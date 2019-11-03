Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Тальерес Кордоба
0:0
Первый тайм: 26'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
20' Желтая карточка
Формика Мауро
26'
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
13
Медина
Факундо
15
Enzo
Hernan
Diaz
20
Фрагапане
Франко
8
Кубас
Адриан
18
Ignacio
Mendez
7
Diego
Valoyes
32
Tomas
Pochettino
10
Nahuel
Lautaro
Bustos
1
Alan
Aguerre
35
Facundo
Nadalin
2
Лема
Кристиан
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
26
Lucas
Villarruel
20
Julian
Fernandez
II
10
Формика
Мауро
17
Cristian
Insaurralde
30
Lucas
Albertengo
11
Maxi
Rodriguez1
Тальерес Кордоба
4-4-1-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

Ход матча

20'
 
Формика Мауро

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба
Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи
Тальерес Кордоба 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Тальерес Кордоба Кубок Аргентины Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Аргентины
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Ривер Плейт 12 7 3 2 26 - 10 24
3. Бока Хуниорс 12 7 3 2 16 - 5 24
4. Ланус 11 6 4 1 20 - 15 22
5. Велес Сарсфилд 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Расинг Авельянеда 11 5 5 1 14 - 12 20
7. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 11 5 4 2 16 - 11 19
8. Эстудиантес Ла-Плата 12 6 1 5 11 - 8 19
9. Атлетико Тукуман 12 6 1 5 11 - 10 19
10. Арсенал Саранди 12 5 2 5 21 - 18 17
11. Тальерес Кордоба 0:0 12 5 2 5 13 - 14 17
12. Сан-Лоренсо 11 5 1 5 14 - 18 16
13. Унион Санта-Фе 12 4 4 4 14 - 17 16
14. Росарио Сентраль 12 3 7 2 15 - 14 16
15. Индепендьенте 10 4 2 4 11 - 13 14
16. Уракан 11 3 5 3 7 - 10 14
17. Дефенса и Хустисия 11 4 1 6 8 - 11 13
18. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
19. Сентраль Кордоба 11 3 3 5 11 - 13 12
20. Патронато де Парана 11 3 3 5 8 - 14 12
21. Банфилд 12 2 4 6 9 - 12 10
22. Альдосиви 12 2 2 8 10 - 17 8
23. Химнасия Ла-Плата 12 2 1 9 12 - 16 7
24. Годой Крус 12 2 0 10 13 - 27 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Формика Мауро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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