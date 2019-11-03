Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
0:2
Второй тайм: 49'

Стадион:
Фейеноорд
0'
0:1
18' Гол
Йоргенсен Николай
0:2
34' Гол
Бергёйс Стивен
49'
1
Киршбаум
Торстен
2
Tobias
Pachonik
13
Рёзелер
Нильс
5
Шефер
Штеффен
14
Кум
Кристиан
31
Каттермоул
Ли
6
Пост
Данни
11
Richard
Neudecker
21
Линторст
Эверт
7
Райт
Хаджи
8
Ван
Ойен
Петер
1
Фермеер
Кеннет
27
Карсдорп
Рик
32
Ие
Эдгар
6
Ван
дер
Хейден
Ян-Ари
5
Хапс
Ридгесиано
28
Тоорнстра
Йенс
19
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
9
Йоргенсен
Николай
17
Синистерра
Луис
ВВВ-Венло
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

18'
0:1
Йоргенсен Николай
(Тоорнстра Йенс)
34'
0:2
Бергёйс Стивен
(Йоргенсен Николай)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Витесс ПСВ 4:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло
Фейеноорд Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Аякс 4:0 Фейеноорд Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд
Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Фейеноорд: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие
Фейеноорд 1:2 ВВВ-Венло Товарищеские матчи Фейеноорд 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:3 Фейеноорд Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие Фейеноорд 4:1 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 0:0 Фейеноорд Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 10 2 0 39 - 9 32
2. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 28 - 8 26
3. ПСВ 12 7 3 2 28 - 15 24
4. Утрехт 3:0 12 7 2 3 25 - 14 23
5. Витесс 12 7 2 3 23 - 17 23
6. Виллем II 0:1 12 6 1 5 14 - 16 19
7. Хераклес 12 5 3 4 18 - 17 18
8. Херенвен 11 4 5 2 17 - 12 17
9. Гронинген 1:0 12 5 2 5 14 - 13 17
10. Фейеноорд 2:0 12 4 5 3 21 - 22 17
11. Спарта Роттердам 12 4 4 4 21 - 22 16
12. Твенте 12 4 3 5 21 - 23 15
13. Эммен 12 4 1 7 16 - 25 13
14. ПЕК Зволле 12 3 1 8 18 - 30 10
15. АДО Ден Хааг 11 3 0 8 13 - 21 9
16. ВВВ-Венло 0:2 12 3 0 9 11 - 30 9
17. Фортуна Ситтард 0:3 12 2 3 7 17 - 29 9
18. Ваалвейк 12 1 1 10 12 - 33 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Загрузка...