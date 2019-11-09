Германия: Бундеслига 2019-2020
Шальке 04
1:0
Перерыв
Стадион: Фелтинс-Арена
Фортуна
1:0
33' ГолКалиджиури Даниэль
25
Арит
Амин
39
Циммер
Жан
13
Бодзек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Резе ФабианНападающий
-
7 Ют МаркНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Timo Becker2
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Циммер ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Нана АмпомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэйкер ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
-
15 Томми ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
33'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +10 =5 -5Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04
Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп
Фортуна Последние 20 матчей: +12 =1 -7Фортуна 2:0 Кёльн Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:0 Фортуна Фортуна 1:0 Майнц
Герта 3:1 Фортуна Фортуна 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фортуна Фортуна 1:1 Вольфсбург Шварц-Вайсс 1:6 Фортуна Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Меербуш 0:6 Фортуна Фортуна 1:3 Байер Л ТУРУ Дюссельдорф 2:4 Фортуна Вердер 1:3 Фортуна Виллинген 1:3 Фортуна Бенрат 1:15 Фортуна Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Андерлехт 1:2 Фортуна Фортуна 1:0 Райо Вальекано
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Фортуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 10
|22
|2.
|РБ Лейпциг
|2:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 11
|21
|3.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|23 - 11
|19
|6.
|Бавария
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|25 - 16
|18
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 12
|18
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 15
|17
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|11.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 15
|13
|12.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 21
|11
|13.
|Герта
|1:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|14.
|Фортуна
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 17
|10
|15.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 24
|10
|16.
|Майнц
|0:2 Заявка
|11
|3
|0
|8
|10 - 29
|9
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 23
|7
|18.
|Падерборн
|0:1 Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 26
|4
Шальке 04
99.4% (153)
Ничья
0% (0)
Фортуна
0.6% (1)
2:1 Шальке 04
42.2% (65)
2:0 Шальке 04
29.2% (45)
1:0 Шальке 04
12.3% (19)
3:1 Шальке 04
9.7% (15)
3:0 Шальке 04
1.3% (2)
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