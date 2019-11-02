Франция: Лига 1 2019-2020
1:0
15' ГолСаного Яя
1:1
26' ГолДепай Мемфис
46' Желтая карточкаMathieu Goncalves2
30
Рейне
Батист
34
Kouadio
Kone
14
Дюбуа
Лео
28
Коне
Юссуф
12
Мендес
Тьяго
29
Тусар
Люка
11
Депай
Мемфис
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kouadio KoneПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Коне ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Тете КенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
15'
1:0
26'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Тулуза Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ньор 1:2 Тулуза Ренн 3:2 Тулуза Тулуза 2:1 Лилль Тулуза 1:3 Бордо
Лион Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лион 2:0 Метц Бенфика 2:1 Лион Лион 0:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Лион
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Лион: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Лион 4:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Лион Лига 1 Тулуза 2:3 Лион Лига 1 Лион 3:0 Тулуза Лига 1 Лион 3:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Лион Лига 1 Тулуза 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Тулуза Лига 1 Лион 3:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 3:0 Лион Лига 1 Тулуза 3:0 Лион Лига 1 Лион 3:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:0 Лион Лига 1 Лион 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Лион Лига 1 Лион 2:1 Тулуза Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 7
|27
|2.
|Анже
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|3.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|9 - 7
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|5.
|Реймс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|9 - 4
|18
|6.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|7.
|Брест
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|8.
|Амьен
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|9.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|13.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 10
|15
|14.
|Метц
|2:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 16
|14
|15.
|Лион
|1:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 10
|14
|16.
|Ницца
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|17.
|Тулуза
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|18.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
Тулуза
11.5% (17)
Ничья
18.9% (28)
Лион
69.6% (103)
1:2 Лион
47.3% (70)
1:1 Ничья
15.5% (23)
0:1 Лион
12.2% (18)
0:2 Лион
7.4% (11)
2:1 Тулуза
5.4% (8)
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