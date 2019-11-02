Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Химнасия Ла-Плата
0:0
Второй тайм: 74'
Эстудиантес Ла-Плата
0'
20' Желтая карточка
Matias Miranda
41' Желтая карточка
Gaston Fernandez I
52' Желтая карточка
Juan Fuentes II
74'
31
Alexis
Arias
I
15
Maxi
Caire
28
Manuel
Guanini
24
German
Guiffrey
25
Лихт
Лукас
16
Айяла
Виктор
26
Jose
Antonio
Paradela
11
Horacio
Tijanovich
22
Matias
Miranda
10
Ariel
Garcia
9
Leandro
Contin
21
Андухар
Марьяно
14
Санчес
Факундо
6
Jonathan
Schunke
30
Juan
Fuentes
II
5
Мура
Факундо
4
Ivan
Gomez
23
Калински
Энсо
17
Manuel
Castro
10
Gaston
Fernandez
I
28
Edwar
Lopez
19
Mateo
Retegui
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Эстудиантес Ла-Плата
4-2-3-1

Ход матча

20'
Matias Miranda
 
41'
 
Gaston Fernandez I
52'
 
Juan Fuentes II
64'
 
Nahuel Estevez
Gaston Fernandez I

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт
Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата
Эстудиантес Ла-Плата Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Атланта Ферро Карриль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата
Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Сан-Луис 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендиенте Ривадавия 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Платенсе Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Реал Пилар Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Патронато де Парана Темперлей 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Депортиво Морон Барракас Централь 3:4 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Агропекуарио Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Суперлига Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера
Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:3 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 3:3 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Копа Судамерикана Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Копа Судамерикана Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи (Аргентина) Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи (Аргентина) Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера А Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Ланус 11 6 4 1 20 - 15 22
3. Ривер Плейт 11 6 3 2 24 - 9 21
4. Бока Хуниорс 11 6 3 2 11 - 4 21
5. Велес Сарсфилд 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Расинг Авельянеда 11 5 5 1 14 - 12 20
7. Атлетико Тукуман 12 6 1 5 11 - 10 19
8. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 3 2 16 - 11 18
9. Арсенал Саранди 11 5 2 4 20 - 13 17
10. Эстудиантес Ла-Плата 0:0 12 5 2 5 10 - 8 17
11. Тальерес Кордоба 11 5 1 5 13 - 14 16
12. Сан-Лоренсо 11 5 1 5 14 - 18 16
13. Унион Санта-Фе 11 4 3 4 11 - 14 15
14. Индепендьенте 10 4 2 4 11 - 13 14
15. Уракан 11 3 5 3 7 - 10 14
16. Дефенса и Хустисия 11 4 1 6 8 - 11 13
17. Росарио Сентраль 11 2 7 2 10 - 12 13
18. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
19. Сентраль Кордоба 11 3 3 5 11 - 13 12
20. Патронато де Парана 11 3 3 5 8 - 14 12
21. Банфилд 11 2 3 6 6 - 9 9
22. Альдосиви 11 2 2 7 9 - 15 8
23. Химнасия Ла-Плата 0:0 12 2 2 8 12 - 15 8
24. Годой Крус 11 2 0 9 11 - 22 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Гастон Фернандес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Matias Miranda получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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