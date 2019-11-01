Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
1:3
Второй тайм: 53'

Стадион:
Аякс
0'
0:1
6' Гол
Промес Куинси
7' Желтая карточка
Хамер Густаво
0:2
11' Гол
Промес Куинси
0:3
20' Гол
Нерес Давид
1:3
35' Гол
Хамер Густаво
53'
1
Маус
Ксавье
31
Ван
Вермескеркен
Саи
29
Лахман
Даррил
3
Лам
Томас
5
Паал
Кеннет
38
Хамер
Густаво
4
Накаяма
Юта
22
Клемент
Пелле
6
Саймак
Мустафа
8
Гучаннеджад
Реза
7
Ван
Крой
Вито
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Вельтман
Йоел
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Ван
де
Бек
Донни
22
Зиеш
Хаким
21
Мартинес
Лисандро
7
Нерес
Давид
10
Тадич
Душан
11
Промес
Куинси
ПЕК Зволле
4-3-3
Аякс
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Промес Куинси
7'
Хамер Густаво
 
11'
0:2
Промес Куинси
(Зиеш Хаким)
20'
0:3
Нерес Давид
28'
 
Альварес Эдсон
Мартинес Лисандро
35'
Хамер Густаво
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген
Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Аякс 4:0 Фейеноорд Аякс 0:1 Челси Ваалвейк 1:2 Аякс Херенвен 1:0 Аякс
АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Валенсия 0:3 Аякс Аякс 2:0 Гронинген Аякс 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 1:1 Аякс Аякс 3:0 Лилль Аякс 4:1 Херенвен Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс ВВВ-Венло 1:4 Аякс Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен ПАОК 2:2 Аякс Витесс 2:2 Аякс Аякс 1:1 Сивасспор

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 11
Аякс: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 2
Аякс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:4 Аякс Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Аякс Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Аякс Суперкубок Голландии ПЕК Зволле 5:1 Аякс Кубок ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:4 Аякс Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:1 12 10 2 0 38 - 8 32
2. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 25 - 8 23
3. ПСВ 11 7 2 2 26 - 13 23
4. Витесс 11 7 2 2 22 - 15 23
5. Утрехт 11 6 2 3 22 - 14 20
6. Виллем II 11 6 1 4 14 - 15 19
7. Хераклес 11 5 3 3 18 - 15 18
8. Херенвен 11 4 5 2 17 - 12 17
9. Твенте 11 4 3 4 21 - 20 15
10. Спарта Роттердам 11 4 3 4 19 - 20 15
11. Гронинген 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Фейеноорд 11 3 5 3 19 - 22 14
13. Эммен 11 3 1 7 14 - 24 10
14. ПЕК Зволле 1:3 12 3 1 8 17 - 29 10
15. АДО Ден Хааг 11 3 0 8 13 - 21 9
16. ВВВ-Венло 11 3 0 8 11 - 28 9
17. Фортуна Ситтард 11 2 3 6 17 - 26 9
18. Ваалвейк 11 0 1 10 10 - 33 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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