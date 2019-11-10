Германия: Бундеслига 2019-2020
Фрайбург
0:0
Второй тайм: 68'
Стадион: Шварцвальд Зрители: 24000
Айнтрахт Фр
26' Желтая карточкаФернандеш Желсон
32' Undefined phrase: football_event_Фрайбург
45' Вторая желтая карточкаФернандеш Желсон
26
Флеккен
Марк
25
Кох
Робин
25
Дурм
Эрик
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
9
Дост
Бас
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Кох РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Тиде НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
9 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
26'
32'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Фрайбург Последние 20 матчей: +12 =3 -5Вердер 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:3 Унион Берлин Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:0 Фрайбург
Фрайбург 1:0 Карлсруэ Фрайбург 2:2 Боруссия Д Фортуна 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Аугсбург Хоффенхайм 0:3 Фрайбург Фрайбург 4:2 Арау Фрайбург 1:2 Кёльн Падерборн 1:3 Фрайбург Фрайбург 3:0 Майнц Магдебург 0:1 Фрайбург Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Фрайбург 9:1 Кайсериспор Фрайбург 2:0 Кайсериспор Фрайбург 2:4 Штуттгарт Оффенбургер 1:6 Фрайбург
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +11 =2 -7Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 2:1 Стандард Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Гиссен 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Витория Гимарайнш 0:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Хеми Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:0 Вадуц
Последние игры между собой
Фрайбург: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Фрайбург 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Фрайбург Бундеслига Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Фрайбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:2 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 11
|25
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|29 - 12
|21
|3.
|Бавария
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|29 - 16
|21
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|6.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 12
|19
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|9.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 10
|17
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 17
|13
|12.
|Фортуна
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 19
|11
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 21
|11
|14.
|Вердер
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 24
|11
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 24
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 30
|9
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 23
|7
|18.
|Падерборн
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 26
|4
Фрайбург
25.7% (39)
Ничья
30.9% (47)
Айнтрахт Фр
43.4% (66)
1:2 Айнтрахт Фр
32.9% (50)
1:1 Ничья
21.7% (33)
2:1 Фрайбург
19.1% (29)
2:2 Ничья
8.6% (13)
0:1 Айнтрахт Фр
4.6% (7)
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