Турция: Суперлига 2019-2020
Анкарагюджю
0:1
Первый тайм: 31'
Стадион: Eryaman Stadyumu
Газишехир Газиантеп
0:1
30' ПенальтиТвумаси Патрик
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
14
Фати
Рикардо
23
Парлак
Илхан
15
Чибсах
Юссиф
11
Вурал
Гюрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Кулушич АнтеЗащитник
-
22 Паздан МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фати РикардоПолузащитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Sadaev Zaur2
-
80 Berke Gurbuz
-
-
-
-
45 Alper Onal
-
Главный тренер: Диядин Метин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Соялп ФурканПолузащитник
- Нападающий
-
-
99 Ali Ates
-
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
30'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +4 =6 -10Кыркларелиспор 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бешикташ Сивасспор 3:1 Анкарагюджю
Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Анкарагюджю 0:3 Десна Касымпаша 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:1 Хатайспор Алтынорду 2:2 Анкарагюджю Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Бешикташ 4:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Коньяспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +10 =3 -7Газишехир Газиантеп 3:0 Тургутлуспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир
Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Kirikkale Buyuk Anadoluspor 0:4 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Бешикташ Газишехир Газиантеп 5:4 Хатайспор Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан Хатайспор 1:1 Газишехир Газиантеп Османлыспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Османлыспор Карабюкспор 1:6 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|10
|5
|4
|1
|19 - 11
|19
|2.
|Сивасспор
|10
|5
|3
|2
|18 - 11
|18
|3.
|Малатьяспор
|10
|5
|2
|3
|24 - 12
|17
|4.
|Фенербахче
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|5.
|Трабзонспор
|10
|4
|4
|2
|19 - 13
|16
|6.
|Истанбул Башакшехир
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|7.
|Галатасарай
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|8.
|Бешикташ
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|9.
|Гёзтепе
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|10.
|Коньяспор
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|11.
|Газишехир Газиантеп
|0:0
|10
|3
|4
|3
|14 - 18
|13
|12.
|Касымпаша
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|13.
|Денизлиспор
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|14.
|Ризеспор
|10
|3
|2
|5
|10 - 18
|11
|15.
|Анкарагюджю
|0:0
|10
|2
|4
|4
|6 - 13
|10
|16.
|Антальяспор
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|17.
|Генчлербирлиги
|10
|1
|4
|5
|13 - 15
|7
|18.
|Кайсериспор
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
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