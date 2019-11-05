Аргентина: Суперлига 2019-2020
25
Cesar
Ibanez
10
Martin
Ojeda
18
Mauro
Bogado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
-
10 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Mauro BogadoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Lucas VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Предыдущие игры
Уракан Последние 20 матчей: +6 =6 -8Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 0:0 Атлетико Тукуман
Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Уракан 0:4 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Патронато де Парана 2:1 Уракан Уракан 2:0 Колон Бока Хуниорс 0:0 Уракан Уракан 1:1 Годой Крус Уракан 2:0 Унион де Суншале Уракан 3:0 Депортиво Лара Уракан 1:2 Эмелек Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Крузейро 4:0 Уракан Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Депортиво Лара 2:1 Уракан
Ланус Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ланус 2:1 Бока Хуниорс Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Ланус 1:1 Росарио Сентраль
Патронато де Парана 1:1 Ланус Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Бельграно Бельграно 3:2 Ланус Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Ланус 3:1 Бельграно
Последние игры между собой
Уракан: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Ланус: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|4
|1
|13 - 6
|25
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|7
|3
|2
|16 - 5
|24
|4.
|Ланус
|0:0
|12
|6
|5
|1
|20 - 15
|23
|5.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|6.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|6
|1
|15 - 13
|21
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|12
|6
|1
|5
|11 - 8
|19
|8.
|Атлетико Тукуман
|12
|6
|1
|5
|11 - 10
|19
|9.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|1
|5
|14 - 14
|19
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|11.
|Индепендьенте
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|12.
|Арсенал Саранди
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|13.
|Сан-Лоренсо
|12
|5
|1
|6
|15 - 20
|16
|14.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|15.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|16.
|Уракан
|0:0
|12
|3
|6
|3
|7 - 10
|15
|17.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|2
|6
|8 - 11
|14
|18.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|19.
|Сентраль Кордоба
|0:0
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|20.
|Патронато де Парана
|12
|3
|4
|5
|9 - 15
|13
|21.
|Банфилд
|12
|2
|4
|6
|9 - 12
|10
|22.
|Альдосиви
|12
|2
|2
|8
|10 - 17
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|2
|1
|9
|12 - 16
|7
|24.
|Годой Крус
|12
|2
|0
|10
|13 - 27
|6
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