Аргентина: Суперлига 2019-2020
Колон
0:0
Первый тайм: 17'
Атлетико Тукуман
22' Желтая карточкаLeandro Diaz III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Jorge OrtegaНападающий
-
-
-
-
13 Alex Vigo
-
-
22 Joaquin Hass
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
Ход матча
22'
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон
Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =1 -11Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Колон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетико Тукуман: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Ланус
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|3.
|Ривер Плейт
|11
|6
|3
|2
|24 - 9
|21
|4.
|Бока Хуниорс
|11
|6
|3
|2
|11 - 4
|21
|5.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|5
|1
|14 - 12
|20
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|8.
|Арсенал Саранди
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|9.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|12
|5
|2
|5
|9 - 10
|17
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|11
|5
|1
|5
|10 - 8
|16
|11.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|12.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|13.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|14.
|Индепендьенте
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|15.
|Уракан
|11
|3
|5
|3
|7 - 10
|14
|16.
|Колон
|0:0
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|1
|6
|8 - 11
|13
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|7
|2
|10 - 12
|13
|19.
|Сентраль Кордоба
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|20.
|Патронато де Парана
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|21.
|Банфилд
|11
|2
|3
|6
|6 - 9
|9
|22.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|9 - 15
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|1
|8
|12 - 15
|7
|24.
|Годой Крус
|11
|2
|0
|9
|11 - 22
|6
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