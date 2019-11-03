Испания: Ла Лига 2019-2020
Сельта
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Abanca Balaidos
Хетафе
13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
24
Тимор
Давид
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Жунка ДавидЗащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Лосада ИкерПолузащитник
-
11 Систо ПионеНападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +6 =5 -9Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б
Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона
Хетафе Последние 20 матчей: +9 =7 -4Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес
Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда
Последние игры между собой
Сельта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Хетафе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 9
|22
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|12 - 7
|21
|5.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 16
|18
|8.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 13
|18
|9.
|Леванте
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 7
|17
|11.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 15
|17
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|14.
|Эйбар
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|15.
|Бетис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|16.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|17.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|18.
|Сельта
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 14
|10
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 20
|8
|20.
|Леганес
|1:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 20
|6
Сельта
46.2% (67)
Ничья
35.9% (52)
Хетафе
17.9% (26)
1:1 Ничья
31.7% (46)
2:1 Сельта
22.8% (33)
1:0 Сельта
15.2% (22)
1:2 Хетафе
10.3% (15)
2:0 Сельта
5.5% (8)
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