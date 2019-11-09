Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Львов
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Ворскла
0'
1:0
12' Гол
Ренан Соарес
14' Желтая карточка
Луизао II
23' Желтая карточка
 26'
23
Сарнавский
Богдан
90
Люлька
Сергей
33
Борзенко
Сергей
22
Братков
Антон
9
Татарков
Никита
74
Марта
Пимента
11
Пернамбуко
5
Приймак
Владислав
96
Рафаэль
да
Сильва
98
Педро
Витор
19
Ренан
Соарес
31
Ризнык
Дмитрий
27
Баенко
Владимир
17
Чеснаков
Владимир
25
Мартыненко
Евгений
45
Maksym
Melnychuk
6
Скляр
Александр
4
Пердута
Игорь
7
Луизао
II
29
Кравченко
Дмитрий
16
Yurii
Kozyrenko
77
Васин
Денис
Львов
Ворскла

Ход матча

12'
Ренан Соарес
1:0
14'
 
Луизао II
23'
 

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов
Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла
Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла

Последние игры между собой

Львов: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Ворскла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Ворскла 3:2 Львов Премьер-лига Львов 0:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Львов Премьер-лига Львов 0:0 Ворскла Премьер-лига
Ворскла 0:0 Львов Премьер-лига Львов 0:0 Ворскла Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 13 12 1 0 39 - 6 37
2. Динамо Киев 13 8 3 2 28 - 8 27
3. Десна 14 8 3 3 21 - 8 27
4. Заря 13 7 4 2 27 - 12 25
5. Александрия 13 7 2 4 17 - 14 23
6. Мариуполь 14 4 5 5 14 - 21 17
7. Олимпик Донецк 13 4 2 7 12 - 23 14
8. Колос Ковалёвка 13 4 2 7 10 - 25 14
9. Днепр-1 14 3 3 8 14 - 22 12
10. Львов 1:0 14 3 2 9 9 - 24 11
11. Карпаты 14 2 5 7 11 - 21 11
12. Ворскла 0:1 14 2 2 10 9 - 27 8
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Луизао II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Ренан Соарес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 1:0 Ворскла
Львов
37.3% (57)
Ничья
43.8% (67)
Ворскла
19% (29)
1:1 Ничья
34% (52)
1:0 Львов
22.2% (34)
1:2 Ворскла
11.8% (18)
0:0 Ничья
9.2% (14)
2:1 Львов
8.5% (13)
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