Аргентина: Суперлига 2019-2020
Альдосиви
0:0
Первый тайм: 29'
Ривер Плейт
19
Миерс
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =4 -12Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +10 =6 -4Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт
Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Уракан 0:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Данубио 0:1 Ривер Плейт Серро Портеньо 1:1 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Ривер Плейт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Ланус
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|3.
|Ривер Плейт
|0:0
|12
|6
|4
|2
|24 - 9
|22
|4.
|Бока Хуниорс
|11
|6
|3
|2
|11 - 4
|21
|5.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|5
|1
|14 - 12
|20
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|12
|6
|1
|5
|11 - 8
|19
|8.
|Атлетико Тукуман
|12
|6
|1
|5
|11 - 10
|19
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|10.
|Арсенал Саранди
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|11.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|12.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|13.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|15.
|Индепендьенте
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|16.
|Уракан
|11
|3
|5
|3
|7 - 10
|14
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|1
|6
|8 - 11
|13
|18.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|19.
|Сентраль Кордоба
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|20.
|Патронато де Парана
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|21.
|Банфилд
|11
|2
|3
|6
|6 - 9
|9
|22.
|Альдосиви
|0:0
|12
|2
|3
|7
|9 - 15
|9
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|2
|1
|9
|12 - 16
|7
|24.
|Годой Крус
|12
|2
|0
|10
|13 - 27
|6
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