Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Сенегал (до 17 лет)
0:0
Первый тайм: 23'
Япония (до 17 лет)
Предыдущие игры
Сенегал (до 17 лет) Последние 2 матча: +2 =0 -0Голландия (до 17 лет) 1:3 Сенегал (до 17 лет) США (до 17 лет) 1:4 Сенегал (до 17 лет)
Япония (до 17 лет) Последние 15 матчей: +9 =2 -4США (до 17 лет) 0:0 Япония (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 3:0 Голландия (до 17 лет) Англия (до 17 лет) 0:0 Япония (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 1:1 Новая Каледония (до 17 лет)
Франция (до 17 лет) 2:1 Япония (до 17 лет) Гондурас (до 17 лет) 1:6 Япония (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 1:2 Швеция (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 2:1 Тунис (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 3:1 Венесуэла (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 0:1 Япония (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 2:3 Бразилия (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 1:0 Jamaica - U17 Япония (до 17 лет) 7:2 Коста-Рика (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 5:0 Ирак (до 17 лет)
Группа D
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал (до 17 лет)
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Япония (до 17 лет)
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|3.
|США (до 17 лет)
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|4.
|Голландия (до 17 лет)
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
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