Украина: Премьер-лига 2019-2020
Олимпик Донецк
0:0
Перерыв
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Александрия
6' Красная карточкаПанькив Юрий
28' Желтая карточкаЗотко Иван
11
Ксёнз
Павел
13
Зотко
Иван
47
Вантух
Роман
77
Салу
Драман
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
-
13 Зотко ИванЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
77 Салу ДраманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Fabinho3
-
Главный тренер: Vicente Fernandez
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
6'
28'
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =6 -9Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла
Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла
Александрия Последние 20 матчей: +9 =6 -5Александрия 2:2 Сент-Этьен Александрия 3:1 Мариуполь Александрия 1:1 Заря Шахтёр Донецк 0:0 Александрия
Сент-Этьен 1:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 1:1 Гент Александрия 2:0 Львов Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Вольфсбург 3:1 Александрия Александрия 2:0 Днепр-1 Ворскла 0:1 Александрия Александрия 0:3 Десна Заря 1:2 Александрия Александрия 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Александрия Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Стандард 2:2 Александрия АЗ Алкмаар 0:3 Александрия
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Александрия: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Олимпик Донецк 0:0 Александрия Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Александрия 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:2 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Олимпик Донецк 2:2 Александрия Первая лига Олимпик Донецк 1:1 Александрия Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|14
|13
|1
|0
|40 - 6
|40
|2.
|Заря
|14
|8
|4
|2
|29 - 12
|28
|3.
|Динамо Киев
|14
|8
|3
|3
|28 - 9
|27
|4.
|Десна
|14
|8
|3
|3
|21 - 8
|27
|5.
|Александрия
|0:0
|14
|7
|3
|4
|17 - 14
|24
|6.
|Мариуполь
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|7.
|Олимпик Донецк
|0:0
|14
|4
|3
|7
|12 - 23
|15
|8.
|Колос Ковалёвка
|14
|4
|2
|8
|10 - 27
|14
|9.
|Днепр-1
|14
|3
|3
|8
|14 - 22
|12
|10.
|Львов
|14
|3
|2
|9
|10 - 24
|11
|11.
|Карпаты
|14
|2
|5
|7
|11 - 21
|11
|12.
|Ворскла
|14
|2
|2
|10
|9 - 28
|8
Олимпик Донецк
21.5% (32)
Ничья
38.9% (58)
Александрия
39.6% (59)
1:1 Ничья
32.2% (48)
1:2 Александрия
24.2% (36)
0:1 Александрия
11.4% (17)
2:1 Олимпик Донецк
11.4% (17)
1:0 Олимпик Донецк
8.7% (13)
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