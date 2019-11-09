Германия: Бундеслига 2019-2020

Первый тайм

49' Команда Шальке 04 играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

47' Удар от ворот произведет Фортуна

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Раман Бенито получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Раман Бенито на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Плохо играет Циммерман Маттиас - неудачный вынос, и мяч у соперниц

45' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

44' Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Кабак Озан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Хорошо играет на выходе Нюбель Александр - мяч в ее руках

41' Удар от ворот произведет Фортуна

41' Сердар Суат пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

40' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

40' Удар от ворот произведет Фортуна

40' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Удар от ворот произведет Фортуна

37' Ковнацки Давид из команды Фортуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

36' Удар от ворот произведет Фортуна

36' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

33' Г О О О О Л - Калиджиури Даниэль изменил счет на табло!

32' Хеннингс Роувен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

30' Хорошо играет на выходе Стеффен Закари - мяч в ее руках

29' Игра в одни ворота сейчас. Шальке 04 доминирует и владеет мячом

29' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Фортуна

26' Раман Бенито не смог попасть в створ ударом издали

26' Хорошие скиллы дриблинга показывает Раман Бенито , обходя своих соперников

25' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

25' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Циммер Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Плохо играет Айхан Кан - неудачный вынос, и мяч у соперниц

24' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Хеннингс Роувен из команды Фортуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Хеннингс Роувен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Гисельман Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

20' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Фортуна

18' Отличная игра от Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

17' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

12' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Моралес Альфредо из команды Фортуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

11' Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Циммер Жан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

10' Удар от ворот произведет Фортуна

8' Удар от ворот произведет Фортуна

8' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

5' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Фортуна

3' Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Циммер Жан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Фортуна начинает с центра поля