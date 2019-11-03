Голландия: Эредивизие 2019-2020
Гронинген
1:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Виллем II
1:0
40' ГолСирхейс Кай
43' Желтая карточкаСаддики Дрис
17
Итакура
Ко
11
Асоро
Йоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Итакура КоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
20 Абсалем АмирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вуд МайклВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ниукоп БартЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
40'
1:0
43'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс
Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти Витесс 3:1 Гронинген
Виллем II Последние 20 матчей: +10 =2 -8HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар
Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Виллем II: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 7:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 3:0 Гронинген Премьер-лига Виллем II 1:2 Гронинген Премьер-лига Гронинген 1:0 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|10
|2
|0
|39 - 9
|32
|2.
|АЗ Алкмаар
|12
|8
|2
|2
|28 - 8
|26
|3.
|ПСВ
|12
|7
|3
|2
|28 - 15
|24
|4.
|Утрехт
|3:0
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|5.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|23 - 17
|23
|6.
|Виллем II
|0:1
|12
|6
|1
|5
|14 - 16
|19
|7.
|Хераклес
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|8.
|Херенвен
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|9.
|Гронинген
|1:0
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|10.
|Фейеноорд
|2:0
|12
|4
|5
|3
|21 - 22
|17
|11.
|Спарта Роттердам
|12
|4
|4
|4
|21 - 22
|16
|12.
|Твенте
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|13.
|Эммен
|12
|4
|1
|7
|16 - 25
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|12
|3
|1
|8
|18 - 30
|10
|15.
|АДО Ден Хааг
|11
|3
|0
|8
|13 - 21
|9
|16.
|ВВВ-Венло
|0:2
|12
|3
|0
|9
|11 - 30
|9
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:3
|12
|2
|3
|7
|17 - 29
|9
|18.
|Ваалвейк
|12
|1
|1
|10
|12 - 33
|4
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