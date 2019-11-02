Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Колон
0:0
Первый тайм: 17'
Атлетико Тукуман
0'
22' Желтая карточка
Leandro Diaz III
17'
17
Ignacio
Chicco
18
Ricardo
Gaston
Diaz
2
Lucas
Acevedo
15
Damian
Schmidt
16
Franco
Quiroz2
5
Фрицлер
Матиас
27
Brian
Farioli
7
Mauro
Da
Luz
9
Nicolas
Leguizamon
12
Чанкалай
Томас
30
Santiago
Pierotti
1
Cristian
David
Lucchetti
6
Marcelo
Ortiz
2
Bruno
Bianchi
15
Jonathan
Cabral
3
Монсон
Лусиано
8
Guillermo
Acosta
21
Эрбес
Кристиан
16
Рохас
Ариэль
27
Augusto
Lotti
22
Javier
Fabian
Toledo
9
Leandro
Diaz
III
Колон
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

Ход матча

22'
 
Leandro Diaz III

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон
Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Колон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетико Тукуман: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Колон 1:1 Атлетико Тукуман Кубок Атлетико Тукуман 2:1 Колон Суперлига Атлетико Тукуман 2:0 Колон Суперлига Колон 2:2 Атлетико Тукуман Примера
Колон 0:0 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 2:0 Колон Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Ланус 11 6 4 1 20 - 15 22
3. Ривер Плейт 11 6 3 2 24 - 9 21
4. Бока Хуниорс 11 6 3 2 11 - 4 21
5. Велес Сарсфилд 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Расинг Авельянеда 11 5 5 1 14 - 12 20
7. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 3 2 16 - 11 18
8. Арсенал Саранди 11 5 2 4 20 - 13 17
9. Атлетико Тукуман 0:0 12 5 2 5 9 - 10 17
10. Эстудиантес Ла-Плата 11 5 1 5 10 - 8 16
11. Тальерес Кордоба 11 5 1 5 13 - 14 16
12. Сан-Лоренсо 11 5 1 5 14 - 18 16
13. Унион Санта-Фе 11 4 3 4 11 - 14 15
14. Индепендьенте 10 4 2 4 11 - 13 14
15. Уракан 11 3 5 3 7 - 10 14
16. Колон 0:0 12 4 2 6 11 - 15 14
17. Дефенса и Хустисия 11 4 1 6 8 - 11 13
18. Росарио Сентраль 11 2 7 2 10 - 12 13
19. Сентраль Кордоба 11 3 3 5 11 - 13 12
20. Патронато де Парана 11 3 3 5 8 - 14 12
21. Банфилд 11 2 3 6 6 - 9 9
22. Альдосиви 11 2 2 7 9 - 15 8
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 1 8 12 - 15 7
24. Годой Крус 11 2 0 9 11 - 22 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Леандро Диас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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