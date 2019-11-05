Аргентина: Суперлига 2019-2020
Сентраль Кордоба
0:0
Первый тайм: 14'
Велес Сарсфилд
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =8 -5Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 3:0 Сан-Мартин Бурсако Лухан 0:0 Сентраль Кордоба
Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Депортиво Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Лаферрере 2:1 Сентраль Кордоба Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 2:2 Берасатеги Вилла Митре 1:2 Сентраль Кордоба Мидленд 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Док Суд Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда Олл Бойз 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Эль Порвенир Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +10 =4 -6Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар
Последние игры между собой
Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Велес Сарсфилд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|7
|4
|1
|13 - 6
|25
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|7
|3
|2
|16 - 5
|24
|4.
|Ланус
|0:0
|12
|6
|5
|1
|20 - 15
|23
|5.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|6.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|6
|1
|15 - 13
|21
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|12
|6
|1
|5
|11 - 8
|19
|8.
|Атлетико Тукуман
|12
|6
|1
|5
|11 - 10
|19
|9.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|1
|5
|14 - 14
|19
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|11.
|Индепендьенте
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|12.
|Арсенал Саранди
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|13.
|Сан-Лоренсо
|12
|5
|1
|6
|15 - 20
|16
|14.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|15.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|16.
|Уракан
|0:0
|12
|3
|6
|3
|7 - 10
|15
|17.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|2
|6
|8 - 11
|14
|18.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|19.
|Сентраль Кордоба
|0:0
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|20.
|Патронато де Парана
|12
|3
|4
|5
|9 - 15
|13
|21.
|Банфилд
|12
|2
|4
|6
|9 - 12
|10
|22.
|Альдосиви
|12
|2
|2
|8
|10 - 17
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|2
|1
|9
|12 - 16
|7
|24.
|Годой Крус
|12
|2
|0
|10
|13 - 27
|6
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