Турция: Суперлига 2019-2020
Коньяспор
1:0
Перерыв
Стадион: Конья Бююкшехир
Генчлербирлиги
1:0
37' ГолМия Фарук
40' Желтая карточкаПолома Пьер-Ив
89
Скубич
Нейц
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
21
Мия
Фарук
22
Озгенч
Эрдем
15
Туре
Зарго
32
Flavio1
11
Айте
Флойд
13
Сио
Жованни
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чамдалы АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
-
88 Erdon Daci
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
-
32 Flavio1Защитник
- Защитник
-
11 Айте ФлойдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Диалло СадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз СефаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
Ход матча
37'
1:0
40'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =9 -6Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор
Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Акхисар Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:2 Трабзонспор
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +8 =4 -8Генчлербирлиги 0:2 Erokspor Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Галатасарай
Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:0 Османыеспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Генчлербирлиги 3:2 Акхисар Генчлербирлиги 2:1 Хатайспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Карабюкспор 0:4 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Истанбулспор Генчлербирлиги 1:0 Балыкесирспор
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Генчлербирлиги: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Кубок Турции Генчлербирлиги 5:0 Коньяспор Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Кубок Турции Генчлербирлиги 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|9
|5
|3
|1
|19 - 11
|18
|2.
|Фенербахче
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|3.
|Малатьяспор
|9
|5
|1
|3
|22 - 10
|16
|4.
|Трабзонспор
|9
|4
|4
|1
|19 - 12
|16
|5.
|Галатасарай
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|6.
|Сивасспор
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|7.
|Истанбул Башакшехир
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|8.
|Коньяспор
|1:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Бешикташ
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Газишехир Газиантеп
|9
|3
|3
|3
|14 - 18
|12
|11.
|Касымпаша
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|Денизлиспор
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Ризеспор
|10
|3
|2
|5
|10 - 18
|11
|14.
|Гёзтепе
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|15.
|Анкарагюджю
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|16.
|Антальяспор
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Генчлербирлиги
|0:1
|10
|1
|3
|6
|12 - 15
|6
|18.
|Кайсериспор
|9
|0
|4
|5
|8 - 19
|4
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