Украина: Премьер-лига 2019-2020
Львов
1:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Арена Львов
Ворскла
1:0
12' ГолРенан Соарес
14' Желтая карточкаЛуизао II
11
Пернамбуко
98
Педро
Витор
19
Ренан
Соарес
77
Васин
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 ПернамбукоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Педро ВиторПолузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 ВелвесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
-
Главный тренер: Andrii Berezovchuk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Васин ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сапай ВадимЗащитник
-
66 Артур IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Косовский Виталий
Ход матча
12'
1:0
14'
23'
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +3 =3 -14Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов
Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла
Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла
Последние игры между собой
Львов: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Ворскла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|13
|12
|1
|0
|39 - 6
|37
|2.
|Динамо Киев
|13
|8
|3
|2
|28 - 8
|27
|3.
|Десна
|14
|8
|3
|3
|21 - 8
|27
|4.
|Заря
|13
|7
|4
|2
|27 - 12
|25
|5.
|Александрия
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|6.
|Мариуполь
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|7.
|Олимпик Донецк
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|8.
|Колос Ковалёвка
|13
|4
|2
|7
|10 - 25
|14
|9.
|Днепр-1
|14
|3
|3
|8
|14 - 22
|12
|10.
|Львов
|1:0
|14
|3
|2
|9
|9 - 24
|11
|11.
|Карпаты
|14
|2
|5
|7
|11 - 21
|11
|12.
|Ворскла
|0:1
|14
|2
|2
|10
|9 - 27
|8
Львов
37.3% (57)
Ничья
43.8% (67)
Ворскла
19% (29)
1:1 Ничья
34% (52)
1:0 Львов
22.2% (34)
1:2 Ворскла
11.8% (18)
0:0 Ничья
9.2% (14)
2:1 Львов
8.5% (13)
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