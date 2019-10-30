Испания: Ла Лига 2019-2020

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Реал Мадрид
 
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Бетис

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге
Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис
Бетис Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар
Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 4
Бетис: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 12
Реал Мадрид 0:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 3:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Бетис Примера
Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Бетис 1:6 Реал Мадрид Примера Бетис 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Бетис Примера Бетис 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Реал Мадрид 3:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Мадрид Примера Бетис 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Бетис Примера Реал Мадрид 6:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 2:1 Реал Мадрид Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 10 7 1 2 28 - 11 22
2. Реал Мадрид Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
3. Гранада Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 14 - 12 20
5. Атлетико М Заявка 11 5 5 1 11 - 6 20
6. Реал Сосьедад Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
7. Вильярреал Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
8. Атлетик Б Заявка 11 4 4 3 11 - 7 16
9. Осасуна Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
10. Леванте Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
11. Валенсия Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14
12. Вальядолид Заявка 11 3 5 3 11 - 14 14
13. Хетафе Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Алавес Заявка 11 3 3 5 9 - 14 12
15. Бетис Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
16. Мальорка Заявка 10 3 1 6 7 - 13 10
17. Эйбар Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
18. Сельта Заявка 11 2 3 6 6 - 14 9
19. Эспаньол Заявка 11 2 2 7 5 - 18 8
20. Леганес Заявка 11 1 2 8 5 - 19 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Бетис

    До начала игры, которая состоится 02.11.2019, осталось 2 дня 20 часов 24 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Бетис
    Реал Мадрид
    89.6% (43)
    Ничья
    8.3% (4)
    Бетис
    2.1% (1)
    2:0 Реал Мадрид
    47.9% (23)
    2:1 Реал Мадрид
    16.7% (8)
    3:1 Реал Мадрид
    14.6% (7)
    3:0 Реал Мадрид
    4.2% (2)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
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