Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Аполлон
0:1
Второй тайм: 67'
АПОЭЛ
0'
0:1
54' Гол
Меркис Георге
67'

Ход матча

54'
0:1
Меркис Георге

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия
Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ
АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
АПОЭЛ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
АПОЭЛ 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 5:1 Аполлон Первый дивизион
АПОЭЛ 2:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:4 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок АПОЭЛ 0:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 2:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:1 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 1:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 8 5 3 0 19 - 4 18
2. Омония 9 5 3 1 12 - 6 18
3. АПОЭЛ 1:0 6 5 1 0 12 - 2 16
4. АЕК Ларнака 9 3 6 0 18 - 11 15
5. АЕЛ Лимаcсол 9 4 2 3 10 - 9 14
6. Этникос Ахна 8 3 2 3 11 - 16 11
7. Неа Саламина 9 3 2 4 10 - 15 11
8. Аполлон 0:1 9 3 1 5 11 - 11 10
9. Пафос 9 2 3 4 9 - 14 9
10. Олимпиакос Никосия 8 1 4 3 12 - 15 7
11. Эносис 9 1 2 6 14 - 21 5
12. Докса Катокопия 9 0 3 6 4 - 18 3
  • Второй тайм
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Меркис Георге бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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