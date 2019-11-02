Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Альдосиви
0:0
Первый тайм: 29'
Ривер Плейт
0' 29'
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
6
Галеано
Леонель
19
Миерс
Маркос
23
Lucas
Villalba
33
Leandro
Maciel
5
Ромеро
Гастон
8
Federico
Gino
29
Верон
Гонсало
10
Андрада
Федерико
7
Nazareno
Solis
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
28
Мартинес
Лукас
II
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
23
Понцио
Леонардо
26
Фернандес
Игнасио
15
Паласиос
Эксекиэль
11
Де
ла
Крус
Николас
19
Борре
Рафаэль
7
Суарес
Матиас
Альдосиви
4-3-3
Ривер Плейт
4-1-3-2

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт
Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Уракан 0:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Данубио 0:1 Ривер Плейт Серро Портеньо 1:1 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Ривер Плейт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Копа де ла Суперлига Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Копа де ла Суперлига Ривер Плейт 1:0 Альдосиви Суперлига Ривер Плейт 1:0 Альдосиви Примера
Альдосиви 3:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 1:1 Альдосиви Примера Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Примера Б Ривер Плейт 1:2 Альдосиви Националь Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Ланус 11 6 4 1 20 - 15 22
3. Ривер Плейт 0:0 12 6 4 2 24 - 9 22
4. Бока Хуниорс 11 6 3 2 11 - 4 21
5. Велес Сарсфилд 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Расинг Авельянеда 11 5 5 1 14 - 12 20
7. Эстудиантес Ла-Плата 12 6 1 5 11 - 8 19
8. Атлетико Тукуман 12 6 1 5 11 - 10 19
9. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 3 2 16 - 11 18
10. Арсенал Саранди 11 5 2 4 20 - 13 17
11. Тальерес Кордоба 11 5 1 5 13 - 14 16
12. Сан-Лоренсо 11 5 1 5 14 - 18 16
13. Росарио Сентраль 12 3 7 2 15 - 14 16
14. Унион Санта-Фе 11 4 3 4 11 - 14 15
15. Индепендьенте 10 4 2 4 11 - 13 14
16. Уракан 11 3 5 3 7 - 10 14
17. Дефенса и Хустисия 11 4 1 6 8 - 11 13
18. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
19. Сентраль Кордоба 11 3 3 5 11 - 13 12
20. Патронато де Парана 11 3 3 5 8 - 14 12
21. Банфилд 11 2 3 6 6 - 9 9
22. Альдосиви 0:0 12 2 3 7 9 - 15 9
23. Химнасия Ла-Плата 12 2 1 9 12 - 16 7
24. Годой Крус 12 2 0 10 13 - 27 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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