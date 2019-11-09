Германия: Бундеслига 2019-2020

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Шальке 04
1:0
Перерыв

Стадион:
Фортуна
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
4
Кабак
Озан
2
Маккенни
Уэстон
24
Ощипка
Бастиан
6
Маскарель
Омар
8
Сердар
Суат
18
Калиджиури
Даниэль
25
Арит
Амин
28
Шёпф
Алессандро
9
Раман
Бенито
24
Стеффен
Закари
39
Циммер
Жан
5
Айхан
Кан
3
Хоффманн
Андре
4
Нуху
Касим
23
Гисельман
Нико
25
Циммерман
Маттиас
13
Бодзек
Адам
6
Моралес
Альфредо
9
Ковнацки
Давид
28
Хеннингс
Роувен
Шальке 04
4-2-3-1
Фортуна
5-3-2

Ход матча

33'
Калиджиури Даниэль
(Раман Бенито)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04
Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп
Фортуна Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Фортуна 2:0 Кёльн Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:0 Фортуна Фортуна 1:0 Майнц
Герта 3:1 Фортуна Фортуна 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фортуна Фортуна 1:1 Вольфсбург Шварц-Вайсс 1:6 Фортуна Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Меербуш 0:6 Фортуна Фортуна 1:3 Байер Л ТУРУ Дюссельдорф 2:4 Фортуна Вердер 1:3 Фортуна Виллинген 1:3 Фортуна Бенрат 1:15 Фортуна Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Андерлехт 1:2 Фортуна Фортуна 1:0 Райо Вальекано

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Фортуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Шальке 04 0:4 Фортуна Бундеслига Шальке 04 4:1 Фортуна Кубок Фортуна 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Фортуна Бундеслига
Фортуна 2:2 Шальке 04 Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 10 7 1 2 21 - 10 22
2. РБ Лейпциг 2:1 Заявка 11 6 3 2 27 - 11 21
3. Шальке 04 1:0 Заявка 11 6 3 2 18 - 11 21
4. Хоффенхайм Заявка 11 6 2 3 16 - 14 20
5. Боруссия Д Заявка 10 5 4 1 23 - 11 19
6. Бавария Заявка 10 5 3 2 25 - 16 18
7. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 19 - 12 18
8. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 15 17
9. Вольфсбург Заявка 10 4 5 1 11 - 8 17
10. Байер Л Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
11. Унион Берлин 2:0 Заявка 11 4 1 6 12 - 15 13
12. Вердер Заявка 10 2 5 3 17 - 21 11
13. Герта 1:2 Заявка 11 3 2 6 16 - 19 11
14. Фортуна 0:1 Заявка 11 3 1 7 12 - 17 10
15. Аугсбург 1:0 Заявка 11 2 4 5 13 - 24 10
16. Майнц 0:2 Заявка 11 3 0 8 10 - 29 9
17. Кёльн Заявка 11 2 1 8 10 - 23 7
18. Падерборн 0:1 Заявка 11 1 1 9 11 - 26 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Шальке 04 1:0 Фортуна
Шальке 04
99.4% (153)
Ничья
0% (0)
Фортуна
0.6% (1)
2:1 Шальке 04
42.2% (65)
2:0 Шальке 04
29.2% (45)
1:0 Шальке 04
12.3% (19)
3:1 Шальке 04
9.7% (15)
3:0 Шальке 04
1.3% (2)
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