Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леганес
1:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Эйбар
0'
5' Желтая карточка
Кике Гарсия
1:0
6' Гол
Эн-Несири Юссеф
14' Желтая карточка
Сильва Хонатан
14' Желтая карточка
Шарлес Диас
1:1
18' Гол
Шарлес Диас
35'
1
Куэльяр
Иван
16
Росалес
Роберто
3
Бустинса
Унаи
22
Сиовас
Димитрис
5
Сильва
Хонатан
6
Роке
Меса
14
Ривера
Кристиан
8
Ресио
Хосе
26
Эн-Несири
Юссеф
18
Каррильо
Гидо
7
Брайтвайт
Мартин
1
Дмитрович
Марко
16
Де
Бласис
Пабло
12
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
15
Анхель
Хосе
14
Орельяна
Фабиан
5
Эскаланте
Гонсало
8
Папа
Диоп
22
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
19
Шарлес
Диас
Леганес
4-3-3
Эйбар
4-4-2

Ход матча

5'
 
Кике Гарсия
6'
Эн-Несири Юссеф
1:0
14'
Сильва Хонатан
 
14'
 
Шарлес Диас
18'
1:1
Шарлес Диас
(Анхель Хосе)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте
Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес
Эйбар Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар
Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар

Последние игры между собой

Леганес: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Эйбар: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Леганес 2:2 Эйбар Примера Леганес 2:3 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 1:0 Леганес Примера Леганес 0:1 Эйбар Примера
Эйбар 0:2 Леганес Товарищеские матчи Эйбар 1:0 Леганес Примера Эйбар 2:0 Леганес Примера Леганес 1:1 Эйбар Примера Леганес 0:1 Эйбар Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 21 - 9 22
3. Севилья Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Атлетико М Заявка 12 5 6 1 12 - 7 21
5. Гранада Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Реал Сосьедад Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
7. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 25 - 16 18
8. Осасуна Заявка 12 4 6 2 16 - 13 18
9. Леванте Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
10. Атлетик Б Заявка 12 4 5 3 11 - 7 17
11. Хетафе 0:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 15 17
12. Вальядолид Заявка 12 4 5 3 14 - 14 17
13. Валенсия Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
14. Эйбар 1:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
15. Бетис Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
16. Алавес Заявка 12 3 3 6 11 - 18 12
17. Мальорка Заявка 12 3 2 7 9 - 18 11
18. Сельта 0:0 Заявка 12 2 4 6 6 - 14 10
19. Эспаньол Заявка 12 2 2 8 6 - 20 8
20. Леганес 1:1 Заявка 12 1 3 8 6 - 20 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 1:1 Эйбар
Леганес
43.2% (63)
Ничья
40.4% (59)
Эйбар
16.4% (24)
1:1 Ничья
37% (54)
1:0 Леганес
25.3% (37)
2:1 Леганес
13.7% (20)
0:1 Эйбар
9.6% (14)
1:2 Эйбар
5.5% (8)
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