Германия: Бундеслига 2019-2020
Боруссия М
Позже
Стадион: Боруссия Парк
Вердер
30
Эльведи
Нико
22
Бенеш
Ласло
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
17
Шахин
Нури
30
Классен
Дэви
8
Юя
Осако
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грюн МаксВратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шахин НуриПолузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
- Нападающий
-
8 Юя ОсакоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =5 -5Боруссия М 2:1 Рома Байер Л 1:2 Боруссия М Боруссия Д 2:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр
Рома 1:1 Боруссия М Боруссия Д 1:0 Боруссия М Боруссия М 5:1 Аугсбург Истанбул Башакшехир 1:1 Боруссия М Хоффенхайм 0:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фортуна Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Кёльн 0:1 Боруссия М Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг Майнц 1:3 Боруссия М Боруссия М 0:0 Шальке 04 Зандхаузен 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:2 Челси Боруссия М 0:2 Атлетик Б Боруссия М 2:1 Анже
Вердер Последние 20 матчей: +7 =7 -6Вердер 2:2 Фрайбург Вердер 4:1 Хайденхайм Байер Л 2:2 Вердер Вердер 1:1 Герта
Санкт-Паули 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Боруссия Д 2:2 Вердер Вердер 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:2 Вердер Вердер 3:2 Аугсбург Хоффенхайм 3:2 Вердер Вердер 1:3 Фортуна Дельменхорст 1:6 Вердер Вердер 0:0 Эвертон Вердер 4:0 Эйбар Кёльн 0:1 Вердер Вердер 0:1 Оснабрюк Вердер 1:1 Дармштадт Вердер 0:3 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Вердер: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Боруссия М 0:0 Вердер Телеком Кап Вердер 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 5:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 3:4 Вердер Кубок Вердер 2:1 Боруссия М Бундеслига Вердер 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Вердер Товарищеские матчи Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 4:0 Боруссия М Бундеслига Вердер 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 10
|22
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|29 - 12
|21
|3.
|Бавария
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|29 - 16
|21
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 12
|18
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 15
|17
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 17
|13
|12.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 21
|11
|13.
|Фортуна
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 19
|11
|14.
|Герта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 21
|11
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 24
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 30
|9
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 23
|7
|18.
|Падерборн
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 26
|4
Боруссия М
85.8% (127)
Ничья
11.5% (17)
Вердер
2.7% (4)
2:1 Боруссия М
51.4% (76)
2:0 Боруссия М
11.5% (17)
3:1 Боруссия М
9.5% (14)
1:0 Боруссия М
8.8% (13)
1:1 Ничья
6.1% (9)
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