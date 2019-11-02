Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Ним
 
Отложен

Стадион:
Ренн
16
Диас
Лукас
15
Пакье
Гаэтан
23
Бриансон
Антони
4
Pablo
Martinez1
26
Мигель
Флориан
12
Фомба
Ламин
6
Сарр
Сиди
18
Валь
Тео
20
Рипар
Рено
27
Денкей
Ауэке
7
Филиппото
Ромен
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
21
Ньяньон
Жорис
17
Мауасса
Фет
7
Рафинья
Диас
14
Буриго
Бенжамен
18
Камавинга
Эдуардо
11
Ньянг
М'Байе
23
Эну
Адриен
22
Дель
Кастильо
Ромен
Ним
4-3-3
Ренн
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним Ним 1:1 Амьен Лилль 2:2 Ним
Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним Ним 1:0 Тулуза Дижон 0:0 Ним Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо Ним 3:2 Родез Безье 0:0 Ним Ним 2:3 Лион Генгам 2:2 Ним Ним 1:0 Монако
Ренн Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ренн 3:2 Тулуза Ренн 0:1 ЧФР Клуж Монако 3:2 Ренн Ренн 0:1 Реймс
Лацио 2:1 Ренн Марсель 1:1 Ренн Нант 1:0 Ренн Ренн 1:1 Лилль Ренн 1:1 Селтик Брест 0:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Страсбург 0:2 Ренн Ренн 2:1 ПСЖ Монпелье 0:1 Ренн ПСЖ 2:1 Ренн РБ Лейпциг 2:0 Ренн Ренн 0:1 Динамо-Брест Ренн 1:1 Челси XI Селтик 0:0 Ренн Ренн 3:1 Лилль

Последние игры между собой

Ним: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ренн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ним 3:1 Ренн Лига 1 Ренн 4:0 Ним Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 0 3 26 - 7 27
2. Анже 1:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
3. Нант Заявка 11 6 1 4 9 - 7 19
4. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 16 19
5. Реймс Заявка 11 5 3 3 9 - 4 18
6. Лилль Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
7. Брест 0:1 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
8. Амьен 1:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
9. Бордо Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
11. Монако Заявка 11 4 3 4 19 - 21 15
12. Сент-Этьен Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
13. Монпелье 0:2 Заявка 12 4 3 5 9 - 10 15
14. Метц 2:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 16 14
15. Лион 1:1 Заявка 12 3 5 4 17 - 10 14
16. Ницца Заявка 11 4 1 6 13 - 18 13
17. Тулуза 1:1 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
18. Страсбург 0:1 Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
19. Дижон Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
20. Ним Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ним - Ренн
Ним
20.3% (30)
Ничья
49.3% (73)
Ренн
30.4% (45)
1:1 Ничья
44.6% (66)
1:2 Ренн
14.9% (22)
1:0 Ним
10.1% (15)
0:1 Ренн
10.1% (15)
2:1 Ним
6.8% (10)
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