Испания: Ла Лига 2019-2020
5' Желтая карточкаКике Гарсия
1:0
6' ГолЭн-Несири Юссеф
14' Желтая карточкаСильва Хонатан
14' Желтая карточкаШарлес Диас
1:1
18' ГолШарлес Диас
15
Анхель
Хосе
22
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
19
Шарлес
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Арнаис ХосеПолузащитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luis Cembranos
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
19 Шарлес ДиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
5'
6'
1:0
14'
14'
18'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +6 =4 -10Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте
Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес
Эйбар Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар
Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар
Последние игры между собой
Леганес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Эйбар: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 9
|22
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|12 - 7
|21
|5.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 16
|18
|8.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 13
|18
|9.
|Леванте
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 7
|17
|11.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 15
|17
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|14.
|Эйбар
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|15.
|Бетис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|16.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|17.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|18.
|Сельта
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 14
|10
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 20
|8
|20.
|Леганес
|1:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 20
|6
Леганес
43.2% (63)
Ничья
40.4% (59)
Эйбар
16.4% (24)
1:1 Ничья
37% (54)
1:0 Леганес
25.3% (37)
2:1 Леганес
13.7% (20)
0:1 Эйбар
9.6% (14)
1:2 Эйбар
5.5% (8)
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