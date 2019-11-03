Аргентина: Суперлига 2019-2020
Тальерес Кордоба
0:0
Первый тайм: 26'
Ньюэллс Олд Бойз
20' Желтая карточкаФормика Мауро
22
Эррера
Гидо
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Морено ДайроПолузащитник
-
11 Маури ХосеПолузащитник
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Ход матча
20'
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =1 -10Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба
Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|7
|3
|2
|16 - 5
|24
|4.
|Ланус
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|5.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|5
|1
|14 - 12
|20
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|12
|6
|1
|5
|11 - 8
|19
|9.
|Атлетико Тукуман
|12
|6
|1
|5
|11 - 10
|19
|10.
|Арсенал Саранди
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|11.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|12.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|13.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|15.
|Индепендьенте
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|16.
|Уракан
|11
|3
|5
|3
|7 - 10
|14
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|1
|6
|8 - 11
|13
|18.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|19.
|Сентраль Кордоба
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|20.
|Патронато де Парана
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|21.
|Банфилд
|12
|2
|4
|6
|9 - 12
|10
|22.
|Альдосиви
|12
|2
|2
|8
|10 - 17
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|2
|1
|9
|12 - 16
|7
|24.
|Годой Крус
|12
|2
|0
|10
|13 - 27
|6
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