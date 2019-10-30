Испания: Ла Лига 2019-2020
Реал Мадрид
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
Бетис
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =4 -7Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге
Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис
Бетис Последние 20 матчей: +8 =3 -9Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар
Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 4
Бетис: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 12
Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Бетис 1:6 Реал Мадрид Примера Бетис 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Бетис Примера Бетис 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Реал Мадрид 3:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Мадрид Примера Бетис 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Бетис Примера Реал Мадрид 6:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 2:1 Реал Мадрид Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|28 - 11
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 12
|20
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|11 - 6
|20
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 7
|16
|9.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|10.
|Леванте
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|13.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 14
|12
|15.
|Бетис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|16.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 13
|10
|17.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|18.
|Сельта
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 14
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|5 - 18
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 19
|5
Реал Мадрид
89.6% (43)
Ничья
8.3% (4)
Бетис
2.1% (1)
2:0 Реал Мадрид
47.9% (23)
2:1 Реал Мадрид
16.7% (8)
3:1 Реал Мадрид
14.6% (7)
3:0 Реал Мадрид
4.2% (2)
2:2 Ничья
4.2% (2)
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