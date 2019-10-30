Испания: Ла Лига 2019-2020
Севилья
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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Атлетико М
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +13 =3 -4Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте
Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =6 -1Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия
Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М
Последние игры между собой
Севилья: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Атлетико М: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Атлетико М 1:2 Севилья Кубок Короля Атлетико М 2:0 Севилья Примера Атлетико М 3:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Севилья Примера Севилья 0:3 Атлетико М Примера Севилья 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Севилья Примера Атлетико М 1:1 Севилья Примера Севилья 1:3 Атлетико М Примера Севилья 0:1 Атлетико М Примера Севилья 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:1 Севилья Кубок Короля Атлетико М 4:0 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Севилья Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|28 - 11
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 12
|20
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|11 - 6
|20
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 7
|16
|9.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|10.
|Леванте
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|13.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 14
|12
|15.
|Бетис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|16.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 13
|10
|17.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|18.
|Сельта
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 14
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|5 - 18
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 19
|5
Севилья
10.9% (5)
Ничья
43.5% (20)
Атлетико М
45.7% (21)
1:1 Ничья
28.3% (13)
1:2 Атлетико М
26.1% (12)
0:1 Атлетико М
10.9% (5)
2:2 Ничья
8.7% (4)
2:1 Севилья
6.5% (3)
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