Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 25'
Аргентинос Хуниорс
0'
13' Желтая карточка
Carlos Quintana
25'
22
Унсаин
Луис
4
Julio
Gonzalez
28
Juan
Rodriguez2
21
Hector
Martinez2
33
Rafael
Delgado
11
Кастро
Алексис
15
Diego
Rodriguez
IV
30
Raul
Loaiza
10
Кардосо
Нери
29
Nicolas
Fernandez
I
9
Fernando
Marquez
2
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
10
Damian
Batallini
20
Вера
Фаусто
5
Francis
Mac
Allister
19
Matko
Miljevic
27
Ауче
Габриэль
9
Martin
Santiago
Silva
I
Дефенса и Хустисия
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
4-4-2

Ход матча

13'
 
Carlos Quintana

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия Кубок Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Аргентинос Хуниорс 1:5 Дефенса и Хустисия Примера
Аргентинос Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 0:0 12 7 4 1 13 - 6 25
2. Ривер Плейт 12 7 3 2 26 - 10 24
3. Бока Хуниорс 12 7 3 2 16 - 5 24
4. Ланус 11 6 4 1 20 - 15 22
5. Расинг Авельянеда 12 5 6 1 15 - 13 21
6. Велес Сарсфилд 11 6 2 3 13 - 9 20
7. Эстудиантес Ла-Плата 12 6 1 5 11 - 8 19
8. Атлетико Тукуман 12 6 1 5 11 - 10 19
9. Тальерес Кордоба 12 6 1 5 14 - 14 19
10. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 3 3 16 - 12 18
11. Индепендьенте 11 5 2 4 13 - 14 17
12. Арсенал Саранди 12 5 2 5 21 - 18 17
13. Сан-Лоренсо 12 5 1 6 15 - 20 16
14. Унион Санта-Фе 12 4 4 4 14 - 17 16
15. Росарио Сентраль 12 3 7 2 15 - 14 16
16. Уракан 11 3 5 3 7 - 10 14
17. Дефенса и Хустисия 0:0 12 4 2 6 8 - 11 14
18. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
19. Патронато де Парана 12 3 4 5 9 - 15 13
20. Сентраль Кордоба 11 3 3 5 11 - 13 12
21. Банфилд 12 2 4 6 9 - 12 10
22. Альдосиви 12 2 2 8 10 - 17 8
23. Химнасия Ла-Плата 12 2 1 9 12 - 16 7
24. Годой Крус 12 2 0 10 13 - 27 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    Карлос Куинтана получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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