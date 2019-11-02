Турция: Суперлига 2019-2020

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Коньяспор
1:0
Перерыв

Стадион:
Генчлербирлиги
0'
1:0
37' Гол
Мия Фарук
40' Желтая карточка
Полома Пьер-Ив
1
Кырынтылы
Серкан
89
Скубич
Нейц
4
Туран
Али
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
8
Евтович
Марко
6
Йонссон
Йенс
7
Шахинер
Омер
Али
11
Милошевич
Дени
19
Шенгелия
Леван
21
Мия
Фарук
1
Ubeyd
Adiyaman
22
Озгенч
Эрдем
15
Туре
Зарго
32
Flavio1
39
Полома
Пьер-Ив
11
Айте
Флойд
5
Berat
Ozdemir
21
Кандеяш
Даниэл
10
Сессеньон
Стефан
9
Bogdan
Stancu1
13
Сио
Жованни
Коньяспор
4-2-3-1
Генчлербирлиги
4-2-3-1

Ход матча

37'
Мия Фарук
(Скубич Нейц)
1:0
40'
 
Полома Пьер-Ив

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор
Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Акхисар Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:2 Трабзонспор
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Генчлербирлиги 0:2 Erokspor Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Галатасарай
Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:0 Османыеспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Генчлербирлиги 3:2 Акхисар Генчлербирлиги 2:1 Хатайспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Карабюкспор 0:4 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Истанбулспор Генчлербирлиги 1:0 Балыкесирспор

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Генчлербирлиги: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Суперлига
Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Кубок Турции Генчлербирлиги 5:0 Коньяспор Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор Кубок Турции Генчлербирлиги 2:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига Коньяспор 0:2 Генчлербирлиги Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 9 5 3 1 19 - 11 18
2. Фенербахче 9 5 2 2 18 - 9 17
3. Малатьяспор 9 5 1 3 22 - 10 16
4. Трабзонспор 9 4 4 1 19 - 12 16
5. Галатасарай 10 4 4 2 11 - 9 16
6. Сивасспор 9 4 3 2 16 - 11 15
7. Истанбул Башакшехир 9 4 3 2 16 - 12 15
8. Коньяспор 1:0 10 4 3 3 12 - 13 15
9. Бешикташ 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Газишехир Газиантеп 9 3 3 3 14 - 18 12
11. Касымпаша 9 3 2 4 12 - 13 11
12. Денизлиспор 9 3 2 4 9 - 10 11
13. Ризеспор 10 3 2 5 10 - 18 11
14. Гёзтепе 9 2 4 3 8 - 10 10
15. Анкарагюджю 9 2 3 4 6 - 13 9
16. Антальяспор 9 2 3 4 9 - 17 9
17. Генчлербирлиги 0:1 10 1 3 6 12 - 15 6
18. Кайсериспор 9 0 4 5 8 - 19 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Полома Пьер-Ив получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Мия Фарук бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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