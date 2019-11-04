Аргентина: Суперлига 2019-2020
Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 25'
Аргентинос Хуниорс
13' Желтая карточкаCarlos Quintana
22
Унсаин
Луис
30
Raul
Loaiza
10
Кардосо
Нери
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Raul LoaizaПолузащитник
-
10 Кардосо НериПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Nicolas ManaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Braian Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
-
20 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Ход матча
13'
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =3 -10Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =5 -4Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|12
|7
|4
|1
|13 - 6
|25
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|7
|3
|2
|16 - 5
|24
|4.
|Ланус
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|5.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|6
|1
|15 - 13
|21
|6.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|12
|6
|1
|5
|11 - 8
|19
|8.
|Атлетико Тукуман
|12
|6
|1
|5
|11 - 10
|19
|9.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|1
|5
|14 - 14
|19
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|11.
|Индепендьенте
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|12.
|Арсенал Саранди
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|13.
|Сан-Лоренсо
|12
|5
|1
|6
|15 - 20
|16
|14.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|15.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|16.
|Уракан
|11
|3
|5
|3
|7 - 10
|14
|17.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|12
|4
|2
|6
|8 - 11
|14
|18.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|19.
|Патронато де Парана
|12
|3
|4
|5
|9 - 15
|13
|20.
|Сентраль Кордоба
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|21.
|Банфилд
|12
|2
|4
|6
|9 - 12
|10
|22.
|Альдосиви
|12
|2
|2
|8
|10 - 17
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|2
|1
|9
|12 - 16
|7
|24.
|Годой Крус
|12
|2
|0
|10
|13 - 27
|6
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