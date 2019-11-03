Турция: Суперлига 2019-2020
Кайсериспор
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Кадир Хас
Фенербахче
33
Лунг
Силвиу
66
Чиназ
Самил
15
Азиз
Сердар
20
Густаво
Луис
11
Мозес
Виктор
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
-
33 Лунг СилвиуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Чиназ СамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Чипе ИсмаилВратарь
-
24 Кула МертЗащитник
-
38 Ринстра БенЗащитник
-
22 Гюлен ЛевентЗащитник
- Полузащитник
-
61 Ziya AlkurtПолузащитник
-
14 Emre Demir
-
-
-
-
Главный тренер: Айябаба Самет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
- Защитник
-
20 Густаво ЛуисПолузащитник
-
11 Мозес ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
35 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дирар НабильЗащитник
- Полузащитник
-
26 Потук АлперПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Предыдущие игры
Кайсериспор Последние 20 матчей: +4 =6 -10Кайсериспор 2:0 Байрампашаспор Малатьяспор 4:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Касымпаша Гёзтепе 4:0 Кайсериспор
Коньяспор 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Кайсериспор Кайсериспор 4:1 Аданаспор Кайсериспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Кайсериспор 1:1 Адана Демирспор Аль-Васль 1:3 Кайсериспор Фрайбург 9:1 Кайсериспор Фрайбург 2:0 Кайсериспор Ред Булл Зальцбург 3:0 Кайсериспор Эйбар 5:2 Кайсериспор Кайсериспор 0:2 Эрзурумспор Акхисар 2:2 Кайсериспор Кайсериспор 2:1 Касымпаша
Фенербахче Последние 20 матчей: +9 =4 -7Тарсус 1:3 Фенербахче Фенербахче 5:1 Коньяспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор
Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 3:1 Фенербахче Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург Фенербахче 2:0 Бурсаспор Болуспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Антальяспор
Последние игры между собой
Кайсериспор: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Фенербахче: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Фенербахче 3:0 Кайсериспор Кубок Кайсериспор 0:3 Фенербахче Кубок Кайсериспор 4:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:3 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 1:0 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 1:0 Кайсериспор Кубок Кайсериспор 0:1 Фенербахче Суперлига Кайсериспор 1:1 Фенербахче Кубок Фенербахче 1:2 Кайсериспор Кубок Турции Кайсериспор 0:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 5:1 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 2:1 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Кайсериспор Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|10
|5
|4
|1
|19 - 11
|19
|2.
|Фенербахче
|0:0
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Сивасспор
|10
|5
|3
|2
|18 - 11
|18
|4.
|Малатьяспор
|10
|5
|2
|3
|24 - 12
|17
|5.
|Трабзонспор
|10
|4
|4
|2
|19 - 13
|16
|6.
|Истанбул Башакшехир
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|7.
|Галатасарай
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|8.
|Бешикташ
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|9.
|Гёзтепе
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|10.
|Коньяспор
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|11.
|Газишехир Газиантеп
|9
|3
|3
|3
|14 - 18
|12
|12.
|Касымпаша
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|13.
|Денизлиспор
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|14.
|Ризеспор
|10
|3
|2
|5
|10 - 18
|11
|15.
|Анкарагюджю
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|16.
|Антальяспор
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|17.
|Генчлербирлиги
|10
|1
|4
|5
|13 - 15
|7
|18.
|Кайсериспор
|0:0
|10
|0
|5
|5
|8 - 19
|5
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