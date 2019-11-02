Голландия: Эредивизие 2019-2020
АЗ Алкмаар
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Карс Джинс
Твенте
18' Красная карточкаДроммел Йоэл
15
Вайндал
Оуэн
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Вайндал ОуэнЗащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Де Бур РодиВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрёйф ФердиНападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Бийен ПитПолузащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
18'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
74 Владение мячом, % 26
Предыдущие игры
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +11 =7 -2ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 6:0 Астана АЗ Алкмаар 2:4 Херенвен Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар 0:0 Манчестер Юнайтед АЗ Алкмаар 2:0 Хераклес Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Партизан 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 5:1 Спарта Роттердам Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 4:0 Фортуна Ситтард Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен
Твенте Последние 20 матчей: +7 =8 -5Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте
Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар
Последние игры между собой
АЗ Алкмаар: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Кубок АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:2 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|10
|2
|0
|39 - 9
|32
|2.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|12
|7
|3
|2
|25 - 8
|24
|3.
|Витесс
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|4.
|ПСВ
|1:2
|12
|7
|2
|3
|27 - 15
|23
|5.
|Утрехт
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|6.
|Виллем II
|11
|6
|1
|4
|14 - 15
|19
|7.
|Хераклес
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|8.
|Спарта Роттердам
|2:1
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|9.
|Херенвен
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|10.
|Твенте
|0:0
|12
|4
|4
|4
|21 - 20
|16
|11.
|Гронинген
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Фейеноорд
|11
|3
|5
|3
|19 - 22
|14
|13.
|Эммен
|11
|3
|1
|7
|14 - 24
|10
|14.
|ПЕК Зволле
|12
|3
|1
|8
|18 - 30
|10
|15.
|АДО Ден Хааг
|11
|3
|0
|8
|13 - 21
|9
|16.
|ВВВ-Венло
|11
|3
|0
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Фортуна Ситтард
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|18.
|Ваалвейк
|12
|1
|1
|10
|12 - 33
|4
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