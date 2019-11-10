Германия: Бундеслига 2019-2020

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Боруссия М
 
Позже

Стадион:
Вердер
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
8
Закария
Денис
7
Херрман
Патрик
22
Бенеш
Ласло
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
35
Эггештайн
Максимилиан
17
Шахин
Нури
30
Классен
Дэви
10
Биттенкорт
Леонардо
8
Юя
Осако
7
Рашица
Милот
Боруссия М
4-2-3-1
Вердер
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Боруссия М 2:1 Рома Байер Л 1:2 Боруссия М Боруссия Д 2:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр
Рома 1:1 Боруссия М Боруссия Д 1:0 Боруссия М Боруссия М 5:1 Аугсбург Истанбул Башакшехир 1:1 Боруссия М Хоффенхайм 0:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фортуна Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Кёльн 0:1 Боруссия М Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг Майнц 1:3 Боруссия М Боруссия М 0:0 Шальке 04 Зандхаузен 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:2 Челси Боруссия М 0:2 Атлетик Б Боруссия М 2:1 Анже
Вердер Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Вердер 2:2 Фрайбург Вердер 4:1 Хайденхайм Байер Л 2:2 Вердер Вердер 1:1 Герта
Санкт-Паули 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Боруссия Д 2:2 Вердер Вердер 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:2 Вердер Вердер 3:2 Аугсбург Хоффенхайм 3:2 Вердер Вердер 1:3 Фортуна Дельменхорст 1:6 Вердер Вердер 0:0 Эвертон Вердер 4:0 Эйбар Кёльн 0:1 Вердер Вердер 0:1 Оснабрюк Вердер 1:1 Дармштадт Вердер 0:3 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Вердер: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Боруссия М 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 0:0 Вердер Телеком Кап Вердер 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 5:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 3:4 Вердер Кубок Вердер 2:1 Боруссия М Бундеслига Вердер 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Вердер Товарищеские матчи Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 4:0 Боруссия М Бундеслига Вердер 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Боруссия М Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 10 7 1 2 21 - 10 22
2. РБ Лейпциг Заявка 11 6 3 2 29 - 12 21
3. Бавария Заявка 11 6 3 2 29 - 16 21
4. Хоффенхайм Заявка 11 6 2 3 16 - 14 20
5. Боруссия Д Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
6. Шальке 04 Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
7. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 19 - 12 18
8. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 15 17
9. Вольфсбург Заявка 10 4 5 1 11 - 8 17
10. Байер Л Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
11. Унион Берлин Заявка 11 4 1 6 13 - 17 13
12. Вердер Заявка 10 2 5 3 17 - 21 11
13. Фортуна Заявка 11 3 2 6 15 - 19 11
14. Герта Заявка 11 3 2 6 17 - 21 11
15. Аугсбург Заявка 11 2 4 5 13 - 24 10
16. Майнц Заявка 11 3 0 8 12 - 30 9
17. Кёльн Заявка 11 2 1 8 10 - 23 7
18. Падерборн Заявка 11 1 1 9 11 - 26 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Вердер

    До начала игры, которая состоится 10.11.2019, осталось считанные секунды.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


Новости
Прогнозы на матч Боруссия М - Вердер
Боруссия М
85.8% (127)
Ничья
11.5% (17)
Вердер
2.7% (4)
2:1 Боруссия М
51.4% (76)
2:0 Боруссия М
11.5% (17)
3:1 Боруссия М
9.5% (14)
1:0 Боруссия М
8.8% (13)
1:1 Ничья
6.1% (9)
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