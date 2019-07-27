Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
Витесс
 
Позже

Стадион:
Гронинген

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс
Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам
Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти

Последние игры между собой

Витесс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Гронинген: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Витесс 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Гронинген Эредивизие
Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 Витесс Эредивизие Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Гронинген Эредивизие Витесс 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Витесс Кубок Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Гронинген 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Гронинген 1:3 Витесс Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 10 2 0 39 - 9 32
2. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 28 - 8 26
3. ПСВ 12 7 3 2 28 - 15 24
4. Утрехт 12 7 2 3 28 - 14 23
5. Витесс 12 7 2 3 23 - 17 23
6. Виллем II 12 6 1 5 14 - 17 19
7. Хераклес 12 5 3 4 18 - 17 18
8. Херенвен 12 4 6 2 18 - 13 18
9. Гронинген 12 5 2 5 15 - 13 17
10. Фейеноорд 12 4 5 3 22 - 22 17
11. Спарта Роттердам 12 4 4 4 21 - 22 16
12. Твенте 12 4 3 5 21 - 23 15
13. Эммен 12 4 1 7 16 - 25 13
14. АДО Ден Хааг 12 3 1 8 14 - 22 10
15. ПЕК Зволле 12 3 1 8 18 - 30 10
16. ВВВ-Венло 12 3 0 9 11 - 31 9
17. Фортуна Ситтард 12 2 3 7 17 - 32 9
18. Ваалвейк 12 1 1 10 12 - 33 4
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - Гронинген

    До начала игры, которая состоится 08.11.2019, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Витесс - Гронинген
    Витесс
    91.1% (41)
    Ничья
    8.9% (4)
    Гронинген
    0% (0)
    2:1 Витесс
    48.9% (22)
    2:0 Витесс
    20% (9)
    1:0 Витесс
    11.1% (5)
    3:1 Витесс
    6.7% (3)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...