1:1 Гент Лилль 1:1 Реймс Реймс 3:1 ПСЖ

Последние игры между собой

Ницца: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Реймс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Реймс 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Реймс Лига 1 Ницца 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Ницца Лига 1
Реймс 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Реймс Лига 1 Ницца 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Ницца Лига 1 Реймс 2:3 Ницца Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 0 3 26 - 7 27
2. Анже Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
3. Нант Заявка 12 6 1 5 9 - 9 19
4. Реймс 0:0 Заявка 12 5 4 3 9 - 4 19
5. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 16 19
6. Лилль Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
7. Бордо Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
8. Брест Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
9. Лион Заявка 12 4 4 4 19 - 11 16
10. Монпелье Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
11. Амьен Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
12. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
13. Монако Заявка 11 4 3 4 19 - 21 15
14. Сент-Этьен Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
15. Ницца 0:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 18 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
17. Дижон Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
18. Метц Заявка 12 3 3 6 11 - 18 12
19. Тулуза Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
20. Ним Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Реймс
Ницца
56.8% (83)
Ничья
32.2% (47)
Реймс
11% (16)
1:0 Ницца
26.7% (39)
1:1 Ничья
24.7% (36)
2:1 Ницца
24% (35)
0:1 Реймс
6.2% (9)
1:2 Реймс
4.8% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...