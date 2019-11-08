Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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  4. Бундеслига 2 2019-2020
Санкт-Паули
1:1
Первый тайм: 11'
Бохум
0'
0:1
5' Гол
Цоллер Симон
1:1
10' Гол
Собота Вальдемар
11'
30
Химмельман
Робин
43
Sebastian
Ohlsson
I
3
Оэстигор
Лео
4
Цайрайс
Филипп
15
Бубалья
Даниэль
23
Флюм
Йоханнес
12
Мияичи
Рио
14
Дели
Матс
Мёллер
28
Собота
Вальдемар
9
Viktor
Gyoekeres
18
Диамантакос
Димитрис
1
Manuel
Riemann
6
Осей-Туту
Джорди
4
Simon
Lorenz
37
Armel
Bella-Kotchap
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
9
Цоллер
Симон
11
Ли
Чхон-Ён
17
Блум
Данни
35
Ганвула
Сильвер
Санкт-Паули
4-4-2
Бохум
4-5-1

Ход матча

5'
0:1
Цоллер Симон
(Ганвула Сильвер)
10'
Собота Вальдемар
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт
Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули
Бохум Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Бохум 3:1 Нюрнберг Бохум 1:2 Бавария Хольштайн Киль 2:1 Бохум Бохум 3:3 Карлсруэ
Хайденхайм 2:3 Бохум Бохум 2:2 Дармштадт Зандхаузен 1:1 Бохум Бохум 2:2 Динамо Дрезден Штуттгарт 2:1 Бохум Бохум 3:3 Веен Висбаден Гамбург 1:0 Бохум Баунаталь 2:3 Бохум Бохум 3:3 Арминия Ян 3:1 Бохум Бохум 1:1 Герта Бохум 1:2 Барнсли Санкт-Галлен 3:0 Бохум Бохум 2:2 Унион Берлин Санкт-Паули 0:0 Бохум Бохум 4:2 Магдебург

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 2
Бохум: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 8
Санкт-Паули 0:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Товарищеские матчи Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2
Бохум 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 12 7 4 1 29 - 11 25
2. Арминия 12 7 4 1 24 - 13 25
3. Штуттгарт 12 7 2 3 20 - 17 23
4. Эрцгебирге Ауэ 12 5 4 3 19 - 18 19
5. Гройтер Фюрт 12 5 3 4 14 - 15 18
6. Хайденхайм 12 4 5 3 17 - 14 17
7. Ян 12 4 4 4 22 - 18 16
8. Карлсруэ 12 3 6 3 21 - 23 15
9. Санкт-Паули 0:0 13 3 6 4 16 - 16 15
10. Хольштайн Киль 12 4 2 6 14 - 17 14
11. Зандхаузен 12 3 5 4 11 - 12 14
12. Нюрнберг 12 3 5 4 20 - 22 14
13. Дармштадт 12 3 5 4 12 - 16 14
14. Ганновер 96 12 3 5 4 14 - 18 14
15. Оснабрюк 12 3 4 5 13 - 12 13
16. Бохум 0:0 13 2 7 4 23 - 25 13
17. Веен Висбаден 0:0 13 2 5 6 14 - 25 11
18. Динамо Дрезден 0:0 13 2 4 7 13 - 24 10


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