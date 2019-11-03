Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Банфилд
0:0
Первый тайм: 10'
Унион Санта-Фе
0' 10'
1
Ivan
Arboleda
24
Luciano
Gomez
25
Alexis
Maldonado
2
Сивельи
Ренато
3
Claudio
Bravo
III
30
Jorge
Rodriguez
I
22
Juan
Alvarez2
17
Гутьеррес
Хонас
10
Датоло
Хесус
35
Урси
Агустин
21
Julian
Carranza
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
4
Damian
Alberto
Martinez
28
Yeimar
Gomez
6
Боттинелли
Хонатан
3
Корвалан
Клаудио
19
Ezequiel
Bonifacio
11
Jalil
Elias
5
Nelson
Acevedo
10
Gabriel
Carabajal
12
Nicolas
Mazzola
9
Walter
Bou
Банфилд
4-1-4-1
Унион Санта-Фе
4-4-2

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо
Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Унион Санта-Фе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Суперлига Банфилд 0:2 Унион Санта-Фе Суперлига Банфилд 3:1 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд Примера
Унион Санта-Фе 1:1 Банфилд Примера Б Банфилд 4:2 Унион Санта-Фе Примера Б Банфилд 2:2 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 1:0 Банфилд Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Ривер Плейт 12 7 3 2 26 - 10 24
3. Бока Хуниорс 12 7 3 2 16 - 5 24
4. Ланус 11 6 4 1 20 - 15 22
5. Велес Сарсфилд 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Расинг Авельянеда 11 5 5 1 14 - 12 20
7. Эстудиантес Ла-Плата 12 6 1 5 11 - 8 19
8. Атлетико Тукуман 12 6 1 5 11 - 10 19
9. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 3 2 16 - 11 18
10. Арсенал Саранди 12 5 2 5 21 - 18 17
11. Тальерес Кордоба 11 5 1 5 13 - 14 16
12. Сан-Лоренсо 11 5 1 5 14 - 18 16
13. Унион Санта-Фе 0:0 12 4 4 4 11 - 14 16
14. Росарио Сентраль 12 3 7 2 15 - 14 16
15. Индепендьенте 10 4 2 4 11 - 13 14
16. Уракан 11 3 5 3 7 - 10 14
17. Дефенса и Хустисия 11 4 1 6 8 - 11 13
18. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
19. Сентраль Кордоба 11 3 3 5 11 - 13 12
20. Патронато де Парана 11 3 3 5 8 - 14 12
21. Банфилд 0:0 12 2 4 6 6 - 9 10
22. Альдосиви 12 2 2 8 10 - 17 8
23. Химнасия Ла-Плата 12 2 1 9 12 - 16 7
24. Годой Крус 12 2 0 10 13 - 27 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...