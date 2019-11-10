Германия: Бундеслига 2019-2020

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

47' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Матч возобновлен

46' Шмид Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' УДАЛЕНИЕ! - После тактического фола Фернандеш Желсон получает вторую желтую карточку

45' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

44' Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Дурм Эрик наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

43' Шмид Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

40' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Хёлер Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Фрайбург

38' Пространство открывается для Пасьенса Гонсало , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

38' Хорошие скиллы дриблинга показывает Пасьенса Гонсало , обходя своих соперников

37' Удар от ворот произведет Фрайбург

37' Дурм Эрик не смог попасть в створ ударом издали

37' Хёлер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Фрайбург

36' Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Шаллаи Роланд из команды Фрайбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

34' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' После проверки VAR рефери поменял решение - Айнтрахт Фр не будет бить пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

30' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

29' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Хорошо играет на выходе Рённов Фредерик - мяч в ее руках

28' Хорошая попытка от Шаллаи Роланд , был неплохой удар, но вратарь спас

28' Хорошие скиллы дриблинга показывает Шмид Жонатан , обходя своих соперников

27' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Фернандеш Желсон получил желтую карточку от судьи

25' Хорошо играет на выходе Рённов Фредерик - мяч в ее руках

25' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

23' Грифо Винченцо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

20' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

17' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Фрайбург

15' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

15' Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

13' Пасьенса Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Фрайбург

13' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Дурм Эрик и попал в перекладину!

13' Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

10' Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Хорошо играет на выходе Рённов Фредерик - мяч в ее руках

9' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Хёлер Лукас бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

7' Хорошая попытка от Грифо Винченцо , был неплохой удар, но вратарь спас

7' Дост Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

6' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Грифо Винченцо наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

5' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

4' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.