Испания: Ла Лига 2019-2020
10' Желтая карточкаМагальян Лисандро
14
Гарсия
Рубен
18
Вильяр
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
18 Вильяр ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =8 -4Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад
Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна Осасуна 3:0 Осасуна-2
Алавес Последние 20 матчей: +7 =5 -8Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б
Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Алавес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 9
|22
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|12 - 7
|21
|5.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 16
|18
|8.
|Леванте
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 7
|17
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|12.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 15
|16
|13.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|14.
|Алавес
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|15.
|Бетис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|16.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|17.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|18.
|Сельта
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 14
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 20
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 19
|5
Осасуна
70.1% (101)
Ничья
22.2% (32)
Алавес
7.6% (11)
1:0 Осасуна
34% (49)
2:1 Осасуна
28.5% (41)
1:1 Ничья
16.7% (24)
2:0 Осасуна
6.3% (9)
1:2 Алавес
5.6% (8)
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