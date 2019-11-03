Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Камерун (до 17 лет)
0:1
Первый тайм: 39'
Испания (до 17 лет)
0:1
21' ГолЭскобар Хорди
Ход матча
21'
0:1
Предыдущие игры
Камерун (до 17 лет) Последние 2 матча: +0 =0 -2Камерун (до 17 лет) 1:3 Аргентина (до 17 лет) Таджикистан (до 17 лет) 1:0 Камерун (до 17 лет)
Испания (до 17 лет) Последние 20 матчей: +13 =3 -4Испания (до 17 лет) 5:1 Таджикистан (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 0:0 Аргентина (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:0 Испания (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:1 Испания (до 17 лет)
Италия (до 17 лет) 4:1 Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 1:0 Германия (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 3:0 Австрия (до 17 лет) Украина (до 17 лет) 0:1 Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 1:0 Косово (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 2:0 Греция (до 17 лет) Израиль (до 17 лет) 0:3 Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 6:0 Фарерские острова (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 1:0 Северная Македония (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет) 2:1 Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 5:1 Германия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Испания (до 17 лет) Сербия (до 17 лет) 0:1 Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 1:1 Сербия (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 2:0 Чехия (до 17 лет) Украина (до 17 лет) 1:1 Испания (до 17 лет)
Группа E
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 17 лет)
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Аргентина (до 17 лет)
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|Таджикистан (до 17 лет)
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|4.
|Камерун (до 17 лет)
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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