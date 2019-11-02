Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Росарио Сентраль
3:1
Второй тайм: 49'
Годой Крус
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Tomas Cardona
12' Желтая карточка
Nahuel Arena
2:0
15' Гол
Emanuel Britez
2:1
17' Гол
Nahuel Arena
3:1
29' Гол
Ciro Rius
44' Желтая карточка
Leandro Vella
49'
1
Jeremias
Ledesma
4
Nahuel
Molina
Lucero
14
Новаретти
Диего
6
Miguel
Barbieri
33
Emanuel
Britez
22
Diego
Zabala
5
Leonardo
Gil
21
Ринаудо
Фабиан
12
Ciro
Rius
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Риано
Клаудио
12
Andres
Mehring
22
Nahuel
Arena
20
Nestor
Breitenbruch
6
Tomas
Cardona
4
Agustin
Ignacio
Aleo
11
Leandro
Vella
5
Facundo
Gutierrez
30
Juan
Andrada
26
Juan
Brunetta
19
Fabian
Henriquez
18
Santiago
Garcia
II
Росарио Сентраль
4-4-2
Годой Крус
4-4-1-1

Ход матча

2'
Tomas Cardona
1:0
12'
 
Nahuel Arena
15'
Emanuel Britez
2:0
17'
2:1
Nahuel Arena
(Juan Brunetta)
29'
Ciro Rius
(Риано Клаудио)
3:1
44'
 
Leandro Vella

Предыдущие игры

Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда
Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль
Годой Крус Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус
Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана

Последние игры между собой

Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус Суперлига Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль Кубок Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера
Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера Годой Крус 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера Годой Крус 3:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Росарио Сентраль Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Ланус 11 6 4 1 20 - 15 22
3. Ривер Плейт 11 6 3 2 24 - 9 21
4. Бока Хуниорс 11 6 3 2 11 - 4 21
5. Велес Сарсфилд 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Расинг Авельянеда 11 5 5 1 14 - 12 20
7. Эстудиантес Ла-Плата 12 6 1 5 11 - 8 19
8. Атлетико Тукуман 12 6 1 5 11 - 10 19
9. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 3 2 16 - 11 18
10. Арсенал Саранди 11 5 2 4 20 - 13 17
11. Тальерес Кордоба 11 5 1 5 13 - 14 16
12. Сан-Лоренсо 11 5 1 5 14 - 18 16
13. Росарио Сентраль 3:1 12 3 7 2 13 - 13 16
14. Унион Санта-Фе 11 4 3 4 11 - 14 15
15. Индепендьенте 10 4 2 4 11 - 13 14
16. Уракан 11 3 5 3 7 - 10 14
17. Дефенса и Хустисия 11 4 1 6 8 - 11 13
18. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
19. Сентраль Кордоба 11 3 3 5 11 - 13 12
20. Патронато де Парана 11 3 3 5 8 - 14 12
21. Банфилд 11 2 3 6 6 - 9 9
22. Альдосиви 11 2 2 7 9 - 15 8
23. Химнасия Ла-Плата 12 2 1 9 12 - 16 7
24. Годой Крус 1:3 12 2 0 10 12 - 25 6
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Leandro Vella получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Сиру Риус бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Nahuel Arena бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Emanuel Britez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Nahuel Arena получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    ГООООООООЛ - Tomas Cardona очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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