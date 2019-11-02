Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
2:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Кортрейк
0'
1:0
3' Пенальти
Ванакен Ханс
15' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
2:0
21' Гол
Ванакен Ханс
39' Желтая карточка
Ружо Лукас
41'
88
Миньоле
Симон
5
Одилон
Коссуну
15
Митрович
Матей
17
Дели
Симон
2
Соболь
Эдуард
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
16
Шрейверс
Сьебе
10
Диань
Мбайе
80
Икома
Луис
1
Брюззезе
Себастьен
6
Ружо
Лукас
3
Brendan
Hines-Ike
4
Кагельмахер
Гари
30
Д'Эне
Кристоф
23
Де
Сар
Жюльен
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
11
Jovan
Stojanovic
I
15
Christophe
Lepoint
7
Номбе
Мбойо
9
Fraser
Hornby
Брюгге
4-1-2-3
Кортрейк
4-2-3-1

Ход матча

3'
Ванакен Ханс
1:0
15'
 
Д'Эне Кристоф
21'
Ванакен Ханс
(Вормер Руд)
2:0
39'
 
Ружо Лукас

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге
Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Кортрейк 1:2 Эйпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден
Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Кортрейк 0:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Брюгге 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Брюгге Первый дивизион А
Брюгге 5:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Брюгге Лига Про Кортрейк 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Кортрейк Лига Про Брюгге 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 0:3 Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 5:0 Кортрейк Лига Жюпиле Брюгге 3:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Брюгге Кубок Бельгии Кортрейк 4:1 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Брюгге Товарищеские матчи Брюгге 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 3:2 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 2:0 13 10 3 0 31 - 4 33
2. Стандард 13 8 3 2 27 - 10 27
3. Ройал Антверпен 1:0 13 7 3 3 26 - 17 24
4. Мехелен 13 7 2 4 23 - 20 23
5. Гент 12 6 4 2 25 - 15 22
6. Зульте-Варегем 1:0 14 6 4 4 21 - 16 22
7. Шарлеруа 12 6 3 3 18 - 13 21
8. Генк 14 6 3 5 21 - 19 21
9. Сент-Трюйден 0:0 14 4 5 5 14 - 23 17
10. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
11. Эйпен 14 4 4 6 13 - 25 16
12. Андерлехт 13 3 5 5 15 - 16 14
13. Кортрейк 0:2 14 4 2 8 22 - 24 14
14. Остенде 0:0 14 3 3 8 15 - 26 12
15. Васланд-Беверен 0:1 14 1 4 9 9 - 28 7
16. Серкль Брюгге 13 1 1 11 10 - 33 4
17. Mouscron-Peruwelz2 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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