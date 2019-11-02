Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Бенфика
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Эштадиу да Луш
Риу Аве
21
Пицци
Луиш
11
Серви
Франко
95
Винисиус
II
23
Ямбор
Никола
99
Тареми
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
-
95 Винисиус IIНападающий
- Запасные игроки
-
72 Злобин ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
73 Жота СерранНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ямбор НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Тареми МехдиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Pedro AmaralЗащитник
-
33 MessiasЗащитник
- Полузащитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
-
19 Ronan IIIНападающий
-
14 Пиазон ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Предыдущие игры
Бенфика Последние 20 матчей: +16 =1 -3Бенфика 4:0 Портимоненсе Тондела 0:1 Бенфика Бенфика 2:1 Лион Кова-Пьедаде 0:4 Бенфика
Зенит 3:1 Бенфика Бенфика 1:0 Витория Сетубал Бенфика 0:0 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:2 Бенфика Бенфика 1:2 РБ Лейпциг Бенфика 2:0 Жил Висенте Бенфика 3:2 Эшторил Брага 0:4 Бенфика Бенфика 0:2 Порту Белененсеш 0:2 Бенфика Бенфика 5:0 Пасуш де Феррейра Бенфика 5:0 Спортинг Л Милан 0:1 Бенфика Фиорентина 1:2 Бенфика Бенфика 3:0 Гвадалахара Академика 0:8 Бенфика
Риу Аве Последние 20 матчей: +8 =6 -6Риу Аве 1:1 Морейренсе Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве Condeixa 0:1 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве
Риу Аве 0:1 Порту Спортинг Л 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:4 Тондела Риу Аве 1:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 2:3 Риу Аве Риу Аве 5:1 Авиш Фамаликан 1:0 Риу Аве Риу Аве 6:1 Оливейренсе Шавиш 0:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Санта-Клара Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 3:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Пенафьел Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:3 Бенфика
Последние игры между собой
Бенфика: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Риу Аве: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Риу Аве 3:2 Бенфика Кубок Риу Аве 1:1 Бенфика Примейра-лига Риу Аве 0:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 2:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 3:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 1:0 Риу Аве Примейра-лига Бенфика 0:0 Риу Аве Суперкубок Бенфика 1:0 Риу Аве Кубок Португалии Бенфика 2:0 Риу Аве Кубок лиги Бенфика 4:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:3 Бенфика Примейра-лига Бенфика 6:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Бенфика Примейра-лига Риу Аве 2:2 Бенфика Примейра-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|9
|8
|0
|1
|21 - 3
|24
|2.
|Порту
|9
|7
|1
|1
|20 - 5
|22
|3.
|Фамаликан
|9
|7
|1
|1
|18 - 11
|22
|4.
|Спортинг Л
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|5.
|Витория Гимарайнш
|9
|4
|3
|2
|18 - 11
|15
|6.
|Боавишта
|9
|3
|6
|0
|9 - 5
|15
|7.
|Риу Аве
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|8.
|Тондела
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Санта-Клара
|9
|3
|3
|3
|5 - 7
|12
|10.
|Брага
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|11.
|Маритиму
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|12.
|Морейренсе
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Витория Сетубал
|9
|1
|6
|2
|2 - 6
|9
|14.
|Белененсеш
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|15.
|Жил Висенте
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|16.
|Портимоненсе
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|17.
|Пасуш де Феррейра
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|18.
|Авиш
|9
|1
|0
|8
|11 - 23
|3
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