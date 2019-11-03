Турция: Суперлига 2019-2020

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Кайсериспор
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Фенербахче
0' 25'
33
Лунг
Силвиу
13
Miguel
Lopes2
6
Пулен
Бенуа
5
Абденнур
Аймен
32
Субаши
Карахан
27
Джа-Джедже
Брис
66
Чиназ
Самил
43
Менса
Бернард
7
Басачикоглу
Билал
4
Адебайор
Эммануэль
9
Булут
Умут
98
Байиндыр
Алтай
4
Исла
Маурисио
32
Йоргенсен
Матиас
15
Азиз
Сердар
3
Калдырым
Хассан
Али
20
Густаво
Луис
11
Мозес
Виктор
5
Белёзоглу
Эмре
7
Туфан
Озан
24
Родригес
Гарри
II
94
Мурики
Ведат
Кайсериспор
4-3-3
Фенербахче
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Предыдущие игры

Кайсериспор Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Кайсериспор 2:0 Байрампашаспор Малатьяспор 4:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Касымпаша Гёзтепе 4:0 Кайсериспор
Коньяспор 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Кайсериспор Кайсериспор 4:1 Аданаспор Кайсериспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Кайсериспор 1:1 Адана Демирспор Аль-Васль 1:3 Кайсериспор Фрайбург 9:1 Кайсериспор Фрайбург 2:0 Кайсериспор Ред Булл Зальцбург 3:0 Кайсериспор Эйбар 5:2 Кайсериспор Кайсериспор 0:2 Эрзурумспор Акхисар 2:2 Кайсериспор Кайсериспор 2:1 Касымпаша
Фенербахче Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Тарсус 1:3 Фенербахче Фенербахче 5:1 Коньяспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор
Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 3:1 Фенербахче Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург Фенербахче 2:0 Бурсаспор Болуспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Антальяспор

Последние игры между собой

Кайсериспор: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Фенербахче: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Кайсериспор 1:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:3 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:5 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:3 Кайсериспор Суперлига
Фенербахче 3:0 Кайсериспор Кубок Кайсериспор 0:3 Фенербахче Кубок Кайсериспор 4:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:3 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 1:0 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 1:0 Кайсериспор Кубок Кайсериспор 0:1 Фенербахче Суперлига Кайсериспор 1:1 Фенербахче Кубок Фенербахче 1:2 Кайсериспор Кубок Турции Кайсериспор 0:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 5:1 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 2:1 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Кайсериспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 10 5 4 1 19 - 11 19
2. Фенербахче 0:0 10 5 3 2 18 - 9 18
3. Сивасспор 10 5 3 2 18 - 11 18
4. Малатьяспор 10 5 2 3 24 - 12 17
5. Трабзонспор 10 4 4 2 19 - 13 16
6. Истанбул Башакшехир 10 4 4 2 16 - 12 16
7. Галатасарай 10 4 4 2 11 - 9 16
8. Бешикташ 10 4 3 3 13 - 13 15
9. Гёзтепе 10 3 4 3 9 - 10 13
10. Коньяспор 10 3 4 3 12 - 14 13
11. Газишехир Газиантеп 9 3 3 3 14 - 18 12
12. Касымпаша 10 3 3 4 14 - 15 12
13. Денизлиспор 10 3 2 5 9 - 12 11
14. Ризеспор 10 3 2 5 10 - 18 11
15. Анкарагюджю 9 2 3 4 6 - 13 9
16. Антальяспор 10 2 3 5 10 - 19 9
17. Генчлербирлиги 10 1 4 5 13 - 15 7
18. Кайсериспор 0:0 10 0 5 5 8 - 19 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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