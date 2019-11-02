Чемпионат мира (до 17 лет) 2019

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Сенегал (до 17 лет)
0:0
Первый тайм: 23'
Япония (до 17 лет)
0' 23'

Предыдущие игры

Сенегал (до 17 лет) Последние 2 матча: +2 =0 -0
Голландия (до 17 лет) 1:3 Сенегал (до 17 лет) США (до 17 лет) 1:4 Сенегал (до 17 лет)
Япония (до 17 лет) Последние 15 матчей: +9 =2 -4
США (до 17 лет) 0:0 Япония (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 3:0 Голландия (до 17 лет) Англия (до 17 лет) 0:0 Япония (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 1:1 Новая Каледония (до 17 лет)
Франция (до 17 лет) 2:1 Япония (до 17 лет) Гондурас (до 17 лет) 1:6 Япония (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 1:2 Швеция (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 2:1 Тунис (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 3:1 Венесуэла (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 0:1 Япония (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 2:3 Бразилия (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 1:0 Jamaica - U17 Япония (до 17 лет) 7:2 Коста-Рика (до 17 лет) Япония (до 17 лет) 5:0 Ирак (до 17 лет)

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сенегал (до 17 лет) 0:0 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Япония (до 17 лет) 0:0 3 1 2 0 3 - 0 5
3. США (до 17 лет) 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
4. Голландия (до 17 лет) 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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