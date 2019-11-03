Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Бока Хуниорс
1:0
Первый тайм: 33'
Арсенал Саранди
0'
1:0
16' Гол
Тевес Карлос
31' Желтая карточка
Lucas Piovi
33'
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
20
Лопес
Лисандро
II
6
Алонсо
Хуниор
18
Фабра
Франк
22
Вилья
Себастьян
23
Марконе
Иван
14
Nicolas
Capaldo
30
Emanuel
Reynoso2
10
Тевес
Карлос
9
Абила
Рамон
1
Maximiliano
Gagliardo
4
Fernando
Torrent
2
Fabio
Pereyra
26
Franco
Sbutoni
3
Эмилиано
Папа
8
Jesus
Soraire
15
Lucas
Piovi
11
Gaston
Suarez
31
Nicolas
Gimenez
II
9
Juan
Manuel
Garcia
16
Капроф
Хуан
Бока Хуниорс
4-4-2
Арсенал Саранди
4-3-1-2

Ход матча

16'
Тевес Карлос
(Алонсо Хуниор)
1:0
31'
 
Lucas Piovi

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс
Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата
Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио Вилья Дальмине 1:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Химназия Мендоса Платенсе 3:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Альмагро

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Бока Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди Суперлига Бока Хуниорс 3:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:2 Бока Хуниорс Примера Арсенал Саранди 1:1 Бока Хуниорс Примера
Бока Хуниорс 4:2 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 3:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:0 Бока Хуниорс Примера Арсенал Саранди 3:0 Бока Хуниорс Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Ривер Плейт 12 7 3 2 26 - 10 24
3. Бока Хуниорс 1:0 12 7 3 2 12 - 4 24
4. Ланус 11 6 4 1 20 - 15 22
5. Велес Сарсфилд 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Расинг Авельянеда 11 5 5 1 14 - 12 20
7. Эстудиантес Ла-Плата 12 6 1 5 11 - 8 19
8. Атлетико Тукуман 12 6 1 5 11 - 10 19
9. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 3 2 16 - 11 18
10. Арсенал Саранди 0:1 12 5 2 5 20 - 14 17
11. Тальерес Кордоба 11 5 1 5 13 - 14 16
12. Сан-Лоренсо 11 5 1 5 14 - 18 16
13. Росарио Сентраль 12 3 7 2 15 - 14 16
14. Унион Санта-Фе 11 4 3 4 11 - 14 15
15. Индепендьенте 10 4 2 4 11 - 13 14
16. Уракан 11 3 5 3 7 - 10 14
17. Дефенса и Хустисия 11 4 1 6 8 - 11 13
18. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
19. Сентраль Кордоба 11 3 3 5 11 - 13 12
20. Патронато де Парана 11 3 3 5 8 - 14 12
21. Банфилд 11 2 3 6 6 - 9 9
22. Альдосиви 12 2 2 8 10 - 17 8
23. Химнасия Ла-Плата 12 2 1 9 12 - 16 7
24. Годой Крус 12 2 0 10 13 - 27 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    Lucas Piovi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Тевес Карлос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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