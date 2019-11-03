Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Мексика (до 17 лет)
3:0
Перерыв
Соломоновы острова (до 17 лет)
1:0
2' ГолEfrain Alvarez
2:0
33' ГолJesus Gomez
3:0
44' ГолLuis Puente
Ход матча
2'
1:0
33'
2:0
44'
3:0
Предыдущие игры
Мексика (до 17 лет) Последние 20 матчей: +9 =4 -7Мексика (до 17 лет) 1:2 Италия (до 17 лет) Парагвай (до 17 лет) 0:0 Мексика (до 17 лет) Иран (до 17 лет) 2:1 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 0:0 Чили (до 17 лет)
Англия (до 17 лет) 3:2 Мексика (до 17 лет) Ирак (до 17 лет) 1:1 Мексика (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет) 3:2 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:4 Нигерия (до 17 лет) Эквадор (до 17 лет) 0:2 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 4:1 Чили (до 17 лет) Германия (до 17 лет) 1:2 Мексика (до 17 лет) Австралия (до 17 лет) 0:0 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:0 Аргентина (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 3:0 Мексика (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 0:3 Мексика (до 17 лет) Бразилия (до 17 лет) 1:1 Мексика (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 0:2 Мексика (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 0:1 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 3:1 Ирак (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 1:6 Нигерия (до 17 лет)
Соломоновы острова (до 17 лет) Последние 2 матча: +0 =0 -2Соломоновы острова (до 17 лет) 0:7 Парагвай (до 17 лет) Соломоновы острова (до 17 лет) 0:5 Италия (до 17 лет)
Группа F
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия (до 17 лет)
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Парагвай (до 17 лет)
|1:1
|3
|1
|2
|0
|8 - 1
|5
|3.
|Мексика (до 17 лет)
|3:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|4.
|Соломоновы острова (до 17 лет)
|0:3
|3
|0
|0
|3
|0 - 15
|0
Загрузка...