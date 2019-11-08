Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Санкт-Паули
1:1
Первый тайм: 11'
Бохум
0:1
5' ГолЦоллер Симон
1:1
10' ГолСобота Вальдемар
12
Мияичи
Рио
23
Теше
Роберт
11
Ли
Чхон-Ён
17
Блум
Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Диарра ЮбаПолузащитник
-
25 Верман ХенкПолузащитник
- Полузащитник
-
-
37 Finn Becker
-
-
Главный тренер: Луукай Йош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ли Чхон-ЁнПолузащитник
-
17 Блум ДанниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Вайландт ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
Ход матча
5'
0:1
10'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =6 -8Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт
Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули
Бохум Последние 20 матчей: +4 =9 -7Бохум 3:1 Нюрнберг Бохум 1:2 Бавария Хольштайн Киль 2:1 Бохум Бохум 3:3 Карлсруэ
Хайденхайм 2:3 Бохум Бохум 2:2 Дармштадт Зандхаузен 1:1 Бохум Бохум 2:2 Динамо Дрезден Штуттгарт 2:1 Бохум Бохум 3:3 Веен Висбаден Гамбург 1:0 Бохум Баунаталь 2:3 Бохум Бохум 3:3 Арминия Ян 3:1 Бохум Бохум 1:1 Герта Бохум 1:2 Барнсли Санкт-Галлен 3:0 Бохум Бохум 2:2 Унион Берлин Санкт-Паули 0:0 Бохум Бохум 4:2 Магдебург
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 2
Бохум: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 8
Бохум 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|12
|7
|4
|1
|29 - 11
|25
|2.
|Арминия
|12
|7
|4
|1
|24 - 13
|25
|3.
|Штуттгарт
|12
|7
|2
|3
|20 - 17
|23
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|5.
|Гройтер Фюрт
|12
|5
|3
|4
|14 - 15
|18
|6.
|Хайденхайм
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|7.
|Ян
|12
|4
|4
|4
|22 - 18
|16
|8.
|Карлсруэ
|12
|3
|6
|3
|21 - 23
|15
|9.
|Санкт-Паули
|0:0
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|10.
|Хольштайн Киль
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|11.
|Зандхаузен
|12
|3
|5
|4
|11 - 12
|14
|12.
|Нюрнберг
|12
|3
|5
|4
|20 - 22
|14
|13.
|Дармштадт
|12
|3
|5
|4
|12 - 16
|14
|14.
|Ганновер 96
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|15.
|Оснабрюк
|12
|3
|4
|5
|13 - 12
|13
|16.
|Бохум
|0:0
|13
|2
|7
|4
|23 - 25
|13
|17.
|Веен Висбаден
|0:0
|13
|2
|5
|6
|14 - 25
|11
|18.
|Динамо Дрезден
|0:0
|13
|2
|4
|7
|13 - 24
|10
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