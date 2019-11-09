Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Альтах
0:3
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
10' Желтая карточка
Anderson Oliveira6
0:1
11' Пенальти
Шваб Штефан
0:2
12' Гол
Мург Томас
0:3
35' Гол
Аразе Кельвин
45' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
90'+5
33
Reuf
Durakovic
28
Anderson
Oliveira6
31
Маак
Маттиас
18
Цвишенбруггер
Ян
34
Турнвальд
Мануэль
20
Johannes
Tartarotti
13
Lars
Nussbaumer
19
Карич
Эмир
30
Manfred
Fischer
7
Гебауэр
Кристиан
37
Бериша
Мергим
1
Штребингер
Ричард
17
Дибон
Кристофер
6
Зоннляйтнер
Марио
4
Барац
Матео
39
Любичич
Деян
22
Стойкович
Филип
10
Мург
Томас
8
Шваб
Штефан
31
Ульманн
Максимилиан
36
Аразе
Кельвин
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
Альтах
3-4-1-2
Рапид Вена
3-1-4-2

Ход матча

10'
Anderson Oliveira6
 
11'
0:1
Шваб Штефан
12'
0:2
Мург Томас
(Кнасмюлльнер Кристоф)
35'
0:3
Аразе Кельвин
(Мург Томас)
35'
Сэм Сидней
Маак Маттиас
 
36'
 
Хофманн Максимилиан
Дибон Кристофер
45'
 
Хофманн Максимилиан
66'
 
Шаберсбергер Филипп
Мург Томас
73'
Florian Jamnig
Johannes Tartarotti
 
74'
Bernd Gschweidl
Гебауэр Кристиан
 
77'
 
Dalibor Velimirovic
Кнасмюлльнер Кристоф

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ваттенс 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира
Альтах 1:0 Винтертур Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург ВСК Герта 1:4 Альтах Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах
Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Флоридсдорфер
Маттерсбург 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:3 Хартберг Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 0:2 Рапид Вена Рапид Вена 5:0 Адмира Гюссинг 1:10 Рапид Вена Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец

Последние игры между собой

Альтах: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Рапид Вена: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Рапид Вена 2:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига
Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Альтах 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 13 11 2 0 53 - 12 35
2. ЛАСК 13 10 2 1 28 - 8 32
3. Вольфсбергер 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Рапид Вена 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Штурм 14 7 2 5 23 - 16 23
6. Хартберг 14 6 3 5 26 - 27 21
7. Санкт-Пёльтен 14 3 4 7 14 - 36 13
8. Аустрия Вена 13 3 3 7 18 - 27 12
9. Ваттенс 14 3 3 8 17 - 32 12
10. Маттерсбург 13 3 1 9 17 - 38 10
11. Альтах 14 3 1 10 21 - 34 10
12. Адмира 13 2 3 8 14 - 32 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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