Аргентина: Суперлига 2019-2020
Химнасия Ла-Плата
0:0
Второй тайм: 74'
Эстудиантес Ла-Плата
20' Желтая карточкаMatias Miranda
41' Желтая карточкаGaston Fernandez I
52' Желтая карточкаJuan Fuentes II
15
Maxi
Caire
25
Лихт
Лукас
16
Айяла
Виктор
10
Ariel
Garcia
28
Edwar
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Maxi CaireЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ariel GarciaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
13 Jesus Vargas
-
-
Главный тренер: Hilario Bravi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Edwar LopezПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fabian Nardozza
Ход матча
20'
52'
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт
Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата
Эстудиантес Ла-Плата Последние 20 матчей: +12 =1 -7Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Атланта Ферро Карриль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата
Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Сан-Луис 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендиенте Ривадавия 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Платенсе Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Реал Пилар Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Патронато де Парана Темперлей 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Депортиво Морон Барракас Централь 3:4 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Агропекуарио Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:3 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 3:3 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Копа Судамерикана Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Копа Судамерикана Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи (Аргентина) Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи (Аргентина) Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера А Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Ланус
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|3.
|Ривер Плейт
|11
|6
|3
|2
|24 - 9
|21
|4.
|Бока Хуниорс
|11
|6
|3
|2
|11 - 4
|21
|5.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|5
|1
|14 - 12
|20
|7.
|Атлетико Тукуман
|12
|6
|1
|5
|11 - 10
|19
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|9.
|Арсенал Саранди
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0:0
|12
|5
|2
|5
|10 - 8
|17
|11.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|12.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|13.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|14.
|Индепендьенте
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|15.
|Уракан
|11
|3
|5
|3
|7 - 10
|14
|16.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|1
|6
|8 - 11
|13
|17.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|7
|2
|10 - 12
|13
|18.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|19.
|Сентраль Кордоба
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|20.
|Патронато де Парана
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|21.
|Банфилд
|11
|2
|3
|6
|6 - 9
|9
|22.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|9 - 15
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|12
|2
|2
|8
|12 - 15
|8
|24.
|Годой Крус
|11
|2
|0
|9
|11 - 22
|6
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