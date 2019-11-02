Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
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  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Тулуза
1:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Лион
0'
1:0
15' Гол
Саного Яя
1:1
26' Гол
Депай Мемфис
46' Желтая карточка
Mathieu Goncalves2
49'
30
Рейне
Батист
2
Амьен-Аду
Кельвен
15
Исима-Мирен
Николя
13
Mathieu
Goncalves2
12
Силла
Иссиага
14
Доссеви
Матьё
21
Венкёр
Вильям
34
Kouadio
Kone
7
Градель
Макс-Ален
20
Кулурис
Эфтимос
9
Саного
Яя
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
3
Андерсен
Йоаким
5
Денайер
Джейсон
28
Коне
Юссуф
17
Рен-Аделед
Жефф
12
Мендес
Тьяго
29
Тусар
Люка
8
Ауа
Уссем
9
Дембеле
Мусса
I
11
Депай
Мемфис
Тулуза
4-4-2
Лион
4-4-2

Ход матча

15'
Саного Яя
(Амьен-Аду Кельвен)
1:0
26'
1:1
Депай Мемфис
(Рен-Аделед Жефф)
46'
Mathieu Goncalves2
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Тулуза Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ньор 1:2 Тулуза Ренн 3:2 Тулуза Тулуза 2:1 Лилль Тулуза 1:3 Бордо
Метц 2:2 Тулуза Тулуза 0:2 Анже Ним 1:0 Тулуза Сент-Этьен 2:2 Тулуза Тулуза 1:2 Атлетик Б Тулуза 2:0 Амьен ПСЖ 4:0 Тулуза Тулуза 1:0 Дижон Брест 1:1 Тулуза Норвич 1:0 Тулуза Ним 2:1 Тулуза Тулуза 3:2 Аль-Араби Страсбург 3:1 Тулуза Тулуза 1:0 Аяччо Тулуза 0:0 Безье Дижон 2:1 Тулуза
Лион Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лион 2:0 Метц Бенфика 2:1 Лион Лион 0:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Лион
РБ Лейпциг 0:2 Лион Лион 0:1 Нант Брест 2:2 Лион Лион 0:1 ПСЖ Лион 1:1 Зенит Амьен 2:2 Лион Лион 1:1 Бордо Монпелье 1:0 Лион Лион 6:0 Анже Монако 0:3 Лион Борнмут 3:0 Лион Ливерпуль 3:1 Лион Арсенал 1:2 Лион Лион 3:4 Дженоа Лион 1:2 Серветт Ним 2:3 Лион

