Чемпионат мира (до 17 лет) 2019

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Камерун (до 17 лет)
0:1
Первый тайм: 39'
Испания (до 17 лет)
0'
0:1
21' Гол
Эскобар Хорди
39'

Ход матча

21'
0:1
Эскобар Хорди

Предыдущие игры

Камерун (до 17 лет) Последние 2 матча: +0 =0 -2
Камерун (до 17 лет) 1:3 Аргентина (до 17 лет) Таджикистан (до 17 лет) 1:0 Камерун (до 17 лет)
Испания (до 17 лет) Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Испания (до 17 лет) 5:1 Таджикистан (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 0:0 Аргентина (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:0 Испания (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:1 Испания (до 17 лет)
Италия (до 17 лет) 4:1 Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 1:0 Германия (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 3:0 Австрия (до 17 лет) Украина (до 17 лет) 0:1 Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 1:0 Косово (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 2:0 Греция (до 17 лет) Израиль (до 17 лет) 0:3 Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 6:0 Фарерские острова (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 1:0 Северная Македония (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет) 2:1 Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 5:1 Германия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Испания (до 17 лет) Сербия (до 17 лет) 0:1 Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 1:1 Сербия (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 2:0 Чехия (до 17 лет) Украина (до 17 лет) 1:1 Испания (до 17 лет)
  • Первый тайм
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Эскобар Хорди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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