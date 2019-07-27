Голландия: Эредивизие 2019-2020
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс
Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам
Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти
Последние игры между собой
Витесс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Гронинген: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 Витесс Эредивизие Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Гронинген Эредивизие Витесс 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Витесс Кубок Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Гронинген 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Гронинген 1:3 Витесс Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|10
|2
|0
|39 - 9
|32
|2.
|АЗ Алкмаар
|12
|8
|2
|2
|28 - 8
|26
|3.
|ПСВ
|12
|7
|3
|2
|28 - 15
|24
|4.
|Утрехт
|12
|7
|2
|3
|28 - 14
|23
|5.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|23 - 17
|23
|6.
|Виллем II
|12
|6
|1
|5
|14 - 17
|19
|7.
|Хераклес
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|8.
|Херенвен
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|9.
|Гронинген
|12
|5
|2
|5
|15 - 13
|17
|10.
|Фейеноорд
|12
|4
|5
|3
|22 - 22
|17
|11.
|Спарта Роттердам
|12
|4
|4
|4
|21 - 22
|16
|12.
|Твенте
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|13.
|Эммен
|12
|4
|1
|7
|16 - 25
|13
|14.
|АДО Ден Хааг
|12
|3
|1
|8
|14 - 22
|10
|15.
|ПЕК Зволле
|12
|3
|1
|8
|18 - 30
|10
|16.
|ВВВ-Венло
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|17.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|3
|7
|17 - 32
|9
|18.
|Ваалвейк
|12
|1
|1
|10
|12 - 33
|4
Витесс
91.1% (41)
Ничья
8.9% (4)
Гронинген
0% (0)
2:1 Витесс
48.9% (22)
2:0 Витесс
20% (9)
1:0 Витесс
11.1% (5)
3:1 Витесс
6.7% (3)
1:1 Ничья
4.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...