Голландия: Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
1:3
Второй тайм: 53'
Стадион: МАК3ПАРК
Аякс
0:1
6' ГолПромес Куинси
7' Желтая карточкаХамер Густаво
0:2
11' ГолПромес Куинси
0:3
20' ГолНерес Давид
1:3
35' ГолХамер Густаво
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Керстен СэмЗащитник
-
19 Деккер РикЗащитник
- Полузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
10 Тай ЛеннартПолузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Де Йонг СимНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
Ход матча
6'
0:1
11'
0:2
20'
0:3
35'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +8 =4 -8ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген
Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2Аякс 4:0 Фейеноорд Аякс 0:1 Челси Ваалвейк 1:2 Аякс Херенвен 1:0 Аякс
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 11
Аякс: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 2
ПЕК Зволле 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Аякс Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Аякс Суперкубок Голландии ПЕК Зволле 5:1 Аякс Кубок ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:4 Аякс Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:1
|12
|10
|2
|0
|38 - 8
|32
|2.
|АЗ Алкмаар
|11
|7
|2
|2
|25 - 8
|23
|3.
|ПСВ
|11
|7
|2
|2
|26 - 13
|23
|4.
|Витесс
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|5.
|Утрехт
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|6.
|Виллем II
|11
|6
|1
|4
|14 - 15
|19
|7.
|Хераклес
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|8.
|Херенвен
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|9.
|Твенте
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|10.
|Спарта Роттердам
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|11.
|Гронинген
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Фейеноорд
|11
|3
|5
|3
|19 - 22
|14
|13.
|Эммен
|11
|3
|1
|7
|14 - 24
|10
|14.
|ПЕК Зволле
|1:3
|12
|3
|1
|8
|17 - 29
|10
|15.
|АДО Ден Хааг
|11
|3
|0
|8
|13 - 21
|9
|16.
|ВВВ-Венло
|11
|3
|0
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Фортуна Ситтард
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|18.
|Ваалвейк
|11
|0
|1
|10
|10 - 33
|1
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