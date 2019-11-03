Чемпионат мира (до 17 лет) 2019

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Мексика (до 17 лет)
3:0
Перерыв
Соломоновы острова (до 17 лет)
0'
1:0
2' Гол
Efrain Alvarez
2:0
33' Гол
Jesus Gomez
3:0
44' Гол
Luis Puente

Ход матча

2'
Efrain Alvarez
1:0
33'
Jesus Gomez
2:0
44'
Luis Puente
3:0

Предыдущие игры

Мексика (до 17 лет) Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Мексика (до 17 лет) 1:2 Италия (до 17 лет) Парагвай (до 17 лет) 0:0 Мексика (до 17 лет) Иран (до 17 лет) 2:1 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 0:0 Чили (до 17 лет)
Англия (до 17 лет) 3:2 Мексика (до 17 лет) Ирак (до 17 лет) 1:1 Мексика (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет) 3:2 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:4 Нигерия (до 17 лет) Эквадор (до 17 лет) 0:2 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 4:1 Чили (до 17 лет) Германия (до 17 лет) 1:2 Мексика (до 17 лет) Австралия (до 17 лет) 0:0 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:0 Аргентина (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 3:0 Мексика (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 0:3 Мексика (до 17 лет) Бразилия (до 17 лет) 1:1 Мексика (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 0:2 Мексика (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 0:1 Мексика (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 3:1 Ирак (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 1:6 Нигерия (до 17 лет)
Соломоновы острова (до 17 лет) Последние 2 матча: +0 =0 -2
Соломоновы острова (до 17 лет) 0:7 Парагвай (до 17 лет) Соломоновы острова (до 17 лет) 0:5 Италия (до 17 лет)
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Jesus Gomez бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Efrain Alvarez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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