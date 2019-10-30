Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
Эммен
 
Позже

Стадион:
Витесс

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен
Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген
Витесс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс Витесс 2:1 Утрехт
Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт

Последние игры между собой

Эммен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Витесс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Эммен 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Эммен Эредивизие Витесс 2:1 Эммен Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 35 - 7 29
2. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 25 - 8 23
3. ПСВ 11 7 2 2 26 - 13 23
4. Витесс 11 7 2 2 22 - 15 23
5. Утрехт 11 6 2 3 22 - 14 20
6. Виллем II 11 6 1 4 14 - 15 19
7. Хераклес 11 5 3 3 18 - 15 18
8. Херенвен 11 4 5 2 17 - 12 17
9. Твенте 11 4 3 4 21 - 20 15
10. Спарта Роттердам 11 4 3 4 19 - 20 15
11. Гронинген 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Фейеноорд 11 3 5 3 19 - 22 14
13. Эммен 11 3 1 7 14 - 24 10
14. ПЕК Зволле 11 3 1 7 16 - 26 10
15. АДО Ден Хааг 11 3 0 8 13 - 21 9
16. ВВВ-Венло 11 3 0 8 11 - 28 9
17. Фортуна Ситтард 11 2 3 6 17 - 26 9
18. Ваалвейк 11 0 1 10 10 - 33 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Эммен - Витесс

    До начала игры, которая состоится 03.11.2019, осталось 2 дня 10 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Эммен - Витесс
    Эммен
    5.8% (3)
    Ничья
    11.5% (6)
    Витесс
    82.7% (43)
    1:2 Витесс
    59.6% (31)
    0:2 Витесс
    11.5% (6)
    1:1 Ничья
    7.7% (4)
    2:1 Эммен
    5.8% (3)
    1:3 Витесс
    5.8% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...