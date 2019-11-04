Турция: Суперлига 2019-2020

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Анкарагюджю
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
0:1
30' Пенальти
Твумаси Патрик
31'
1
Челикай
Корджан
70
Кициу
Стелиос
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
8
Пинту
Тьягу
21
Моке
Вильфрид
14
Фати
Рикардо
23
Парлак
Илхан
10
Кантерос
Гектор
20
Карабулут
Айдын
12
Оргилль
Девер
1
Гювенч
Гюнай
16
Ольковски
Павел
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
13
Жуниор
Мораис
3
Джилободжи
Папи
15
Чибсах
Юссиф
18
Диарра
Сулеймане
8
Jefferson
IV
11
Вурал
Гюрай
27
Твумаси
Патрик
Анкарагюджю
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
4-2-3-1

Ход матча

30'
0:1
Твумаси Патрик

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Анкарагюджю Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Кыркларелиспор 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бешикташ Сивасспор 3:1 Анкарагюджю
Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Анкарагюджю 0:3 Десна Касымпаша 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:1 Хатайспор Алтынорду 2:2 Анкарагюджю Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Бешикташ 4:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Коньяспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Газишехир Газиантеп 3:0 Тургутлуспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир
Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Kirikkale Buyuk Anadoluspor 0:4 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Бешикташ Газишехир Газиантеп 5:4 Хатайспор Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан Хатайспор 1:1 Газишехир Газиантеп Османлыспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Османлыспор Карабюкспор 1:6 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 10 5 4 1 19 - 11 19
2. Сивасспор 10 5 3 2 18 - 11 18
3. Малатьяспор 10 5 2 3 24 - 12 17
4. Фенербахче 10 5 2 3 18 - 10 17
5. Трабзонспор 10 4 4 2 19 - 13 16
6. Истанбул Башакшехир 10 4 4 2 16 - 12 16
7. Галатасарай 10 4 4 2 11 - 9 16
8. Бешикташ 10 4 3 3 13 - 13 15
9. Гёзтепе 10 3 4 3 9 - 10 13
10. Коньяспор 10 3 4 3 12 - 14 13
11. Газишехир Газиантеп 0:0 10 3 4 3 14 - 18 13
12. Касымпаша 10 3 3 4 14 - 15 12
13. Денизлиспор 10 3 2 5 9 - 12 11
14. Ризеспор 10 3 2 5 10 - 18 11
15. Анкарагюджю 0:0 10 2 4 4 6 - 13 10
16. Антальяспор 10 2 3 5 10 - 19 9
17. Генчлербирлиги 10 1 4 5 13 - 15 7
18. Кайсериспор 10 1 4 5 9 - 19 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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