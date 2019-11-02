Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Бенфика
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Риу Аве
0' 5'
99
Влаходимос
Одиссей
34
Алмейда
Андре
6
Диаш
Рубен
97
Феррейра
Франсишку
3
Гримальдо
Алехандро
21
Пицци
Луиш
8
Габриэл
III
61
Флорентину
Луиш
11
Серви
Франко
19
Шикинью
Франциску
95
Винисиус
II
1
Кишек
Павел
4
Монте
Нелсон
6
Боревкович
Тони
15
Сантос
Адерлан
2
Матеус
Рейс
23
Ямбор
Никола
8
Тарантини
Рикардо
5
Филипе
Аугусто
70
Габриэльзиньо
99
Тареми
Мехди
11
Сантуш
Нуну
II
Бенфика
4-4-2
Риу Аве
4-3-3

Предыдущие игры

Бенфика Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Бенфика 4:0 Портимоненсе Тондела 0:1 Бенфика Бенфика 2:1 Лион Кова-Пьедаде 0:4 Бенфика
Зенит 3:1 Бенфика Бенфика 1:0 Витория Сетубал Бенфика 0:0 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:2 Бенфика Бенфика 1:2 РБ Лейпциг Бенфика 2:0 Жил Висенте Бенфика 3:2 Эшторил Брага 0:4 Бенфика Бенфика 0:2 Порту Белененсеш 0:2 Бенфика Бенфика 5:0 Пасуш де Феррейра Бенфика 5:0 Спортинг Л Милан 0:1 Бенфика Фиорентина 1:2 Бенфика Бенфика 3:0 Гвадалахара Академика 0:8 Бенфика
Риу Аве Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Риу Аве 1:1 Морейренсе Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве Condeixa 0:1 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве
Риу Аве 0:1 Порту Спортинг Л 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:4 Тондела Риу Аве 1:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 2:3 Риу Аве Риу Аве 5:1 Авиш Фамаликан 1:0 Риу Аве Риу Аве 6:1 Оливейренсе Шавиш 0:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Санта-Клара Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 3:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Пенафьел Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:3 Бенфика

Последние игры между собой

Бенфика: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Риу Аве: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Риу Аве 2:3 Бенфика Примейра-лига Бенфика 4:2 Риу Аве Примейра-лига Бенфика 2:1 Риу Аве Кубок лиги Бенфика 5:1 Риу Аве Примейра-лига
Риу Аве 3:2 Бенфика Кубок Риу Аве 1:1 Бенфика Примейра-лига Риу Аве 0:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 2:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 3:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 1:0 Риу Аве Примейра-лига Бенфика 0:0 Риу Аве Суперкубок Бенфика 1:0 Риу Аве Кубок Португалии Бенфика 2:0 Риу Аве Кубок лиги Бенфика 4:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:3 Бенфика Примейра-лига Бенфика 6:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Бенфика Примейра-лига Риу Аве 2:2 Бенфика Примейра-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 9 8 0 1 21 - 3 24
2. Порту 9 7 1 1 20 - 5 22
3. Фамаликан 9 7 1 1 18 - 11 22
4. Спортинг Л 9 5 2 2 16 - 11 17
5. Витория Гимарайнш 9 4 3 2 18 - 11 15
6. Боавишта 9 3 6 0 9 - 5 15
7. Риу Аве 9 3 3 3 14 - 11 12
8. Тондела 9 3 3 3 10 - 10 12
9. Санта-Клара 9 3 3 3 5 - 7 12
10. Брага 9 3 2 4 10 - 13 11
11. Маритиму 9 2 4 3 11 - 14 10
12. Морейренсе 9 2 3 4 9 - 11 9
13. Витория Сетубал 9 1 6 2 2 - 6 9
14. Белененсеш 9 2 2 5 7 - 16 8
15. Жил Висенте 9 1 4 4 5 - 11 7
16. Портимоненсе 9 1 3 5 6 - 14 6
17. Пасуш де Феррейра 9 1 2 6 6 - 16 5
18. Авиш 9 1 0 8 11 - 23 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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