Аргентина: Суперлига 2019-2020
Банфилд
0:0
Первый тайм: 10'
Унион Санта-Фе
10
Датоло
Хесус
35
Урси
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
35 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Junior AriasНападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Yeimar GomezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Gaston Comas
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +4 =5 -11Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо
Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =6 -7Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Унион Санта-Фе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|7
|3
|2
|16 - 5
|24
|4.
|Ланус
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|5.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|5
|1
|14 - 12
|20
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|12
|6
|1
|5
|11 - 8
|19
|8.
|Атлетико Тукуман
|12
|6
|1
|5
|11 - 10
|19
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|10.
|Арсенал Саранди
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|11.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|12.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|13.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|12
|4
|4
|4
|11 - 14
|16
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|15.
|Индепендьенте
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|16.
|Уракан
|11
|3
|5
|3
|7 - 10
|14
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|1
|6
|8 - 11
|13
|18.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|19.
|Сентраль Кордоба
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|20.
|Патронато де Парана
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|21.
|Банфилд
|0:0
|12
|2
|4
|6
|6 - 9
|10
|22.
|Альдосиви
|12
|2
|2
|8
|10 - 17
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|2
|1
|9
|12 - 16
|7
|24.
|Годой Крус
|12
|2
|0
|10
|13 - 27
|6
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