Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Олимпиакос Никосия
1:0
Первый тайм: 34'
Этникос Ахна
0'
1:0
32' Гол
 34'

Ход матча

32'
1:0

Предыдущие игры

Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:3 Ксилотимву Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос
Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси Олимпиакос Никосия 0:2 Арис Лимассол Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Закакиу МЭАП Нису 1:2 Олимпиакос Никосия Айя-Напа 1:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:0 ПАЕЕК Акритас Хлоракас 1:4 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:1 Дигенис Вороклинис
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Этникос Ахна 1:2 Омония Онисилос Сотира 1:5 Этникос Ахна Пафос 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Аполлон
АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Эносис 3:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:0 Закакиу МЭАП Нису 2:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:1 Онисилос Сотира Айя-Напа 1:3 Этникос Ахна Этникос Ахна 6:1 ПАЕЕК Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Отеллос Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия АСИЛ Лыси 0:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:3 Кармиотисса Этникос Ахна 1:0 Анагенниси Деринья Омония Арадиппу 0:1 Этникос Ахна

Последние игры между собой

Олимпиакос Никосия: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Этникос Ахна: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Второй дивизион Олимпиакос Никосия 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Этникос Ахна 3:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
Олимпиакос Никосия 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 8 5 3 0 19 - 4 18
2. Омония 9 5 3 1 12 - 6 18
3. АЕК Ларнака 9 3 6 0 18 - 11 15
4. АЕЛ Лимаcсол 9 4 2 3 10 - 9 14
5. АПОЭЛ 5 4 1 0 11 - 2 13
6. Этникос Ахна 0:0 8 3 3 2 11 - 12 12
7. Пафос 1:0 9 3 2 4 9 - 13 11
8. Неа Саламина 9 3 2 4 10 - 15 11
9. Аполлон 8 3 1 4 11 - 10 10
10. Олимпиакос Никосия 0:0 8 0 5 3 8 - 15 5
11. Эносис 0:1 9 1 1 7 13 - 21 4
12. Докса Катокопия 9 0 3 6 4 - 18 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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