Австрия: Бундеслига 2019-2020
Альтах
0:3
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
Рапид Вена
10' Желтая карточкаAnderson Oliveira6
0:1
11' ПенальтиШваб Штефан
0:2
12' ГолМург Томас
0:3
35' ГолАразе Кельвин
45' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
31
Маак
Маттиас
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сэм СиднейПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи АлиуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
11'
0:1
12'
35'
0:3
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ваттенс 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира
Альтах 1:0 Винтертур Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург ВСК Герта 1:4 Альтах Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах
Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =3 -5Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Флоридсдорфер
Маттерсбург 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:3 Хартберг Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 0:2 Рапид Вена Рапид Вена 5:0 Адмира Гюссинг 1:10 Рапид Вена Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец
Последние игры между собой
Альтах: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Рапид Вена: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Альтах 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|11
|2
|0
|53 - 12
|35
|2.
|ЛАСК
|13
|10
|2
|1
|28 - 8
|32
|3.
|Вольфсбергер
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Рапид Вена
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Штурм
|14
|7
|2
|5
|23 - 16
|23
|6.
|Хартберг
|14
|6
|3
|5
|26 - 27
|21
|7.
|Санкт-Пёльтен
|14
|3
|4
|7
|14 - 36
|13
|8.
|Аустрия Вена
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|9.
|Ваттенс
|14
|3
|3
|8
|17 - 32
|12
|10.
|Маттерсбург
|13
|3
|1
|9
|17 - 38
|10
|11.
|Альтах
|14
|3
|1
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Адмира
|13
|2
|3
|8
|14 - 32
|9
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