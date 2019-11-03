Аргентина: Суперлига 2019-2020
Бока Хуниорс
1:0
Первый тайм: 33'
Арсенал Саранди
1:0
16' ГолТевес Карлос
31' Желтая карточкаLucas Piovi
18
Фабра
Франк
23
Марконе
Иван
10
Тевес
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Уртадо ХанНападающий
-
19 Сарате МауроНападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Капроф ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Lucas Necul
-
Ход матча
16'
1:0
31'
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс
Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +11 =3 -6Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата
Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио Вилья Дальмине 1:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Химназия Мендоса Платенсе 3:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Альмагро
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|3.
|Бока Хуниорс
|1:0
|12
|7
|3
|2
|12 - 4
|24
|4.
|Ланус
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|5.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|5
|1
|14 - 12
|20
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|12
|6
|1
|5
|11 - 8
|19
|8.
|Атлетико Тукуман
|12
|6
|1
|5
|11 - 10
|19
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|10.
|Арсенал Саранди
|0:1
|12
|5
|2
|5
|20 - 14
|17
|11.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|12.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|13.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|15.
|Индепендьенте
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|16.
|Уракан
|11
|3
|5
|3
|7 - 10
|14
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|1
|6
|8 - 11
|13
|18.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|19.
|Сентраль Кордоба
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|20.
|Патронато де Парана
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|21.
|Банфилд
|11
|2
|3
|6
|6 - 9
|9
|22.
|Альдосиви
|12
|2
|2
|8
|10 - 17
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|2
|1
|9
|12 - 16
|7
|24.
|Годой Крус
|12
|2
|0
|10
|13 - 27
|6
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