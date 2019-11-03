Испания: Ла Лига 2019-2020

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Осасуна
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Алавес
0'
10' Желтая карточка
Магальян Лисандро
15'
13
Рубен
Мартинес
2
Видаль
Начо
23
Умпьерез
Эридейн
5
Гарсия
Давид
III
30
Эступиньян
Первис
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
8
Мерида
Фран
14
Гарсия
Рубен
18
Вильяр
Хуан
9
Авила
Эсекьель
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
6
Магальян
Лисандро
3
Дуарте
Рубен
18
Видаль
Алеш
20
Понс
Пере
19
Ману
Гарсия
22
Мубарак
Вакасо
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
Осасуна
4-4-2
Алавес
4-4-2

Ход матча

10'
 
Магальян Лисандро

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад
Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна Осасуна 3:0 Осасуна-2
Алавес Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б
Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Алавес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Алавес 0:1 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Алавес Примера Осасуна 3:1 Алавес Сегунда Алавес 3:0 Осасуна Сегунда
Алавес 3:0 Осасуна Сегунда Алавес 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:3 Алавес Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 21 - 9 22
3. Севилья Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Атлетико М Заявка 12 5 6 1 12 - 7 21
5. Гранада Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Реал Сосьедад Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
7. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 25 - 16 18
8. Леванте Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
9. Атлетик Б Заявка 12 4 5 3 11 - 7 17
10. Вальядолид Заявка 12 4 5 3 14 - 14 17
11. Валенсия Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
12. Хетафе Заявка 11 4 4 3 17 - 15 16
13. Осасуна 0:0 Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
14. Алавес 0:0 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
15. Бетис Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
16. Эйбар Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
17. Мальорка Заявка 12 3 2 7 9 - 18 11
18. Сельта Заявка 11 2 3 6 6 - 14 9
19. Эспаньол Заявка 12 2 2 8 6 - 20 8
20. Леганес Заявка 11 1 2 8 5 - 19 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Алавес
Осасуна
70.1% (101)
Ничья
22.2% (32)
Алавес
7.6% (11)
1:0 Осасуна
34% (49)
2:1 Осасуна
28.5% (41)
1:1 Ничья
16.7% (24)
2:0 Осасуна
6.3% (9)
1:2 Алавес
5.6% (8)
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