Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
2:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Ян Брейдель
Кортрейк
1:0
3' ПенальтиВанакен Ханс
15' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
2:0
21' ГолВанакен Ханс
39' Желтая карточкаРужо Лукас
17
Дели
Симон
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
10
Диань
Мбайе
80
Икома
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
10 Диань МбайеНападающий
-
80 Икома ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Тау ПерсиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Эзекиль ИмохНападающий
- Нападающий
-
-
31 Lucas Melo
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
3'
1:0
15'
21'
2:0
39'
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +13 =6 -1Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге
Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Кортрейк 1:2 Эйпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден
Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Брюгге 5:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Брюгге Лига Про Кортрейк 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Кортрейк Лига Про Брюгге 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 0:3 Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 5:0 Кортрейк Лига Жюпиле Брюгге 3:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Брюгге Кубок Бельгии Кортрейк 4:1 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Брюгге Товарищеские матчи Брюгге 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 3:2 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2:0
|13
|10
|3
|0
|31 - 4
|33
|2.
|Стандард
|13
|8
|3
|2
|27 - 10
|27
|3.
|Ройал Антверпен
|1:0
|13
|7
|3
|3
|26 - 17
|24
|4.
|Мехелен
|13
|7
|2
|4
|23 - 20
|23
|5.
|Гент
|12
|6
|4
|2
|25 - 15
|22
|6.
|Зульте-Варегем
|1:0
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|7.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|8.
|Генк
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|9.
|Сент-Трюйден
|0:0
|14
|4
|5
|5
|14 - 23
|17
|10.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|11.
|Эйпен
|14
|4
|4
|6
|13 - 25
|16
|12.
|Андерлехт
|13
|3
|5
|5
|15 - 16
|14
|13.
|Кортрейк
|0:2
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|14.
|Остенде
|0:0
|14
|3
|3
|8
|15 - 26
|12
|15.
|Васланд-Беверен
|0:1
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|16.
|Серкль Брюгге
|13
|1
|1
|11
|10 - 33
|4
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
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