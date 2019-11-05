Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Сентраль Кордоба
0:0
Первый тайм: 14'
Велес Сарсфилд
0' 14'
1
Diego
Matias
Rodriguez
29
Ismael
Alberto
Quilez
4
Oscar
Salomon
3
Matias
German
Nani
12
Jonathan
Bay
8
Мели
Сесар
5
Cristian
Vega
15
Lisandro
Alzugaray
20
Facundo
Melivillo
40
Нуньес
Хервасио
35
Jonathan
Herrera1
22
Домингес
Александр
4
Hernan
De
La
Fuente
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
3
Brian
Ezequiel
Cufre
8
Домингес
Николас
6
Гаго
Фернандо
16
Lucas
Robertone
10
Agustin
Bouzat
18
Leandro
Miguel
Fernandez
11
Дженсон
Лукас
Сентраль Кордоба
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-3-3

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 3:0 Сан-Мартин Бурсако Лухан 0:0 Сентраль Кордоба
Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Депортиво Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Лаферрере 2:1 Сентраль Кордоба Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 2:2 Берасатеги Вилла Митре 1:2 Сентраль Кордоба Мидленд 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Док Суд Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда Олл Бойз 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Эль Порвенир Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар

Последние игры между собой

Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Велес Сарсфилд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Велес Сарсфилд 1:1 Сентраль Кордоба Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 12 7 4 1 13 - 6 25
2. Ривер Плейт 12 7 3 2 26 - 10 24
3. Бока Хуниорс 12 7 3 2 16 - 5 24
4. Ланус 0:0 12 6 5 1 20 - 15 23
5. Велес Сарсфилд 0:0 12 6 3 3 13 - 9 21
6. Расинг Авельянеда 12 5 6 1 15 - 13 21
7. Эстудиантес Ла-Плата 12 6 1 5 11 - 8 19
8. Атлетико Тукуман 12 6 1 5 11 - 10 19
9. Тальерес Кордоба 12 6 1 5 14 - 14 19
10. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 3 3 16 - 12 18
11. Индепендьенте 11 5 2 4 13 - 14 17
12. Арсенал Саранди 12 5 2 5 21 - 18 17
13. Сан-Лоренсо 12 5 1 6 15 - 20 16
14. Унион Санта-Фе 12 4 4 4 14 - 17 16
15. Росарио Сентраль 12 3 7 2 15 - 14 16
16. Уракан 0:0 12 3 6 3 7 - 10 15
17. Дефенса и Хустисия 12 4 2 6 8 - 11 14
18. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
19. Сентраль Кордоба 0:0 12 3 4 5 11 - 13 13
20. Патронато де Парана 12 3 4 5 9 - 15 13
21. Банфилд 12 2 4 6 9 - 12 10
22. Альдосиви 12 2 2 8 10 - 17 8
23. Химнасия Ла-Плата 12 2 1 9 12 - 16 7
24. Годой Крус 12 2 0 10 13 - 27 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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