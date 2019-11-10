Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Олимпиакос Никосия
1:0
Первый тайм: 34'
Этникос Ахна
Ход матча
32'
1:0
Предыдущие игры
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +10 =4 -6Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:3 Ксилотимву Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос
Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси Олимпиакос Никосия 0:2 Арис Лимассол Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Закакиу МЭАП Нису 1:2 Олимпиакос Никосия Айя-Напа 1:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:0 ПАЕЕК Акритас Хлоракас 1:4 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:1 Дигенис Вороклинис
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +14 =3 -3Этникос Ахна 1:2 Омония Онисилос Сотира 1:5 Этникос Ахна Пафос 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Аполлон
АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Эносис 3:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:0 Закакиу МЭАП Нису 2:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:1 Онисилос Сотира Айя-Напа 1:3 Этникос Ахна Этникос Ахна 6:1 ПАЕЕК Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Отеллос Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия АСИЛ Лыси 0:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:3 Кармиотисса Этникос Ахна 1:0 Анагенниси Деринья Омония Арадиппу 0:1 Этникос Ахна
Последние игры между собой
Олимпиакос Никосия: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Этникос Ахна: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Олимпиакос Никосия 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|8
|5
|3
|0
|19 - 4
|18
|2.
|Омония
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|3.
|АЕК Ларнака
|9
|3
|6
|0
|18 - 11
|15
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|5.
|АПОЭЛ
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|6.
|Этникос Ахна
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|7.
|Пафос
|1:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|8.
|Неа Саламина
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|9.
|Аполлон
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|10.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|8
|0
|5
|3
|8 - 15
|5
|11.
|Эносис
|0:1
|9
|1
|1
|7
|13 - 21
|4
|12.
|Докса Катокопия
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
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