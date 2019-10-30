Голландия: Эредивизие 2019-2020
Эммен
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Стадион: De Oude Meerdijk
Витесс
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +8 =4 -8НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен
Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген
Витесс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс Витесс 2:1 Утрехт
Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт
Последние игры между собой
Эммен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Витесс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|2
|0
|35 - 7
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|11
|7
|2
|2
|25 - 8
|23
|3.
|ПСВ
|11
|7
|2
|2
|26 - 13
|23
|4.
|Витесс
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|5.
|Утрехт
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|6.
|Виллем II
|11
|6
|1
|4
|14 - 15
|19
|7.
|Хераклес
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|8.
|Херенвен
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|9.
|Твенте
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|10.
|Спарта Роттердам
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|11.
|Гронинген
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Фейеноорд
|11
|3
|5
|3
|19 - 22
|14
|13.
|Эммен
|11
|3
|1
|7
|14 - 24
|10
|14.
|ПЕК Зволле
|11
|3
|1
|7
|16 - 26
|10
|15.
|АДО Ден Хааг
|11
|3
|0
|8
|13 - 21
|9
|16.
|ВВВ-Венло
|11
|3
|0
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Фортуна Ситтард
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|18.
|Ваалвейк
|11
|0
|1
|10
|10 - 33
|1
Эммен
5.8% (3)
Ничья
11.5% (6)
Витесс
82.7% (43)
1:2 Витесс
59.6% (31)
0:2 Витесс
11.5% (6)
1:1 Ничья
7.7% (4)
2:1 Эммен
5.8% (3)
1:3 Витесс
5.8% (3)
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