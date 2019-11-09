Германия: Бундеслига 2019-2020

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

48' Лёвен Эдуард пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

48' Вольф Мариус из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Дарида Владимир ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.

45' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Удар от ворот произведет Герта

43' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.

41' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Дарида Владимир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Удар от ворот произведет Герта

38' После проверки VAR судья изменил решение - РБ Лейпциг пробьет пенальти!

37' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Клюнтер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

35' Удар от ворот произведет Герта

34' Великолепное видение игры демонстрирует Лёвен Эдуард из команды Герта , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

32' Г О О О О Л - Миттельштедт Максимилиан из команды Герта переиграл вратаря дальним ударом!

32' Хорошие скиллы дриблинга показывает Миттельштедт Максимилиан , обходя своих соперников

32' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Игра в одни ворота сейчас. РБ Лейпциг доминирует и владеет мячом

30' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

30' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Вольф Мариус из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Удар от ворот произведет Герта

25' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

25' Удар от ворот произведет Герта

24' Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Миттельштедт Максимилиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Клюнтер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Дилросун Джавайро не смог попасть в створ ударом издали

21' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.

20' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Хорошо играет на выходе Гулач Петер - мяч в ее руках

18' Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Ильзанкер Штефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

16' Хорошая попытка от Вольф Мариус , был неплохой удар, но вратарь спас

15' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.

14' Удар от ворот произведет Герта

13' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.

9' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Боята Дедрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

5' Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Хорошо играет на выходе Ярстейн Руне - мяч в ее руках

3' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.