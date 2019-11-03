Голландия: Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
0:2
Второй тайм: 49'
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Фейеноорд
0:1
18' ГолЙоргенсен Николай
0:2
34' ГолБергёйс Стивен
14
Кум
Кристиан
27
Карсдорп
Рик
32
Ие
Эдгар
19
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 John Zamora
-
Главный тренер: Маскант Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Карсдорп РикЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Фер ЛеройПолузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бейло ЮстинВратарь
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
-
18 Аюб ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ларссон СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
18'
34'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =2 -11Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Витесс ПСВ 4:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло
Фейеноорд Последние 20 матчей: +7 =7 -6Аякс 4:0 Фейеноорд Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд
Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Фейеноорд: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Фейеноорд 1:2 ВВВ-Венло Товарищеские матчи Фейеноорд 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:3 Фейеноорд Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие Фейеноорд 4:1 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 0:0 Фейеноорд Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|10
|2
|0
|39 - 9
|32
|2.
|АЗ Алкмаар
|12
|8
|2
|2
|28 - 8
|26
|3.
|ПСВ
|12
|7
|3
|2
|28 - 15
|24
|4.
|Утрехт
|3:0
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|5.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|23 - 17
|23
|6.
|Виллем II
|0:1
|12
|6
|1
|5
|14 - 16
|19
|7.
|Хераклес
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|8.
|Херенвен
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|9.
|Гронинген
|1:0
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|10.
|Фейеноорд
|2:0
|12
|4
|5
|3
|21 - 22
|17
|11.
|Спарта Роттердам
|12
|4
|4
|4
|21 - 22
|16
|12.
|Твенте
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|13.
|Эммен
|12
|4
|1
|7
|16 - 25
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|12
|3
|1
|8
|18 - 30
|10
|15.
|АДО Ден Хааг
|11
|3
|0
|8
|13 - 21
|9
|16.
|ВВВ-Венло
|0:2
|12
|3
|0
|9
|11 - 30
|9
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:3
|12
|2
|3
|7
|17 - 29
|9
|18.
|Ваалвейк
|12
|1
|1
|10
|12 - 33
|4
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