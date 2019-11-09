Германия: Бундеслига 2019-2020

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Герта
1:2
Перерыв

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
17' Желтая карточка
Ильзанкер Штефан
24' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
1:0
32' Гол
Миттельштедт Максимилиан
1:1
38' Пенальти
Вернер Тимо
1:2
45' Гол
Забитцер Марсель
22
Ярстейн
Руне
5
Штарк
Никлас
20
Боята
Дедрик
4
Рекик
Карим
13
Клюнтер
Лукас
7
Лёвен
Эдуард
6
Дарида
Владимир
17
Миттельштедт
Максимилиан
30
Вольф
Мариус
28
Лукебакио
Доди
16
Дилросун
Джавайро
1
Гулач
Петер
22
Мукиэле
Норди
13
Ильзанкер
Штефан
5
Юпамекано
Део
16
Клостерманн
Лукас
7
Забитцер
Марсель
27
Лаймер
Конрад
31
Демме
Диего
10
Форсберг
Эмиль
9
Поульсен
Юссуф
11
Вернер
Тимо
Герта
3-4-3
РБ Лейпциг
4-4-2

Ход матча

17'
 
Ильзанкер Штефан
24'
Миттельштедт Максимилиан
 
32'
Миттельштедт Максимилиан
(Лукебакио Доди)
1:0
38'
1:1
Вернер Тимо
45'
1:2
Забитцер Марсель
(Поульсен Юссуф)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Предыдущие игры

Герта Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Унион Берлин 1:0 Герта Герта 3:3 Динамо Дрезден Герта 2:3 Хоффенхайм Вердер 1:1 Герта
Герта 3:1 Фортуна Кёльн 0:4 Герта Герта 2:1 Падерборн Майнц 2:1 Герта Шальке 04 3:0 Герта Герта 0:3 Вольфсбург Бавария 2:2 Герта Айхштетт 1:5 Герта Кристал Пэлас 0:4 Герта Герта 3:5 Вест Хэм Фенербахче 1:2 Герта Бохум 1:1 Герта Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Карлсруэ 1:1 Герта Герта 1:0 Штурм Айнтрахт Бр 1:4 Герта
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих

Последние игры между собой

Герта: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
РБ Лейпциг 5:0 Герта Бундеслига Герта 0:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:3 Герта Бундеслига Герта 1:4 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 2:0 Герта Бундеслига РБ Лейпциг 0:1 Герта Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 10 7 1 2 21 - 10 22
2. РБ Лейпциг 2:1 Заявка 11 6 3 2 27 - 11 21
3. Шальке 04 1:0 Заявка 11 6 3 2 18 - 11 21
4. Хоффенхайм Заявка 11 6 2 3 16 - 14 20
5. Боруссия Д Заявка 10 5 4 1 23 - 11 19
6. Бавария Заявка 10 5 3 2 25 - 16 18
7. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 19 - 12 18
8. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 15 17
9. Вольфсбург Заявка 10 4 5 1 11 - 8 17
10. Байер Л Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
11. Унион Берлин 2:0 Заявка 11 4 1 6 12 - 15 13
12. Вердер Заявка 10 2 5 3 17 - 21 11
13. Герта 1:2 Заявка 11 3 2 6 16 - 19 11
14. Фортуна 0:1 Заявка 11 3 1 7 12 - 17 10
15. Аугсбург 1:0 Заявка 11 2 4 5 13 - 24 10
16. Майнц 0:2 Заявка 11 3 0 8 10 - 29 9
17. Кёльн Заявка 11 2 1 8 10 - 23 7
18. Падерборн 0:1 Заявка 11 1 1 9 11 - 26 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Герта 1:2 РБ Лейпциг
Герта
8.4% (13)
Ничья
12.3% (19)
РБ Лейпциг
79.4% (123)
1:2 РБ Лейпциг
47.1% (73)
1:1 Ничья
9.7% (15)
1:3 РБ Лейпциг
9.7% (15)
0:2 РБ Лейпциг
7.7% (12)
0:1 РБ Лейпциг
7.1% (11)
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