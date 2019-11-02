Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
АЗ Алкмаар
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Твенте
0'
18' Красная карточка
Дроммел Йоэл
24'
1
Бизот
Марко
26
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
30
Вюйтенс
Стейн
15
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
8
Коопмейнерс
Теун
7
Стенгс
Келвин
9
Боаду
Мирон
11
Идрисси
Уссама
16
Дроммел
Йоэл
2
Верхаг
Пауль
20
Бускетс
Ориоль
3
Схенк
Ксандро
4
Вердонк
Калвин
18
Селахи
Линдон
29
Godfried
Roemeratoe
8
Эспиноса
Хавьер
7
Канталапьерда
Аитор
10
Вучкич
Харис
14
Зехнини
Рафик
АЗ Алкмаар
4-3-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

18'
 
Дроммел Йоэл
21'
 
Jorn Brondeel
Эспиноса Хавьер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 74 Владение мячом, % 26

Предыдущие игры

АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +11 =7 -2
ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 6:0 Астана АЗ Алкмаар 2:4 Херенвен Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар 0:0 Манчестер Юнайтед АЗ Алкмаар 2:0 Хераклес Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Партизан 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 5:1 Спарта Роттердам Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 4:0 Фортуна Ситтард Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен
Твенте Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте
Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар

Последние игры между собой

АЗ Алкмаар: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
АЗ Алкмаар 4:0 Твенте Кубок Твенте 0:4 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:0 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Эредивизие
Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Кубок АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:2 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 10 2 0 39 - 9 32
2. АЗ Алкмаар 0:0 12 7 3 2 25 - 8 24
3. Витесс 11 7 2 2 22 - 15 23
4. ПСВ 1:2 12 7 2 3 27 - 15 23
5. Утрехт 11 6 2 3 22 - 14 20
6. Виллем II 11 6 1 4 14 - 15 19
7. Хераклес 12 5 3 4 18 - 17 18
8. Спарта Роттердам 2:1 12 5 3 4 21 - 21 18
9. Херенвен 11 4 5 2 17 - 12 17
10. Твенте 0:0 12 4 4 4 21 - 20 16
11. Гронинген 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Фейеноорд 11 3 5 3 19 - 22 14
13. Эммен 11 3 1 7 14 - 24 10
14. ПЕК Зволле 12 3 1 8 18 - 30 10
15. АДО Ден Хааг 11 3 0 8 13 - 21 9
16. ВВВ-Венло 11 3 0 8 11 - 28 9
17. Фортуна Ситтард 11 2 3 6 17 - 26 9
18. Ваалвейк 12 1 1 10 12 - 33 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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