Испания: Ла Лига 2019-2020

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Севилья
 
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Стадион:
Атлетико М

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте
Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия
Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М

Последние игры между собой

Севилья: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Атлетико М: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Атлетико М 1:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетико М Примера Севилья 2:5 Атлетико М Примера Севилья 3:1 Атлетико М Кубок Короля
Атлетико М 1:2 Севилья Кубок Короля Атлетико М 2:0 Севилья Примера Атлетико М 3:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Севилья Примера Севилья 0:3 Атлетико М Примера Севилья 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Севилья Примера Атлетико М 1:1 Севилья Примера Севилья 1:3 Атлетико М Примера Севилья 0:1 Атлетико М Примера Севилья 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:1 Севилья Кубок Короля Атлетико М 4:0 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Севилья Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 10 7 1 2 28 - 11 22
2. Реал Мадрид Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
3. Гранада Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 14 - 12 20
5. Атлетико М Заявка 11 5 5 1 11 - 6 20
6. Реал Сосьедад Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
7. Вильярреал Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
8. Атлетик Б Заявка 11 4 4 3 11 - 7 16
9. Осасуна Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
10. Леванте Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
11. Валенсия Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14
12. Вальядолид Заявка 11 3 5 3 11 - 14 14
13. Хетафе Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Алавес Заявка 11 3 3 5 9 - 14 12
15. Бетис Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
16. Мальорка Заявка 10 3 1 6 7 - 13 10
17. Эйбар Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
18. Сельта Заявка 11 2 3 6 6 - 14 9
19. Эспаньол Заявка 11 2 2 7 5 - 18 8
20. Леганес Заявка 11 1 2 8 5 - 19 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетико М

    До начала игры, которая состоится 02.11.2019, осталось 2 дня 17 часов 54 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Севилья - Атлетико М
    Севилья
    10.9% (5)
    Ничья
    43.5% (20)
    Атлетико М
    45.7% (21)
    1:1 Ничья
    28.3% (13)
    1:2 Атлетико М
    26.1% (12)
    0:1 Атлетико М
    10.9% (5)
    2:2 Ничья
    8.7% (4)
    2:1 Севилья
    6.5% (3)
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