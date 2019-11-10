Кипр: Первый дивизион 2019-2020
0:1
54' ГолМеркис Георге
Ход матча
54'
0:1
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +8 =1 -11Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия
Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +12 =3 -5АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ
АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
АПОЭЛ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
АПОЭЛ 2:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:4 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок АПОЭЛ 0:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 2:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:1 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 1:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|8
|5
|3
|0
|19 - 4
|18
|2.
|Омония
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|3.
|АПОЭЛ
|1:0
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|4.
|АЕК Ларнака
|9
|3
|6
|0
|18 - 11
|15
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|6.
|Этникос Ахна
|8
|3
|2
|3
|11 - 16
|11
|7.
|Неа Саламина
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|8.
|Аполлон
|0:1
|9
|3
|1
|5
|11 - 11
|10
|9.
|Пафос
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|10.
|Олимпиакос Никосия
|8
|1
|4
|3
|12 - 15
|7
|11.
|Эносис
|9
|1
|2
|6
|14 - 21
|5
|12.
|Докса Катокопия
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
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