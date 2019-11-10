Германия: Бундеслига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2019-2020
Фрайбург
0:0
Второй тайм: 68'

Стадион: Зрители: 24000
Айнтрахт Фр
0'
26' Желтая карточка
Фернандеш Желсон
32' Undefined phrase: football_event_
Фрайбург
45' Вторая желтая карточка
Фернандеш Желсон
68'
26
Флеккен
Марк
7
Шмид
Жонатан
3
Линхарт
Филипп
23
Хайнц
Доминик
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
25
Кох
Робин
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
18
Петерсен
Нильс
32
Рённов
Фредерик
19
Абрахам
Давид
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
5
Фернандеш
Желсон
25
Дурм
Эрик
15
Камада
Даити
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
39
Пасьенса
Гонсало
9
Дост
Бас
Фрайбург
4-4-2
Айнтрахт Фр
3-1-4-2

Ход матча

26'
 
Фернандеш Желсон
32'
Фрайбург
 
45'
 
Фернандеш Желсон
46'
 
Кор Доминик
Пасьенса Гонсало
57'
Вальдшмидт Лука
Грифо Винченцо
 
67'
 
Гачинович Мийат
Камада Даити

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Фрайбург Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Вердер 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:3 Унион Берлин Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:0 Фрайбург
Фрайбург 1:0 Карлсруэ Фрайбург 2:2 Боруссия Д Фортуна 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Аугсбург Хоффенхайм 0:3 Фрайбург Фрайбург 4:2 Арау Фрайбург 1:2 Кёльн Падерборн 1:3 Фрайбург Фрайбург 3:0 Майнц Магдебург 0:1 Фрайбург Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Фрайбург 9:1 Кайсериспор Фрайбург 2:0 Кайсериспор Фрайбург 2:4 Штуттгарт Оффенбургер 1:6 Фрайбург
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 2:1 Стандард Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Гиссен 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Витория Гимарайнш 0:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Хеми Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:0 Вадуц

Последние игры между собой

Фрайбург: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Фрайбург 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Фрайбург Бундеслига Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:1 Фрайбург Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:2 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 11 8 1 2 24 - 11 25
2. РБ Лейпциг Заявка 11 6 3 2 29 - 12 21
3. Бавария Заявка 11 6 3 2 29 - 16 21
4. Хоффенхайм Заявка 11 6 2 3 16 - 14 20
5. Боруссия Д Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
6. Фрайбург 0:0 Заявка 11 5 4 2 19 - 12 19
7. Шальке 04 Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
9. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 15 18
10. Вольфсбург Заявка 11 4 5 2 11 - 10 17
11. Унион Берлин Заявка 11 4 1 6 13 - 17 13
12. Фортуна Заявка 11 3 2 6 15 - 19 11
13. Герта Заявка 11 3 2 6 17 - 21 11
14. Вердер Заявка 11 2 5 4 18 - 24 11
15. Аугсбург Заявка 11 2 4 5 13 - 24 10
16. Майнц Заявка 11 3 0 8 12 - 30 9
17. Кёльн Заявка 11 2 1 8 10 - 23 7
18. Падерборн Заявка 11 1 1 9 11 - 26 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр
Фрайбург
25.7% (39)
Ничья
30.9% (47)
Айнтрахт Фр
43.4% (66)
1:2 Айнтрахт Фр
32.9% (50)
1:1 Ничья
21.7% (33)
2:1 Фрайбург
19.1% (29)
2:2 Ничья
8.6% (13)
0:1 Айнтрахт Фр
4.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...