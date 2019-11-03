Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Гронинген
1:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Виллем II
0'
1:0
40' Гол
Сирхейс Кай
43' Желтая карточка
Саддики Дрис
47'
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
17
Итакура
Ко
21
Вормердам
Дьянго
23
Хрустиц
Айдин
6
Azor
Matusiwa
18
Эль-Мессауди
Ахмед
14
Эль-Ханкури
Мохамед
11
Асоро
Йоэль
9
Сирхейс
Кай
1
Велленройтер
Тимон
3
Хееркенс
Фреек
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
18
Нелом
Микел
17
Саддики
Дрис
21
Mike
Ndayishimiye
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
Гронинген
4-4-2
Виллем II
4-3-3

Ход матча

40'
Сирхейс Кай
(Вормердам Дьянго)
1:0
43'
 
Саддики Дрис
46'
 
Jhonny Quinonez
Саддики Дрис

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс
Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти Витесс 3:1 Гронинген
Виллем II Последние 20 матчей: +10 =2 -8
HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар
Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Виллем II: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие
Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 7:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 3:0 Гронинген Премьер-лига Виллем II 1:2 Гронинген Премьер-лига Гронинген 1:0 Виллем II Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 10 2 0 39 - 9 32
2. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 28 - 8 26
3. ПСВ 12 7 3 2 28 - 15 24
4. Утрехт 3:0 12 7 2 3 25 - 14 23
5. Витесс 12 7 2 3 23 - 17 23
6. Виллем II 0:1 12 6 1 5 14 - 16 19
7. Хераклес 12 5 3 4 18 - 17 18
8. Херенвен 11 4 5 2 17 - 12 17
9. Гронинген 1:0 12 5 2 5 14 - 13 17
10. Фейеноорд 2:0 12 4 5 3 21 - 22 17
11. Спарта Роттердам 12 4 4 4 21 - 22 16
12. Твенте 12 4 3 5 21 - 23 15
13. Эммен 12 4 1 7 16 - 25 13
14. ПЕК Зволле 12 3 1 8 18 - 30 10
15. АДО Ден Хааг 11 3 0 8 13 - 21 9
16. ВВВ-Венло 0:2 12 3 0 9 11 - 30 9
17. Фортуна Ситтард 0:3 12 2 3 7 17 - 29 9
18. Ваалвейк 12 1 1 10 12 - 33 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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