Франция: Лига 1 2019-2020
Ним
Отложен
Стадион: Дес Костьерес
Ренн
16
Диас
Лукас
15
Пакье
Гаэтан
12
Фомба
Ламин
18
Валь
Тео
20
Рипар
Рено
27
Денкей
Ауэке
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
11
Ньянг
М'Байе
23
Эну
Адриен
- Основной состав
-
16 Диас ЛукасВратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
-
27 Денкей АуэкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Буаде ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеПолузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
-
34 Гбоо ЯннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним Ним 1:1 Амьен Лилль 2:2 Ним
Ренн Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ренн 3:2 Тулуза Ренн 0:1 ЧФР Клуж Монако 3:2 Ренн Ренн 0:1 Реймс
Последние игры между собой
Ним: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ренн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 7
|27
|2.
|Анже
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|3.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|9 - 7
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|5.
|Реймс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|9 - 4
|18
|6.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|7.
|Брест
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|8.
|Амьен
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|9.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|13.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 10
|15
|14.
|Метц
|2:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 16
|14
|15.
|Лион
|1:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 10
|14
|16.
|Ницца
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|17.
|Тулуза
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|18.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
Ним
20.3% (30)
Ничья
49.3% (73)
Ренн
30.4% (45)
1:1 Ничья
44.6% (66)
1:2 Ренн
14.9% (22)
1:0 Ним
10.1% (15)
0:1 Ренн
10.1% (15)
2:1 Ним
6.8% (10)
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