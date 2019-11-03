Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Сельта
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Хетафе
0' 35'
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
14
Лоботка
Станислав
8
Пейнадо
Франсиско
6
Денис
Суарес
10
Аспас
Яго
19
Фернандес
Габриэль
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
2
Дьене
Даконам
16
Этчейта
Хавьер
15
Кукурелья
Марк
8
Портильо
Франсиско
18
Арамбарри
Мауро
24
Тимор
Давид
25
Кенеди
Роберт
10
Гальего
Энрике
19
Видаль
Молина
Сельта
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б
Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона
Хетафе Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес
Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда

Последние игры между собой

Сельта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Хетафе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Хетафе 3:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Хетафе Примера Хетафе 3:0 Сельта Примера Сельта 1:1 Хетафе Примера
Хетафе 0:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Сельта Примера Сельта 3:1 Хетафе Примера Сельта 1:1 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Сельта Примера Хетафе 3:1 Сельта Примера Сельта 2:1 Хетафе Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 21 - 9 22
3. Севилья Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Атлетико М Заявка 12 5 6 1 12 - 7 21
5. Гранада Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Реал Сосьедад Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
7. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 25 - 16 18
8. Осасуна Заявка 12 4 6 2 16 - 13 18
9. Леванте Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
10. Атлетик Б Заявка 12 4 5 3 11 - 7 17
11. Хетафе 0:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 15 17
12. Вальядолид Заявка 12 4 5 3 14 - 14 17
13. Валенсия Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
14. Эйбар 1:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
15. Бетис Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
16. Алавес Заявка 12 3 3 6 11 - 18 12
17. Мальорка Заявка 12 3 2 7 9 - 18 11
18. Сельта 0:0 Заявка 12 2 4 6 6 - 14 10
19. Эспаньол Заявка 12 2 2 8 6 - 20 8
20. Леганес 1:1 Заявка 12 1 3 8 6 - 20 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Хетафе
Сельта
46.2% (67)
Ничья
35.9% (52)
Хетафе
17.9% (26)
1:1 Ничья
31.7% (46)
2:1 Сельта
22.8% (33)
1:0 Сельта
15.2% (22)
1:2 Хетафе
10.3% (15)
2:0 Сельта
5.5% (8)
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