Последние игры между собой

Тулуза: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Лион: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Лион 5:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:2 Лион Лига 1 Лион 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Лион Лига 1
Лион 4:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Лион Лига 1 Тулуза 2:3 Лион Лига 1 Лион 3:0 Тулуза Лига 1 Лион 3:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Лион Лига 1 Тулуза 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Тулуза Лига 1 Лион 3:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 3:0 Лион Лига 1 Тулуза 3:0 Лион Лига 1 Лион 3:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:0 Лион Лига 1 Лион 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Лион Лига 1 Лион 2:1 Тулуза Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 0 3 26 - 7 27
2. Анже 1:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
3. Нант Заявка 11 6 1 4 9 - 7 19
4. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 16 19
5. Реймс Заявка 11 5 3 3 9 - 4 18
6. Лилль Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
7. Брест 0:1 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
8. Амьен 1:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
9. Бордо Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
11. Монако Заявка 11 4 3 4 19 - 21 15
12. Сент-Этьен Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
13. Монпелье 0:2 Заявка 12 4 3 5 9 - 10 15
14. Метц 2:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 16 14
15. Лион 1:1 Заявка 12 3 5 4 17 - 10 14
16. Ницца Заявка 11 4 1 6 13 - 18 13
17. Тулуза 1:1 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
18. Страсбург 0:1 Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
19. Дижон Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
20. Ним Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
  • Первый тайм
  • 50'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 49'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 49'
    Депай Мемфис из команды Лион делает передачу, но толку не вышло.
  • 49'
    Коне Юссуф из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Венкёр Вильям из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
  • 48'
    Лион контролирует мяч.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 47'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 47'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 47'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 46'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 46'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 46'
    Дембеле Мусса I из команды Лион плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 46'
    Дюбуа Лео из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 46'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Лион пытается что-то создать.
  • 45'
    Лион контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 44'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 44'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 43'
    Хорошая попытка от Саного Яя, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 43'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Куадио Коне из команды Тулуза делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • 43'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 43'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 42'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Коне Юссуф из команды Лион навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 41'
    Лион пытается что-то создать.
  • 41'
    Лион контролирует мяч.
  • Офсайд
    41'
    Саного Яя из команды Тулуза в офсайде
  • 40'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 40'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 39'
    О, нет. Из многообещающей позиции Дембеле Мусса I из команды Лион наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 39'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Дембеле Мусса I, обходя своих соперников
  • 39'
    Лион пытается что-то создать.
  • 39'
    Лион контролирует мяч.
  • 39'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 39'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 38'
    Градель Макс-Ален бьет издали, но Лопеш Антони ловит мяч в руки
  • 38'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 38'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 37'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Лион пытается что-то создать.
  • 37'
    Лион контролирует мяч.
  • Офсайд
    36'
    Саного Яя из команды Тулуза в офсайде
  • 36'
    Кулурис Эфтимос из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 36'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 36'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
  • 34'
    Лион контролирует мяч.
  • 34'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 34'
    Лион контролирует мяч.
  • 34'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 33'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 33'
    Денайер Джейсон из команды Лион подает, но толку не вышло.
  • Угловой
    33'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
  • 33'
    Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 33'
    Коне Юссуф из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Лион пытается что-то создать.
  • 32'
    Дембеле Мусса I из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 32'
    Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 32'
    Лион пытается что-то создать.
  • 31'
    Лион контролирует мяч.
  • 31'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Лион контролирует мяч.
  • 30'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Силла Иссиага из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Лопеш Антони пострадал.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
  • 30'
    Силла Иссиага из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • Угловой
    29'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой слева.
  • 29'
    Доссеви Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Доссеви Матьё, обходя своих соперников
  • 29'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 29'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 28'
    Лион контролирует мяч.
  • 28'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 28'
    Депай Мемфис из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 27'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 27'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает передачу, но толку не вышло.
  • 27'
    Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 27'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Рен-Аделед Жефф сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Депай Мемфис изменил счет на табло!
  • 26'
    Рен-Аделед Жефф из команды Лион увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 26'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
  • 25'
    Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Плохо играет Рейне Батист - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 25'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Дембеле Мусса I из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 25'
    Тусар Люка из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Лион пытается что-то создать.
  • 25'
    Лион контролирует мяч.
  • 24'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 23'
    Шанс получает Силла Иссиага из команды Тулуза, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    23'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой справа.
  • 22'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 22'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 21'
    Лион контролирует мяч.
  • 21'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 21'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает неудачный навес.
  • 20'
    Лион пытается что-то создать.
  • 20'
    Лион контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 19'
    Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    Лион пытается что-то создать.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 18'
    Отличная игра от Ауа Уссем из команды Лион. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 18'
    Лион пытается что-то создать.
  • 18'
    Лион контролирует мяч.
  • 17'
    Лион пытается что-то создать.
  • 17'
    Лион контролирует мяч.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 16'
    Пространство открывается для Дембеле Мусса I, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 16'
    Тусар Люка из команды Лион делает отличный кросс...
  • 16'
    Лион пытается что-то создать.
  • 15'
    Амьен-Аду Кельвен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Саного Яя изменил счет на табло!
  • 15'
    Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает отличный кросс...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Рен-Аделед Жефф из команды Лион играет слишком грубо. Куадио Коне оказался на газоне.
  • 14'
    Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 13'
    Лион пытается что-то создать.
  • 13'
    Лион контролирует мяч.
  • 13'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 12'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Лион контролирует мяч.
  • 12'
    Великолепное видение игры демонстрирует Ауа Уссем из команды Лион, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 12'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 12'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Игра остановлена из-за технических проблем.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
  • 10'
    Коне Юссуф из команды Лион делает передачу, но толку не вышло.
  • 9'
    Лион пытается что-то создать.
  • 9'
    Дембеле Мусса I выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Головой пробил Кулурис Эфтимос, но голкипер отбил его в поле!
  • 9'
    Саного Яя из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    9'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой справа.
  • 8'
    Денайер Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Тулуза начинает контратаку
  • 8'
    Дюбуа Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Ауа Уссем из команды Лион делает пас партнеру.
  • 7'
    Лион контролирует мяч.
  • 7'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 7'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лион контролирует мяч.
  • 6'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 6'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Лион контролирует мяч.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 5'
    Мендес Тьяго не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 7%, [team2]: 93%.
  • 3'
    Матч остановлен
  • 3'
    Лион пытается что-то создать.
  • 1'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 1'
    Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Лион
Тулуза
11.5% (17)
Ничья
18.9% (28)
Лион
69.6% (103)
1:2 Лион
47.3% (70)
1:1 Ничья
15.5% (23)
0:1 Лион
12.2% (18)
0:2 Лион
7.4% (11)
2:1 Тулуза
5.4% (8)
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