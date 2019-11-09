Германия: Бундеслига 2019-2020
Герта
1:2
Перерыв
Стадион: Олимпиаштадион
РБ Лейпциг
17' Желтая карточкаИльзанкер Штефан
24' Желтая карточкаМиттельштедт Максимилиан
1:0
32' ГолМиттельштедт Максимилиан
1:1
38' ПенальтиВернер Тимо
1:2
45' ГолЗабитцер Марсель
22
Ярстейн
Руне
20
Боята
Дедрик
30
Вольф
Мариус
31
Демме
Диего
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
-
20 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Вольф МариусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Дуда ОндрейПолузащитник
-
15 Груйич МаркоПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Леки МэттьюНападающий
-
Главный тренер: Чович Анте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
26 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
20 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
32'
38'
1:1
45'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Предыдущие игры
Герта Последние 20 матчей: +10 =3 -7Унион Берлин 1:0 Герта Герта 3:3 Динамо Дрезден Герта 2:3 Хоффенхайм Вердер 1:1 Герта
Герта 3:1 Фортуна Кёльн 0:4 Герта Герта 2:1 Падерборн Майнц 2:1 Герта Шальке 04 3:0 Герта Герта 0:3 Вольфсбург Бавария 2:2 Герта Айхштетт 1:5 Герта Кристал Пэлас 0:4 Герта Герта 3:5 Вест Хэм Фенербахче 1:2 Герта Бохум 1:1 Герта Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Карлсруэ 1:1 Герта Герта 1:0 Штурм Айнтрахт Бр 1:4 Герта
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих
Последние игры между собой
Герта: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 10
|22
|2.
|РБ Лейпциг
|2:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 11
|21
|3.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|23 - 11
|19
|6.
|Бавария
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|25 - 16
|18
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 12
|18
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 15
|17
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|11.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 15
|13
|12.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 21
|11
|13.
|Герта
|1:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|14.
|Фортуна
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 17
|10
|15.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 24
|10
|16.
|Майнц
|0:2 Заявка
|11
|3
|0
|8
|10 - 29
|9
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 23
|7
|18.
|Падерборн
|0:1 Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 26
|4
Герта
8.4% (13)
Ничья
12.3% (19)
РБ Лейпциг
79.4% (123)
1:2 РБ Лейпциг
47.1% (73)
1:1 Ничья
9.7% (15)
1:3 РБ Лейпциг
9.7% (15)
0:2 РБ Лейпциг
7.7% (12)
0:1 РБ Лейпциг
7.1% (11)
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