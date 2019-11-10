Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Олимпик Донецк
0:0
Перерыв

Стадион:
Александрия
0'
6' Красная карточка
Панькив Юрий
28' Желтая карточка
Зотко Иван
1
Крынский
Владимир
11
Ксёнз
Павел
4
Гришко
Дмитрий
13
Зотко
Иван
47
Вантух
Роман
77
Салу
Драман
42
Пасич
Евгений
21
Кравчук
Андрей
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
8
Захеди
Шахаб
79
Панькив
Юрий
17
Лучкевич
Валерий
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
11
Мирошниченко
Денис
94
Задерака
Максим
27
Гречишкин
Дмитрий
8
Довгий
Алексей
10
Третьяков
Максим
6
Ковалец
Кирилл
9
Безбородько
Денис
Олимпик Донецк
Александрия

Ход матча

6'
 
Панькив Юрий
6'
 
Билык Олег
Лучкевич Валерий
28'
Зотко Иван
 

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла
Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла
Александрия Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Александрия 2:2 Сент-Этьен Александрия 3:1 Мариуполь Александрия 1:1 Заря Шахтёр Донецк 0:0 Александрия
Сент-Этьен 1:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 1:1 Гент Александрия 2:0 Львов Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Вольфсбург 3:1 Александрия Александрия 2:0 Днепр-1 Ворскла 0:1 Александрия Александрия 0:3 Десна Заря 1:2 Александрия Александрия 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Александрия Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Стандард 2:2 Александрия АЗ Алкмаар 0:3 Александрия

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Александрия: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Александрия 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Александрия 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:3 Александрия Премьер-лига Александрия 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
Олимпик Донецк 0:0 Александрия Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Александрия 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:2 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Олимпик Донецк 2:2 Александрия Первая лига Олимпик Донецк 1:1 Александрия Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 14 13 1 0 40 - 6 40
2. Заря 14 8 4 2 29 - 12 28
3. Динамо Киев 14 8 3 3 28 - 9 27
4. Десна 14 8 3 3 21 - 8 27
5. Александрия 0:0 14 7 3 4 17 - 14 24
6. Мариуполь 14 4 5 5 14 - 21 17
7. Олимпик Донецк 0:0 14 4 3 7 12 - 23 15
8. Колос Ковалёвка 14 4 2 8 10 - 27 14
9. Днепр-1 14 3 3 8 14 - 22 12
10. Львов 14 3 2 9 10 - 24 11
11. Карпаты 14 2 5 7 11 - 21 11
12. Ворскла 14 2 2 10 9 - 28 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Зотко Иван получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Лучкевич Валерий уходит, Билык Олег вместо него
  • 6'
    УДАЛЕНА! - Панькив Юрий получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:0 Александрия
Олимпик Донецк
21.5% (32)
Ничья
38.9% (58)
Александрия
39.6% (59)
1:1 Ничья
32.2% (48)
1:2 Александрия
24.2% (36)
0:1 Александрия
11.4% (17)
2:1 Олимпик Донецк
11.4% (17)
1:0 Олимпик Донецк
8.7% (13)
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