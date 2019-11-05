Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Уракан
0:0
Первый тайм: 13'
Ланус
0' 13'
1
Силва
Антони
4
Араужо
Карлос
6
Saul
Salcedo
23
Lucas
Merolla
25
Cesar
Ibanez
10
Martin
Ojeda
17
Lucas
Bareiro
15
Rodrigo
Gomez
III
18
Mauro
Bogado
20
Бриаско-Балекян
Норберто
8
Барриос
Лукас
1
Росси
Агустин
24
Luciano
Andres
Abecasis
6
Муньос
Эсекьель
30
Lautaro
Valenti
21
Паскини
Николас
14
Lucas
Vera
19
Факундо
Киньон
10
Marcelino
Moreno
28
Carlos
Auzqui
9
Жозе
Густаво
Санд
25
Alexandro
Bernabei
Уракан
4-5-1
Ланус
4-3-3

Предыдущие игры

Уракан Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 0:0 Атлетико Тукуман
Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Уракан 0:4 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Патронато де Парана 2:1 Уракан Уракан 2:0 Колон Бока Хуниорс 0:0 Уракан Уракан 1:1 Годой Крус Уракан 2:0 Унион де Суншале Уракан 3:0 Депортиво Лара Уракан 1:2 Эмелек Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Крузейро 4:0 Уракан Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Депортиво Лара 2:1 Уракан
Ланус Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ланус 2:1 Бока Хуниорс Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Ланус 1:1 Росарио Сентраль
Патронато де Парана 1:1 Ланус Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Бельграно Бельграно 3:2 Ланус Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Ланус 3:1 Бельграно

Последние игры между собой

Уракан: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Ланус: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Ланус 0:1 Уракан Суперлига Уракан 4:0 Ланус Суперлига Ланус 2:0 Уракан Примера Уракан 1:1 Ланус Товарищеские матчи
Ланус 1:3 Уракан Примера Уракан 0:0 Ланус Примера Ланус 3:0 Уракан Примера А Уракан 1:2 Ланус Примера А Ланус 3:2 Уракан Примера А Уракан 1:2 Ланус Примера А Уракан 3:0 Ланус Примера А Ланус 0:0 Уракан Примера А Уракан 1:0 Ланус Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 12 7 4 1 13 - 6 25
2. Ривер Плейт 12 7 3 2 26 - 10 24
3. Бока Хуниорс 12 7 3 2 16 - 5 24
4. Ланус 0:0 12 6 5 1 20 - 15 23
5. Велес Сарсфилд 0:0 12 6 3 3 13 - 9 21
6. Расинг Авельянеда 12 5 6 1 15 - 13 21
7. Эстудиантес Ла-Плата 12 6 1 5 11 - 8 19
8. Атлетико Тукуман 12 6 1 5 11 - 10 19
9. Тальерес Кордоба 12 6 1 5 14 - 14 19
10. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 3 3 16 - 12 18
11. Индепендьенте 11 5 2 4 13 - 14 17
12. Арсенал Саранди 12 5 2 5 21 - 18 17
13. Сан-Лоренсо 12 5 1 6 15 - 20 16
14. Унион Санта-Фе 12 4 4 4 14 - 17 16
15. Росарио Сентраль 12 3 7 2 15 - 14 16
16. Уракан 0:0 12 3 6 3 7 - 10 15
17. Дефенса и Хустисия 12 4 2 6 8 - 11 14
18. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
19. Сентраль Кордоба 0:0 12 3 4 5 11 - 13 13
20. Патронато де Парана 12 3 4 5 9 - 15 13
21. Банфилд 12 2 4 6 9 - 12 10
22. Альдосиви 12 2 2 8 10 - 17 8
23. Химнасия Ла-Плата 12 2 1 9 12 - 16 7
24. Годой Крус 12 2 0 10 13 - 27 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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