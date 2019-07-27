Голландия: Эредивизие 2019-2020

Сегодня

2 Лестер (до 23 лет)

2 Эвертон (до 23 лет)

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03:10 Позже

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03:30 Позже

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03:30 Позже

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02:30 Позже

2 РБ Лейпциг (до 19 лет)

Иран: Персиан Галф Про Лига

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04:00 Позже

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05:00 Позже

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04:00 Позже

Чемпионат мира (до 17 лет) (1/8 финала)